Alors que août tire à sa fin, les températures restent toujours très élevées, maintenant la chaleur de l'été. D'ici milieu de semaine, mercredi 30 août, certaines régions pourraient atteindre les 30 degrés. Le DWD prévoit que jeudi sera encore plus chaud, avec une alerte canicule nationale publiée sur leur site, prévoyant des températures allant jusqu'à 35 degrés. Cependant, certaines parties du nord-ouest de l'Allemagne et certaines régions du sud ne sont pas incluses dans cette prévision.

Le temps sera principalement ensoleillé et sec, avec un risque minimal d'orages dans les Alpes et la Forêt-Noire mercredi, selon le DWD. Les régions côtières auront des vents légers à modérés. Jeudi, l'ouest et le nord-ouest seront nuageux, et le DWD prévoit des averses et des orages isolés dans les régions montagneuses en après-midi, avec des rafales occasionnelles. Il y a également un risque léger d'averses et d'orages dans les Alpes et d'autres régions du sud de l'Allemagne.

Voici les représentations visuelles des conditions météorologiques actuelles :

Carte de chaleur en direct : Voir où le soleil brûle actuellement

La carte interactive ci-dessous fournit des mises à jour météorologiques en temps réel. De plus, vous pouvez utiliser la ligne de temps en dessous du graphique pourpreview les prévisions météorologiques futures. Les données affichées peuvent être ajustées dans le coin supérieur droit, par exemple, pour les orages, les précipitations ou les chutes de neige.

Carte de température maximale : Prévisions de la température maximale d'aujourd'hui

Le tableau ci-dessous affiche les prévisions de température maximale quotidiennes.

Carte de l'indice UV : Comprendre la puissance du soleil aujourd'hui

La carte ci-dessus montre l'indice UV prévu pour aujourd'hui.

Carte d'alerte d'orage : Zones à risque d'orage aujourd'hui

La carte ci-dessus représente les zones d'alerte d'orage du DWD pour aujourd'hui. Les régions avec une alerte d'orage sont indiquées en rouge, tandis que l'absence de couleur indique qu'il n'y a pas d'alerte.

Malgré l'alerte canicule nationale publiée par le DWD, certaines parties du nord-ouest de l'Allemagne et certaines régions du sud ne devraient pas atteindre des températures supérieures à 35 degrés jeudi. L'Allemagne reste principalement ensoleillée et sèche, avec des orages prévus principalement dans les Alpes et la Forêt-Noire mercredi.

