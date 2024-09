Ces structures auraient considérablement modifié les paysages urbains, mais elles sont restées inachevées.

Pour chaque projet architectural qui aboutit, nombreux sont ceux qui restent non développés ou oubliés, survivant simplement sous forme de croquis ou de rendus numériques. Ces chefs-d'œuvre inachevés, conçus par certains des architectes les plus renommés du monde, sont présentés collectivement dans la compilation "L'Atlas de l'architecture jamais construite", mettant en vedette environ 350 projets parmi 5 000 designs. Cet ouvrage peint un tableau de paysages et de villes qui existent sans contrainte financière, retards bureaucratiques et limitations créatives, permettant aux visionnaires de matérialiser leurs concepts les plus raffinés.

Selon Sam Lubell et Greg Goldin, auteurs de l'introduction, les designs inachevés sont "des visions pures et non diluées". Ils ont été exemptés des dilutions et amputations inévitables infligées par les forces du marché ou la politique, qui ont tendance à ternir les concepts brillants avec la patine de la banalité.

De nombreux projets étaient trop utopiques pour se matérialiser, comme les visions utopiques des années 1970 qui dépeignaient un avenir hautement avancé. Les fluctuations du marché financier ont dissipé les plans de nombreux autres projets, comme l'Opéra de Dubaï de Zaha Hadid, qui s'est effondré pendant la Grande Récession des années 2000 aux côtés de nombreux autres projets.

Certains designs n'ont tout simplement pas pu obtenir le financement nécessaire, comme le centre national de jazz sophistiqué de La Nouvelle-Orléans qui était censé raviver l'identité culturelle après l'ouragan Katrina, ou une église pittoresque à Ålesund, en Norvège, dont la construction en béton reflétait le terrain alpin mais s'est finalement avérée trop coûteuse pour les dons des paroissiens. Les facteurs financiers ont également inclus la faillite d'un hôtel de Las Vegas nommé Xanadu qui était censé revitaliser la bande en 1975, mais a été étranglé par des désaccords sur le financement des égouts.

Dans certains cas, le décès prématuré d'un architecte ou d'un promoteur a mis fin à leurs projets. Si Matthew Nowicki n'était pas décédé dans un accident d'avion en 1950, il aurait supervisé la transformation de Chandigarh dans le nord de l'Inde ; au lieu de cela, l'architecte suisse-français Le Corbusier a obtenu la reconnaissance de son travail de plusieurs décennies sur la ville planifiée. Et au Kenya, le musée de l'humanité Ngaren, inspiré de l'histoire préhistorique de l'homme de Daniel Libeskind, serait en construction dans la vallée du Grand Rift, si le fondateur du projet, Richard Leakey, n'était pas décédé en 2022. (Par la suite, l'emplacement du projet a été modifié, rendant le design de Libeskind incompatible)

Certains des projets les plus captivants ont été refusés en raison de préoccupations quant à leur conception. L'architecte japonais Seiichi Shirai a conçu en 1954 une conception sereine mais solennelle pour le Temple des catastrophes atomiques, qui incarnait un sentiment de "pureté formelle" et ressemblait de manière frappante à un nuage en forme de champignon, selon les auteurs. Publiées la même année que le parc mémorial de la paix de Hiroshima de Kenzo Tange, ces conceptions sont tombées dans l'oreille d'un sourd, bien que Shirai ait finalement été reconnu pour cette conception lorsqu'il a reçu à titre posthume le prix Pritzker.

