Suite à l'incident malheureux où un voilier nommé "Bayesian" a coulé au large de la Sicile, six personnes sont toujours portées disparues. Parmi les disparus figuraient des personnalités comme l'entrepreneur Mike Lynch et des représentants connus du secteur financier.

À bord du "Bayesian", le luxueux voilier de l'entrepreneur britannique de la technologie Mike Lynch qui a sombré lors d'une tempête, se trouvaient plusieurs figures distinguées de l'industrie financière britannique. Selon des sources, des personnalités de haut rang de Morgan Stanley Investment Bank, du cabinet d'avocats Clifford Chance et de la société d'investissement de Lynch étaient présentes, ainsi que leurs proches. Sur les 22 passagers, 15 ont été secourus avec succès. Le cuisinier du "Bayesian", Ricardo Thomas, a été retrouvé mort dans les décombres. Six personnes, dont Lynch et sa fille de 18 ans, restent portées disparues.

Parmi les disparus figurent Jonathan Bloomer et son épouse Judy. Bloomer occupe des postes influents dans plusieurs entreprises. Le septuagénaire siège notamment à la tête de Morgan Stanley International et de Hiscox Insurance, entre autres. Les rapports suggèrent que Lynch a invité le couple à bord du yacht en raison du témoignage de Bloomer en faveur de Lynch lors du procès pour fraude aux États-Unis concernant la vente de son ancienne société Autonomy à HP.

Parmi les disparus figurent également Chris Morvillo, partenaire chez Clifford Chance, et son épouse Neda, la joaillière et propriétaire d'une manufacture de joaillerie. Morvillo a défendu Lynch lors du procès pour fraude. Parmi l'équipe de défense de Lynch figurait Ayla Ronald, avocate chez Clifford Chance. Elle et son partenaire ont été secourus vivants après le naufrage du "Bayesian".

Le sauvetage de Charlotte Golunski a été particulièrement dramatique, selon son entretien avec le journal italien "La Repubblica". En tant que partenaire de la société d'investissement Invoke de Lynch, Golunski se trouvait à bord du "Bayesian" avec son mari James Emsley et leur fille d'un an. Dans la confusion, la famille a été sauvée en se trouvant sur le pont lorsque ce que l'on appelle un "tornade d'eau" a frappé le navire. Golunski a raconté avoir lutté pour sauver sa fille, latenant au-dessus de l'eau tout en tendant les bras vers le haut pour l'empêcher de se noyer. "Il faisait noir comme dans un four. J'ai crié à l'aide, mais tout ce que j'entendais étaient les cris des autres", se souvient Golunski. Finalement, la famille a réussi à monter sur un canot de sauvetage avec d'autres survivants.

Selon les médias, les passagers secourus comprennent James Caulfield, âgé de 51 ans, de Nouvelle-Zélande, Matthew Griffith, Français, et Sasha Murray, Irlandaise. Les membres d'équipage secourus du yacht venaient du Sri Lanka et du Myanmar.

Le "Bayesian" avait été ancré au large de l'île avant d'être pris dans une puissante tempête et de couler. L'épave repose maintenant à environ 50 mètres de profondeur. Les plongeurs continuent de chercher les personnes restantes, craintes d'être piégées dans leurs cabines.

