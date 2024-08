- C'est ce qu'elle a avec Bruce Willis et Demi Moore.

Le couple hollywoodien Blake Lively (36 ans) et Ryan Reynolds (47 ans) trust en ce moment les charts du box-office américain : Reynolds avec son film "Deadpool & Wolverine", et sa femme avec "It Ends With Us" (titre allemand : "Only Once More"). Selon le magazine américain "People", les deux films occupent actuellement les première et deuxième places du box-office américain.

Depuis la première de "It Ends With Us" le 9 août, le film a déjà rapporté 50 millions de dollars américains. Il se place ainsi derrière "Deadpool & Wolverine", qui a rapporté 54 millions de dollars ce week-end et un total de 494,3 millions de dollars aux États-Unis depuis sa sortie à la fin juillet. Ce phénomène d'un couple qui truste les charts n'était plus arrivé depuis 34 ans.

Bruce Willis et Demi Moore avaient également connu un double succès

En 1990, "Die Hard 2" avec Bruce Willis (69 ans) et "Ghost" avec Demi Moore (61 ans) étaient en tête des charts. Le film d'action est sorti le 3 juillet, suivi du thriller fantastique comédie environ deux semaines plus tard. Dans l'ensemble, "Ghost", qui a également remporté deux Oscars, était le deuxième film le plus rentable du box-office américain en 1990 avec 217,6 millions de dollars de recettes, tandis que "Die Hard 2" se classait huitième avec 117,5 millions de dollars.

Bruce Willis et Demi Moore étaient mariés de 1987 à 2000 et ont trois filles ensemble. Bruce Willis a épousé sa actuelle épouse Emma Heming-Willis (46 ans) en 2009, et ils ont deux enfants. Malgré leur divorce, les anciens époux restent proches et prennent soin de leurs enfants ensemble. Blake Lively et Ryan Reynolds sont mariés depuis 2012 et ont quatre enfants.

Le nouveau film de Blake Lively, "Only Once More", adapté du roman du même nom de Colleen Hoover (44 ans), sortira en salles allemandes le 15 août. Lively incarnera le rôle principal de Lily Bloom. Dans le film Marvel "Deadpool & Wolverine", Ryan Reynolds reprendra son rôle de Deadpool, et Hugh Jackman (55 ans) reprendra son rôle de Wolverine.

Après le succès en salle de "It Ends With Us", Blake Lively a exprimé sa gratitude en déclarant : "C'est vraiment une sensation spéciale de terminer un projet avec une réponse aussi incroyable du public."

