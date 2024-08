- C'est avec ces mots que Jan Hofer nous dit au revoir.

Dernier salut : Permettez-moi de souhaiter une fois de plus un cordial accueil à RTL Direct. Ces mots resteront sans doute gravés dans la mémoire de Jan Hofer et de ses fidèles téléspectateurs pour une longue période. Lors de l'émission de la nuit dernière, notre cher présentateur RTL a pris congé de son public. Parmi divers sujets tels que Solingen, le paquet de sécurité de l'administration des feux de signalisation et la baisse inattendue du taux d'inflation, son départ a également attiré l'attention.

"En fait, le prochain segment devrait être diffusé prochainement, mais à ce moment-là, la porte s'ouvre et qui entre - Pinar Atalay," dit Hofer en souriant à la caméra. Quelques instants plus tard, pendant la diffusion en direct, Atalay est vue avec un immense bouquet de fleurs, une délicieuse surprise pour la "légende des nouvelles", comme Hofer se plaît à l'appeler. "Nous ne vous laisserons pas partir comme ça," lui dit-elle.

Jan Hofer : "J'ai été là"

En discutant avec sa collègue, Hofer révèle ses projets de rester visible, mais pas sur RTL Direct : "Je ne disparais pas complètement, je pourrais peut-être réapparaître ici et là, mais pas sur RTL Direct." Cela est suivi par une réflexion sur les trois années de son mandat à RTL Direct et des adieux émouvants de ses collègues politiques et médiatiques.

En tant que présentateur du Tagesschau sur la première chaîne de radiodiffusion publique allemande de 1985 à 2020, Hofer est ensuite passé à RTL et a pris la tête du programme d'information RTL Direct. "Je ne peux pas m'en empêcher," dit le lecteur de nouvelles expérimenté à sa collègue, "j'ai été dans les salons des gens pendant plusieurs décennies." Des carrières inhabituelles comme la sienne ou celle de son collègue RTL Peter Kloeppel ne sont plus aussi courantes de nos jours. Cependant, il prévoit maintenant de passer plus de temps en famille.

À la fin de l'émission, Hofer s'adresse directement à ses téléspectateurs et exprime sa gratitude. "Je suis sûr qu'il y aura d'autres occasions de se croiser," dit le septuagénaire. Une promesse à ses fans - et à lui-même. Puis, il fait un signe de la main à la caméra.

Note de transparence : Stern est un affilié de RTL Allemagne.

