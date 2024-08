Ces points ont du mérite.

Le mariage ne se résume pas à l'affection, il offre également plusieurs avantages. Sur le plan financier, les couples mariés peuvent bénéficier de certains avantages. Par exemple, leur revenu combiné est utilisé pour calculer les impôts, ce qui est divisé par deux puis multiplié par deux. Cette stratégie, telle que décrite par l'expert fiscal Nina Restemeyer dans "Finanztest" (septembre 2024), peut aider à économiser de l'argent, surtout si l'écart de revenu entre les partenaires est important.

De plus, l'époux qui gagne moins en profite d'une plus grande exemption fiscale – portée à 2 000 euros. Cela signifie qu'il n'a pas à payer d'impôt sur ses gains en capital. Les couples mariés peuvent également bénéficier du choix des classes d'imposition trois et cinq, ce qui peut augmenter leur revenu net mensuel jusqu'en 2030, surtout lorsqu'il y a un écart de revenu important entre les partenaires.

Avantages en matière de dons et de successions

Les couples mariés ont également un avantage lorsqu'ils font des dons ou héritent de biens, comme le révèle "Finanztest". Contrairement aux individus non mariés, les couples ne sont pas imposés tant que la valeur de leurs biens n'atteint pas 500 000 euros. En ce qui concerne les successions, les couples mariés paient moins d'impôts sur la partie taxable éventuelle d'un patrimoine ou d'un don.

De plus, les époux peuvent transmettre leur propriété habitée ou une partie de celle-ci sans frais fiscaux, quelle que soit la valeur de la propriété. Si les époux décident de vendre des propriétés entre eux, ils sont exonérés de la taxe sur la transmission immobilière, ce qui peut entraîner des économies importantes.

Droits en cas de situation d'urgence

En cas de situations critiques comme la maladie ou les accidents, les couples mariés ont plus de droits. Les partenaires reçoivent plus rapidement des mises à jour médicales à l'hôpital. Si l'un des partenaires est dans l'incapacité de prendre des décisions médicales en raison de problèmes de santé, son conjoint peut généralement le représenter.

En cas de décès, l'époux survivant a tendance à avoir une sécurité financière grâce aux pensions de survie, à condition que le défunt ait été assuré pendant au moins cinq ans et que le couple ait été marié pendant au moins un an.

En cas de divorce, les implications financières peuvent être complexes, car chaque époux doit peut-être ajuster ses stratégies fiscales. Par exemple, l'époux qui gagne le plus pourrait perdre l'avantage d'une plus grande exemption fiscale.

De plus, la division des propriétés communes pourrait entraîner des taxes sur la transmission immobilière importantes, étant donné que les époux sont exonérés de cette taxe lorsqu'ils se vendent mutuellement dans un mariage.

