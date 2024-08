- Ces représentations indiquent les points chauds et les zones à risque potentiel de tempête.

Table des matières

Vendredi, le stéréotype commun devient réalité : "une frontière entre l'air chaud et humide dans la partie sud-est et l'air sec et plus frais au nord, deux masses d'air distinctes, comme annoncé par le service météorologique allemand (DWD) tôt vendredi", a annoncé le site Web du DWD. Cette frontière est prévue pour déclencher des averses et des orages locaux du nord de la Rhénanie-Palatinat et du NRW jusqu'à l'est de l'Allemagne, comme annoncé précédemment.

Alors que le DWD a déclaré une alerte de chaleur pour la plupart du sud et de la Saxe vendredi matin, il a également émis une alerte pour les orages violents dans le nord-est. Cette prévision prévoit une large gamme de températures : entre 20 et 33 degrés Celsius, selon la région.

Les cartes suivantes vous donnent des aperçus de la situation météorologique actuelle :

La prévision annonce le déclenchement d'averses et d'orages locaux en raison de la frontière entre l'air chaud et humide et l'air sec et plus frais. Les alertes d'orages du DWD émettent une alerte pour les orages violents dans le nord-est, comme indiqué sur la carte des alertes d'orages.

