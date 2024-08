- C'est ce que la championne olympique Laura Ludwig prévoit de faire après sa carrière.

Au début de son interview avec RTL, Laura Ludwig avoue ouvertement qu'elle a besoin de "quelques moments de détente". Malgré la pression de la compétition des dernières semaines, la joueuse de beach-volley la plus célèbre d'Allemagne apparaît de bonne humeur devant la caméra, semblant avoir déjà surmonté son éliminatoire précoce avec Louisa Lippmann. Depuis la semaine dernière, ses fans savent que cette saison sera sa dernière - une décision qui mûrissait en elle depuis longtemps. Ludwig explique : "C'était un processus. Il était important pour moi de pouvoir me concentrer avec l'équipe pour Paris. En même temps, je me préparais mentalement à la fin de ma carrière."

Elle a apprécié son temps à Paris d'autant plus. Dans l'interview, elle dit : "J'ai vraiment profité de chaque moment de mes derniers jours. J'ai eu de nombreuses conversations avec d'autres joueurs et médaillés, mais le temps passé avec ma famille était également merveilleux."

Laura Ludwig se réjouit de passer plus de temps avec sa famille

Elle va bientôt voir sa famille et ses enfants beaucoup plus souvent. "Jusqu'à présent, le beach-volley a été ma priorité absolue. Avoir plus de temps pour d'autres choses - comme les affaires de famille ou les événements - fait vraiment du bien." Surtout, elle pourra enfin voir ses fils Teo (6) et Lenny Matthias (2) régulièrement à la maison, au lieu d'être constamment sur les routes.

Son plus jeune fils Lenny est particulièrement heureux de ce changement de carrière. "Il a déjà dit : 'Maman, ne travaille pas !' ou 'Maman, ne t'entraîne pas !'" dit-elle en riant, "Peut-être qu'ils demanderont bientôt quand aura lieu le prochain tournoi."

Mais il y a un jour qu'elle attend avec impatience : "Notre fils Teo commence l'école en septembre. Je suis vraiment impatiente de son premier jour. Nous avons déjà regardé dans quelle boutique nous irons pour son cartable."

Après sa carrière, avant la prochaine

Laura Ludwig a déjà des projets pour sa vie après sa carrière professionnelle : "Je resterai certainement dans le beach-volley et partagerai mes connaissances." Cela inclut non seulement son expertise de jeu, mais aussi des domaines tels que la nutrition et la force mentale. Elle peut également imaginer un avenir à la télévision - elle a déjà eu l'opportunité de travailler en tant que commentatrice invitée pour l'ARD aux Jeux olympiques.

En août, elle competir

Lire aussi: