Ces ornements en forme d'homme gay sont un classique culte de Noël

Un seul bonhomme socialement engagé est une aberration délicieuse. Lorsqu'il devient multiple - un bonhomme livreur de colis, un bonhomme pompier, un bonhomme chasseur de bonbons et un bonhomme qui rend hommage à la plage de Rehoboth Beach, dans le Delaware, qui est très appréciée des LGBTQ - on commence à penser qu'il existe toute une sous-culture de bonhommes gays qui grouille sous la surface.

Et ce n'est pas faux.

Depuis 20 ans, une entreprise de décoration intérieure, December Diamonds, conçoit et produit des ornements célébrant la communauté LGBTQ dans un style côtier kitsch. Il y a les sirènes mentionnées plus haut, une collection de bipèdes poilus appelée "Poke the Bear" et une ligne magique de fées masculines.

Les ornements sont appréciés par les collectionneurs du monde entier, et des milliers de fans sur les réseaux sociaux attendent les nouvelles sorties et font leurs propres recommandations pour les nouveaux modèles. Il s'agit d'une décoration de Noël de niche, et c'est bien sûr ce qui fait le charme des collectionneurs.

Mais il y a aussi du mystère. On ne peut pas se contenter de contempler un barman impertinent avec une pieuvre en guise de bas sans s'interroger sur les décisions qui ont présidé à sa création. Qui fabrique ces totems insolites de la joie gay ? Et - sans vouloir nous plaindre - pourquoi ?

Pour la communauté, par la communauté

December Diamonds a été fondée en 1999 et, pendant les premières années, elle a vendu des décorations de Noël ordinaires sur le thème de la côte. Puis, en 2003, l'entreprise a présenté son tout premier homme : un étalon blond et torse nu nommé Nemo.

"Le premier était basique, très grossier", a déclaré Greg Jones, président de December Diamonds, à CNN. "Mais ils ont ensuite commencé à évoluer et à devenir un peu plus personnalisés. C'est à ce moment-là que la communauté gay s'en est vraiment emparée".

Jones a acheté December Diamonds en 2015 et a utilisé ses prouesses en tant que responsable du marketing et de la conception de produits pour apporter une nouvelle vision à l'entreprise. Jones conçoit tous les ornements, et c'est donc à lui que l'on doit des chefs-d'œuvre tels que "Mr. Beach Balls", un homme vêtu d'un costume de bain d'époque, ou un gentleman sur le thème du marché fermier appelé "Big N Tasty".

"Vous ne trouverez pas ces ornements sur le sapin de Noël d'un homme hétérosexuel", a déclaré M. Jones.

Il réfléchit constamment à de nouveaux concepts pour les décorations, et bon nombre de ses idées proviennent soit de ses propres expériences, soit des suggestions de ses fans.

"Nous recevons toujours des courriels et des messages Facebook de clients qui nous font des suggestions. Les ornements sur le thème de la profession sont généralement les plus populaires, et les gens disent toujours : "Nous avons besoin d'une hôtesse de l'air, de ce type de coiffeur"", explique-t-il. "Je pense que le plus grand attrait est que, peu importe qui vous êtes, vous trouverez un ornement auquel vous vous identifierez.

Au fil des ans, M. Jones et son équipe se sont efforcés d'ajouter à leur offre une plus grande diversité de corps, d'âges et de races. Les poilus, les hommes au ventre de bière, les renards argentés, les sirènes et les servantes transgenres et toutes les cultures sont représentés dans les plus de 300 ornements que December Diamonds a produits (certains étaient retirés ou en édition limitée - Jones estime qu'il y en a une centaine en cours de production).

L'une des créations préférées de M. Jones est l'édition du 20e anniversaire de Nemo, le tout premier ornement représentant un homme.

"Cette année, je l'ai revisité et j'ai réalisé une pièce commémorative. C'est exactement le même type, la même pose, mais il a 20 ans de plus. Il a maintenant des cheveux gris et il est un peu plus épais. Cette pièce était destinée à tous les clients qui collectionnent et achètent ces objets depuis des années".

Jones s'inspire également de la vie réelle : les gens qu'il rencontre, les blagues que lui et ses amis racontent. Le "Dr. Hipster", un chirurgien gominé, est inspiré d'un véritable chirurgien spécialisé dans la pose de prothèses de hanche. L'ornement Rehoboth Beach est un hommage à la plage où Jones avait l'habitude de passer ses vacances.

"Je peux être assis en train de boire un verre avec des amis, voir quelqu'un passer et me dire que c'est une bonne idée pour une décoration".

Mais être une entreprise qui soutient et attire les communautés homosexuelles signifie parfois plus que des ornements charmants et insolents avec des noms comme "Daddy Duckie" ou "Flaming Bottom".

"J'essaie de ne pas faire de politique quand je le peux", a déclaré M. Jones. "Mais il s'agit de mon entreprise, et si je ne peux pas fabriquer les produits que je veux fabriquer et soutenir les personnes que je veux soutenir, à quoi bon ?

December Diamonds fait parfois don des recettes générées par des ornements spéciaux à des causes soutenant la communauté LGBTQ. Des pièces comme le bonhomme Black Lives Matter ou le chapeau portant l'inscription "Resist" font un clin d'œil à des causes de justice sociale qui ne sont jamais très éloignées du discours intersectionnel des LGBTQ.

Quelques mois à peine après que Mme Jones a acheté la société en 2015, la fusillade de la boîte de nuit Pulse à Orlando a endeuillé le pays.

"J'ai senti que je devais faire quelque chose, collecter de l'argent, faire une déclaration. Mais la dernière chose que je voudrais faire, c'est exploiter cela", a-t-il déclaré.

Il a lancé l'idée d'une décoration à ses amis et aux membres de sa communauté professionnelle, dont les réactions ont été extrêmement positives. Lorsque l'ornement - un homme latino tenant un cœur arc-en-ciel - a été dévoilé, M. Jones a déclaré que l'œuvre qui en résultait avait fait pleurer un client. Une partie des recettes a été reversée à une association caritative d'Orlando, et le chemin de Jones était tracé.

"Depuis lors, je me suis dit que je pouvais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour être la voix de la communauté de manière positive, sans pour autant être avide.

La défense des droits est une part importante de ce travail. Mais il en va de même pour la production de petits ornements sexy, ridicules et charmants représentant des postiers, des chirurgiens sexy, des gastronomes, des habitués de Fire Island, des piliers de bar, des couples heureux en ménage, des activistes politiques et des himbos parfaitement insouciants. Ici, chaque identité est digne d'être célébrée - et d'occuper une place de choix sur le sapin de Noël, bien sûr.

