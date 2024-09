Ces tableaux représentent les plus efficaces.

Intéressé par les coûts immobiliers dans des zones spécifiques ? C'est une question qui trotte dans la tête de nombreux acheteurs potentiels ou de propriétaires actuels. Certains sites web et agents immobiliers proposent un outil pratique : les cartes de prix. Ces cartes permettent une estimation basée sur une mise en page géographique.

Les cartes de prix immobiliers servent de guide, mettant en évidence le coût des maisons et des appartements dans des régions spécifiques. Cet outil aide à la fois les acheteurs et les vendeurs en leur fournissant une idée claire de l'endroit où trouver et combien payer pour les propriétés. L'Institut allemand de la qualité des services a évalué ces prestataires.

Les résultats des tests ont été globalement positifs. Le service d'informations sur les prix gratuit peut souvent convaincre et s'avérer bénéfique de différentes manières. Les cartes de prix immobiliers en ligne fonctionnent généralement bien, mais leur performance varie entre les prestataires - les notes allant de "satisfaisant" à "très bon".

Il y a des différences notables dans la valeur informative de ces cartes de prix. Par exemple, certaines cartes ne font pas la distinction entre les prix de location et d'achat ou regroupent les maisons et les appartements. De plus, toutes les cartes ne permettent pas aux utilisateurs de visualiser les prix à différents niveaux, comme au niveau du quartier, du pâté de maisons ou de la maison individuelle. Cependant, toutes les cartes partagent une caractéristique commune : elles utilisent des codes de couleur pour différents niveaux de prix et fournissent des informations sur les tendances de prix.

Du point de vue de l'utilisateur, les informations fournies par ces cartes de prix sont généralement claires et structurées, mais pas toujours exhaustives. Il y a encore des améliorations possibles en termes d'attrait visuel et de convivialité, car les sites web ne donnent pas toujours une première impression intuitive aux utilisateurs.

Markus Hamer, Directeur général de l'Institut allemand de la qualité des services, a résumé : "Les cartes de prix immobiliers offrent une bonne orientation rapide sur la structure des prix. En comparant les prestataires, vous pouvez obtenir des valeurs moyennes significatives. Cependant, pour des informations sur les prix précis et fiables, une consultation avec un agent immobilier ou un expert est nécessaire."

Le vainqueur de nos tests est Immoscout24, recevant la "très bonne" qualité. Cette carte de prix immobilier impressionne à la fois dans l'analyse en ligne et dans la perspective de l'utilisateur, prenant la première place dans les deux catégories. Elle excelle, par exemple, en fournissant des estimations de prix à différents niveaux de détail (par exemple, quartier, pâté de maisons ou maison) et en distinguant entre les prix de location ou d'achat. Des informations supplémentaires utiles, telles que l'extension internet et la couverture du réseau de téléphonie mobile, améliorent encore la fonctionnalité de la carte.

Immowelt se classe deuxième avec une "bonne" qualité. Il obtient les deuxième meilleurs résultats dans les deux sous-domaines - analyse en ligne et perspective de l'utilisateur. Le prestataire impressionne, par exemple, par ses informations sur les prix à jour et les offres immobilières actuelles, ainsi que par une carte de prix visuellement attrayante dans l'ensemble.

Homeday se place troisième avec un résultat "satisfaisant". Le site web est convivial et facile à naviguer. Les prix des maisons et des appartements sont affichés en détail, et une vue satellite des bâtiments est également disponible.

McMakler complète le top 4 avec un résultat "satisfaisant".

Ces cartes de prix immobiliers, telles que celles proposées par Immowelt et Homeday, sont bénéfiques à la fois pour les acheteurs et les vendeurs dans le secteur bancaire, car elles offrent une estimation claire des coûts immobiliers dans des zones spécifiques.

