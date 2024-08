C'est ainsi que Helene Fischer, 21 ans, a fait passer son émission.

Quand Helene Fischer monte sur scène aujourd'hui, elle donne généralement tout ce qu'elle a pendant au moins trois heures. Mais à l'époque où elle avait 21 ans, c'était une autre histoire. Même avant une prestation de 45 minutes, elle était déjà assez nerveuse, comme le prouve une vidéo des débuts de sa carrière.

Difficile à croire, mais vrai : Depuis lundi, Helene Fischer a 40 ans. L'équipe de réseaux sociaux de la chanteuse a préparé quelque chose de spécial pour l'occasion. "Pour célébrer les 40 ans d'Helene, nous allons partager chaque jour l'un des moments les plus divertissants de sa carrière impressionnante", peut-on lire sur la page Instagram de la chanteuse.

Cette semaine seule, il y a eu deux extraits des débuts de Fischer sur son compte - un extrait de son apparition dans "Verstehen Sie Spaß?" en 2016, et une enregistrement de concert de 2015, où elle a interprété "Atemlos durch die Nacht" sous la pluie battante à Berlin.

Mais la dernière vidéo, sortie des archives par l'équipe de Fischer, est un véritable régal. On y voit la chanteuse en devenir, à l'époque où elle n'était pas encore connue, avant une prestation dans les débuts de sa carrière. "Oui, je suis Helene Fischer, j'ai 21 ans", se présente-t-elle poliment à un journaliste.

Marché plutôt que stade

"J'ai le plaisir aujourd'hui - à Koselitz, ici au marché - de chanter", poursuit-elle. "Et ce sera ma plus longue prestation, car je n'ai jamais chanté pendant 45 minutes d'affilée auparavant. Je suis excitée, je suis curieuse de voir comment ça se passe", dit-elle en montrant un peu de nervosité.

Qui parmi les spectateurs de Koselitz à l'époque aurait pu deviner la carrière qui attendait la jeune chanteuse ? Et même Helene Fischer elle-même n'aurait probablement pas osé rêver à l'époque qu'elle échangerait plus tard le marché de la petite ville saxonne contre les plus grands stades du pays.

Il va sans dire qu'une prestation de 45 minutes serait aujourd'hui indigne de Fischer. Ses spectacles de concert durent maintenant environ trois heures, sans montrer le moindre signe de fatigue.

