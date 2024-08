Table des matières

Points chauds en direct : Voir où le soleil brûle le plus en ce moment

Températures maximales : Prévisions de température les plus élevées pour aujourd'hui

Alerte UV : Niveaux de rayonnement UV pour aujourd'hui

Alerte orages : Restez informé sur les conditions météorologiques potentiellement orageuses

- Ces représentations montrent les zones où les températures sont les plus élevées.

Le mois d'août touche à sa fin, mais la chaleur ne faiblit pas, conservant l'ambiance estivale. Le service météorologique allemand (DWD) a émis une alerte canicule pour presque toute l'Allemagne sur leur site, prévoyant des températures allant jusqu'à 35 degrés. Seuls le nord-ouest et certaines parties du sud sont exempts.

Les ciels nuageux dominent l'ouest et le nord-ouest. Selon le DWD, il y a une possibilité de précipitations éparses, parfois fortes, et d'orages dans les montagnes pendant la journée, parfois avec des vents forts. Ils signalent également une faible probabilité d'orages et de tonnerre dans les Alpes et dans les montagnes du sud de l'Allemagne. Des alertes de brouillard sont en vigueur dans certaines régions de Bavière.

Voici les cartes météo en direct :

Points chauds en direct : Voir où le soleil brûle le plus en ce moment

La carte interactive ci-dessous présente la météo en temps réel. Vous pouvez également obtenir la prévision pour une heure ultérieure en utilisant la ligne de temps en dessous du graphique. La couche affichée peut être commutée, par exemple aux orages, à la pluie ou à la neige, dans le coin en haut à droite.

Températures maximales : Prévisions de température les plus élevées pour aujourd'hui

Le tableau ci-dessous offre les températures maximales prévues pour aujourd'hui.

Alerte UV : Niveaux de rayonnement UV pour aujourd'hui

La carte ci-dessus illustre les niveaux de rayonnement UV attendus.

Alerte orages : Restez informé sur les conditions météorologiques potentiellement orageuses

La carte ci-dessus montre les alertes orages du DWD pour aujourd'hui. Les emplacements colorés en rouge ont une alerte orages, tandis que l'absence de couleur indique l'absence d'alerte.

Malgré l'approche de l'automne, les principales actualités des prévisions météorologiques continuent de mettre en avant la chaleur extrême, avec des températures prévues jusqu'à 35 degrés dans la plupart de l'Allemagne par le service météorologique allemand (DWD). Dans le même temps, les principales actualités des prévisions de précipitations suggèrent que des ciels nuageux et des orages éparses sont attendus dans certaines régions.

Lire aussi: