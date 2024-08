- C'est à ce point que le film de Blake Lively est proche du livre.

Avec "Just One More Time" (Original: "It Ends With Us"), Colleen Hoover (44 ans) a publié un roman non seulement courageux mais aussi très personnel. L'auteur à succès s'est attaquée au sujet sensible de la violence domestique. En racontant l'histoire de Lily, Ryle et Atlas, elle a voulu envoyer un message important dans le monde. Le film "Just One More Time" sortira en salles allemandes le 15 août. À quel point reste-t-il fidèle au livre?

De "BookTok" à l'écran

"Just One More Time" est l'un des romans les plus réussis et les plus controversés de l'auteur à succès Colleen Hoover. Alors que le roman a été publié en 2016, il est devenu un phénomène mondial des années plus tard lorsqu'il est devenu viral sur "BookTok", où les passionnés de livres se réunissent sur TikTok. Le livre a été célébré mais a également suscité des discussions controversées. La suite, "Just One More Time and Forever" (Original: "It Starts With Us"), est sortie à l'automne 2022. Maintenant, le succès est couronné sur grand écran.

De quoi parle "Just One More Time"

Lily Bloom (Blake Lively, 36 ans) veut laisser derrière elle son enfance traumatisante et réaliser son rêve d'ouvrir une boutique de fleurs à Boston. Lorsqu'elle rencontre le charmant neurochirurgien Ryle Kincaid (Justin Baldoni, 40 ans), les étincelles volent immédiatement. Pour Lily, Ryle, qui n'a jusqu'à présent été intéressé que par des relations éphémères, ose pour la première fois une véritable relation. Mais lorsque Lily retrouve son amour d'enfance Atlas (Brandon Sklenar, 34 ans), Ryle montre un autre côté de lui-même. Lily se retrouve dans une situation similaire à celle que sa mère a connue autrefois.

Hoover avait de grandes et nobles ambitions avec son roman. Le livre s'adresse aux femmes victimes de violence domestique, "mais aussi à tous ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe dans la tête des femmes qui sont battues par leur partenaire et pourtant restent avec elles", a-t-elle expliqué dans le post-scriptum de son best-seller. Elle a pris pour modèle son propre mariage violent des parents.

Avec une durée de plus de deux heures, "Just One More Time" est loin d'être court pour un drame romantique. Cependant, l'intrigue se sent souvent précipitée et formulaire. Malgré la nécessité de raconter deux histoires d'amour et de prendre suffisamment de temps pour le véritable drame dans la deuxième moitié, les relations n'ont pas suffisamment de temps pour se développer et se produisent simplement. Même l'amour tendre entre jeune Lily (Isabela Ferrer, 24 ans) et jeune Atlas (Alex Neustaedter, 26 ans), représenté dans les flashbacks, se développe trop rapidement.

Les plus grandes différences avec le livre

Les flashbacks de l'enfance de Lily s'intègrent parfaitement dans l'intrigue. Dans le roman, la lutte de Lily avec son passé, qui montre également sa vie avec son père violent, prend beaucoup plus de place. Le problème de temps a conduit Justin Baldoni, qui a également réalisé le film, à modifier slightly la fin. Pour que le film se termine exactement comme le livre, "trop de choses auraient dû se produire en peu de temps", a-t-il expliqué à "The Wrap". Cette décision est l'une des meilleures déviations.

Le film, comme le livre, adopte la perspective de Lily mais abandonne la voix hors champ d'un narrateur. Cependant, Lily se révèle également être un narrateur peu fiable, surtout lorsqu'il s'agit d'incidents qui semblent d'abord être de simples accidents. Étaient-ce des accidents ? Ou pas ? Cette question pourrait également se poser à certains spectateurs. Intégrer la perception de Lily, qui est largement influencée par Ryle, dans la mise en scène est l'une des bonnes modifications dans l'adaptation cinématographique. Cela aide les spectateurs à comprendre pourquoi Lily prend les décisions qu'elle prend.

Des œufs de Pâques pour les fans de la matière première

L'adaptation cinématographique s'efforce clairement de transmettre le message de sa matière première, mais ne réussit peut-être qu'en sous-entendus subtils. Malgré cela, l'intrigue est souvent trop concise. Cependant, elle attire l'attention sur le problème de la violence domestique et est susceptible de susciter une controverse similaire. Les fans des livres prendront probablement plaisir à voir le film, même si de nombreux éléments qui servent de jalons importants tout au long du roman sont simplement présentés comme de agréables œufs de Pâques.

La chanson "Just one more time" résonne dans l'esprit de Lily alors qu'elle revisite ses relations passées, en particulier avec Ryle et Atlas. Dans le film, la chanson est utilisée pour souligner le tourment émotionnel que Lily traverse en naviguant dans ses relations complexes.

