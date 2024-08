C'est ainsi que Richard Lugner est devenu le "Murdrier".

Richard Lugner était un phénomène. Il a suscité des décennies de frénésie médiatique massive - et a éclipsé le côté sérieux de sa vie.

Même peu avant sa mort, Richard "Concrete" Lugner était omniprésent. Il s'est marié publiquement à l'âge de 91 ans avec une femme beaucoup plus jeune. "Se marier pour la sixième fois à cet âge est soit radicalement romantique, soit a des raisons pratiques", a écrit le journal autrichien "Standard".

Lugner - connu au-delà de son pays natal d'Autriche - a acquis sa renommée grâce à ses apparitions médiatisées au bal de l'Opéra de Vienne, accompagné d'acteurs hollywoodiens grassement payés. Et puis il y avait ses mariages avec des femmes beaucoup plus jeunes, qu'il surnommait avec des noms d'animaux - "Mausi", "Hasi", "Kafer", "Bambi", "Kolibri".

Lugner est né à Vienne en 1932. Il a façonné la ville non seulement en tant que flamboyant et insouciant "lion de la fête", mais aussi en tant qu'entrepreneur en construction froidement calculateur. Son œuvre est le centre commercial "Lugner City" à la capitale autrichienne, avec 110 magasins et 56 000 mètres carrés de location.

Là, Lugner avait un bureau au troisième étage jusqu'à sa mort et y travaillait encore au moins neuf heures par jour, selon "Profil". "Parce que c'est amusant. Et parce que je peux encore", a-t-il déclaré au magazine. Lugner n'est peut-être plus le plus rapide et sa ouïe n'est peut-être plus la meilleure. "Mais pour 90 ans, il est en forme comme un charme", a déclaré "Profil".

Mosquée, Église, Synagogue

Lugner a commencé dans l'industrie de la construction dans les années 50. Il a travaillé dans le département de construction de la société pétrolière Mobil Oil Austria, entre autres. En 1962, il est devenu indépendant et a fondé sa société, Baumeister Ing. Richard Lugner GmbH. Son premier contrat : des travaux de rénovation dans un hôtel de passe viennois. Lugner n'a pris aucun travail trop petit. Il s'est spécialisé dans la rénovation de bâtiments anciens et la construction de stations-service, et son entreprise a rapidement grandi.

Avec un grand projet, Lugner a atteint son percée en affaires : en 1975, il a reçu une commande de l'Arabie saoudite pour construire une mosquée à Vienne. Lugner a tenu sa première conférence de presse, et beaucoup d'autres ont suivi pour le reste de sa vie. "Le Richard Lugner public est né", comme le dit "Profil".

Parmi les prochains projets viennois de l'ingénieur figuraient la conversion d'un palais archiducal en siège du fonds OPEC, l'église grecque-orientale sur le Fleischmarkt et une synagogue. Le centre commercial Steffl et la boutique de délicatesses "Julius Meinl" en plein cœur de Vienne appartenaient également à ses projets.

Son projet le plus célèbre et le plus grand a commencé dans les années 80. Il a acheté le premier terrain pour "Lugner City". En 1990, le centre commercial a été inauguré et agrandi pièce par pièce dans les années suivantes. À un moment donné, l'entreprise de construction de Lugner avait plus de 600 employés. Lugner a atteint son apogée professionnelle et a gagné le surnom de "Concrete".

Des millions économisés sur la taxe de transfert immobilière

Il était le meilleur outil de marketing lui-même. Les stars qu'il engageait pour le bal de l'Opéra devaient donner des conférences de presse et des séances de dédicaces dans le centre commercial. Il y a à peine une semaine, il a publié une vidéo sur Facebook, où il se tient sur des béquilles et accompagné de sa femme, pour promouvoir un studio de piercing dans son centre commercial.

À la fin des années 90, Lugner a confié la direction de son entreprise de construction à l'un de ses fils. L'entreprise a connu des difficultés financières importantes, frôlant la faillite. Lugner a vendu le centre commercial à une filiale d'une Volksbank et l'a reloué. Son entreprise de construction s'est remise sur pied, et Lugner a racheté la filiale de la Volksbank, la renommant "Lugner Immo GmbH" - et son œuvre de sa vie était à nouveau la sienne. Le "Standard" note que Lugner a économisé des millions en taxe de transfert immobilière grâce à cette transaction.

Cependant, la relation entre le père et le fils a souffert de ce transfert raté, écrit le journal. Les deux se parlent à peine. Le fils a encore son bureau dans le "Lugner City". La fille cadette de Lugner, Jacqueline, n'est pas non plus en bons termes avec son père parce qu'il a révélé un détail privé de sa vie. Jacqueline Lugner dirige le cinéma avec onze salles dans le centre commercial.

Pour sa succession à la tête de l'entreprise, Lugner semblait avoir choisi quelqu'un d'autre peu avant sa mort : en juin, il s'est marié avec Simone Reiländer. "Elle s'intègre très bien avec moi professionnellement, et aussi en termes d'astrologie", a déclaré Lugner au "Standard" en mai. La quadragénaire était deputy branch manager chez Hornbach Baumarkt et a commencé à travailler dans le "Lugner City" - en tant que Simone Lugner. "Si elle travaille dans l'entreprise et est la patronne, elle devrait aussi s'appeler Lugner", a déclaré "Mörtel".

Au cœur de l'empire Lugner se trouvent deux fondations, à lesquelles le constructeur aurait transféré de grandes parties de sa richesse. Six GmbH appartiennent à Lugner lui-même, en partie aux fondations, et en partie à la fois Lugner et les fondations sont les propriétaires.

Selon le "Kurier", le réseau d'entreprises de Lugner avait des dettes d'environ 40 millions d'euros en février. "La fondation et Lugner Immo ont actuellement ces dettes avec la Erste Bank", a déclaré Lugner au journal. "Je paye mes échéances de crédit régulièrement, et ce qui est autour n'est pas chargé et a également de la valeur." L'entreprise centrale est la Lugner Sons Private Foundation, qui, selon Lugner, est "positive" économiquement.

Les dettes sont dues à la vente et à la revente de la "Lugner City", avec des hypothèques consenties pour la banque de financement. Les coûts ont été étalés sur 99 ans, ce qui génère les dettes. "Par conséquent, les dettes sont toujours là, mais elles ne sont que sur papier", a déclaré Lugner. "Je ne peux pas vous l'expliquer exactement, seul mon conseiller fiscal peut le faire."

Le "Kurier" a rapporté que Lugner Immo GmbH avait affiché 132,1 millions d'euros de dettes et 14,67 millions d'euros de pertes nettes pour l'exercice 2022. Lugner City GmbH, Lugner Garages GmbH et Lugner Kino GmbH présentaient un bilan positif.

Lugner sera surtout retenu comme un spectacle flamboyant plutôt qu'en tant qu'homme d'affaires. Il a tenté à deux reprises d'entrer en politique de manière spectaculaire : en 1998 et en 2016, il s'est présenté au poste de président fédéral. En 1998, il a obtenu un résultat respectable d'à peine dix pour cent des voix, mais en 2016, il n'a obtenu que 2,3 pour cent. Dans l'émission de téléréalité "The Lugners", "Mörtel" a révélé sa vie privée en environ 100 épisodes sur la télévision autrichienne.

"Je suis satisfait de ma vie", a déclaré Lugner au "Standard" en 2021. "J'ai fait des erreurs, mais dans l'ensemble, c'était correct. Je n'ai manqué de rien."

Malgré sa vie personnelle extravagante et ses coups de maître médiatiques, Richard Lugner n'était pas du genre à cacher ses affaires. "Je ne vais pas mentir", a-t-il admis un jour en référence à ses transactions financières concernant le centre commercial "Lugner City".

Dans les dernières années de sa vie, l'entreprise de Lugner a connu de graves difficultés financières, frôlant la banqueroute. Cependant, Lugner a réussi à économiser des millions en taxe de transfert immobilière grâce à un astucieux marché pour racheter le centre commercial, démontrant ainsi son sens des affaires.

Lire aussi: