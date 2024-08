17:30, RTL: Among Us

- C'est ce qui se passe dans les feuilletons aujourd'hui.

Benedikt invite Ringo à un événement. S'agit-il enfin de la réconciliation tant attendue entre le père et le fils, ou simplement d'une autre manœuvre de pouvoir ? Britta sait qu'elle a profondément blessé Theo et espère que cela ne mettra pas fin à leur relation. Nadine essaie de chasser Gunnar de sa vie, mais c'est difficile car même Ronja l'aime bien.

19:10, RTL: All That Counts

Tom espère enfin un rapprochement avec Imani, mais son frère se met encore une fois en travers de son chemin. Justus doit défendre ses plans pour l'équipe de glace devant sa famille. Changera-t-il d'avis ? Malgré tous les obstacles, Leyla est déterminée à se préparer au mieux pour son comeback.

19:40, RTL: Good Times, Bad Times

Moritz veut savoir exactly ce qui s'est passé à Bratislava avec Luis. Fera-t-il un drame de cette histoire ? Toni trouve un moteur pour le radeau d'Erik et le sien à un bon prix en ligne. La distraction la pousse à ignorer les mentions légales et à agir impulsivement. Mais lorsque le moteur est livré le lendemain matin, elle a une surprise.

