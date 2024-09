- Ces points ont été présentés à l'exposition technologique

À Berlin, en compagnie de CES à LA et du WMC à Barcelone, l'IFA est l'un des principaux salons électroniques et technologiques à l'échelle mondiale.

Cet événement important se déroule sur les terrains de la Foire de Berlin et accueille cette année environ 2,200 exposants, des grandes entreprises aux start-ups prometteuses qui présentent leurs créations innovantes. Voici un aperçu des principales attractions de l'IFA 2024.

Le smartphone pliant le plus fin

L'un des atouts de l'IFA 2024 était le Honor "Magic V3". Ce chef-d'œuvre de smartphone pliable ultrafin, d'une épaisseur de seulement 9,2 millimètres lorsqu'il est plié, partage l'épaisseur de la plupart des smartphones ordinaires. Alimenté par un processeur "Snapdragon 8 Gen 3" et un système de caméra impressionnant, il offre des performances et une photographie exceptionnelles.

Les deux écrans OLED affichent des résolutions élevées, et l'appareil photo doté d'un capteur de 50 mégapixels et d'un objectif téléphoto périscopique capture des photos époustouflantes. Le dispositif offre une batterie impressionnante de 5 050 mAh despite sa taille fine. Cependant, le "Magic V3" est proposé à un prix élevé de 1 990 euros, égalant voire dépassant ses concurrents.

Immergez-vous dans le divertissement : découvrez plus à l'IFA 2024

Une autre présentation captivante à l'IFA était la télévision TCL "X11 Series QD-Mini LED", connue pour sa brillance peak de jusqu'à 6 500 nits et une qualité d'image 4K HDR. Elle prend en charge Dolby Vision IQ et HDR10+, et son design sans bord et sa collaboration avec Bang & Olufsen impressionnent sur le plan acoustique. Les joueurs profitent de fonctionnalités comme un écran 240 Hz et "AMD FreeSync Premium Pro". Bien qu'elle soit un point fort, la date de sortie et le prix en Europe n'ont pas été révélés à Berlin.

Le projecteur "Aura 2 Ultra" à courte distance de Xgimi a également fait forte impression. Équipé de spécifications puissantes comme une luminosité de 2 300 ISO lumens, une prise en charge Dolby Vision et Atmos, et une compatibilité "IMAX Enhanced", il est un must-have pour les cinéphiles à la recherche d'un affichage de haute qualité. Avec une projection d'écran de 100 pouces à partir de seulement 17,8 cm de distance, c'est un jeu-changement, mais il est vendu 2 899 euros.

Dans le segment audio, le système de haut-parleurs sans fil "SC-CX700" de Technics a attiré tous les regards. Avec une gamme d'options de connectivité telles que HDMI ARC et les entrées phono, la prise en charge des services de streaming et une qualité audio élevée, il établit un nouveau standard dans les systèmes audio sans fil. Cependant, son prix élevé de 2 499 euros reflète sa qualité supérieure.

Les aspirateurs robots : l'avenir du nettoyage domestique

Le "Qrevo Slim" de Roborock a démontré sa technicité. Cet aspirateur et laveur innovant offre une aspiration puissante jusqu'à 18 500 Pascal, une cartographie 3D et un système de reconnaissance d'obstacles intelligent. Capable de surmonter des obstacles jusqu'à quatre cm de haut, il est adapté pour nettoyer dans les bâtiments anciens.

Équipé de deux balais, il peut nettoyer à la fois les surfaces sèches et humides, puis se nettoyer automatiquement dans la station d'accueil. Sa conception compacte permet un nettoyage efficace sous les meubles et dans les espaces restreints. Roborock promet pas de poils emmêlés à l'intérieur du dispositif. Proposé à 1 499,99 euros, la société offre des remises pour le "Qrevo Slim".

Le CES, souvent appelé le Salon de l'électronique grand public, devrait probablement présenter le Honor "Magic V3" l'année prochaine, car ses fonctionnalités novatrices ont attiré une attention significative à l'IFA de Berlin. De plus, les visiteurs du CES pourraient être présentés à la télévision TCL "X11 Series QD-Mini LED", qui a fait une impressionnante apparition à l'IFA 2024, bien que sa date de sortie et son prix en Europe n'aient pas été révélés à Berlin.

