Lunettes de soleil : un mélange de style et de protection

Le débat entre discret et tape-à-l'œil est clos cette année. Les lunettes de soleil plus audacieuses, avec leurs montures marquées, designs étincelants ou couleurs vives, l'emportent. L'icône de style Caro Daur (29) incarne cette tendance à bord d'un bateau, portant ses lunettes de soleil noires oversize en forme de chat, nous invitant à dire adieu à la discrétion.

Verres teintés pastel

La chaleur estivale n'est pas le seul élément à recevoir une touche de couleur sous le soleil. Les teintes pastel sont les nouvelles favorites des lunettes de soleil. Observez la spécialiste de la mode Leonie Hanne (35) qui se prépare avec ses lunettes de soleil roses claires et un adorable chapeau de plage rose avant de profiter du soleil. Les deux accessoires sont parfaits et se marient magnifiquement avec sa chemise rose et blanche à rayures et ses shorts légers, associés à un sac de plage avec des bordures pastel.

Vers de nouveaux sommets

La préférence de Jennifer Lopez pour les lunettes de soleil de grande taille n'est un secret pour personne, optant souvent pour des montures de style aviateur pour se protéger du soleil. Cette saison, elle est dans la tendance avec son choix, car ce design intemporel est très prisé. Lors des journées de presse pour le film de science-fiction "Atlas", l'actrice (55) a porté une monture en écaille brune foncée qui se mariait harmonieusement avec sa tenue composée d'une gamme de bruns dégradés.

D'autres influenceurs de la mode suivent également la tendance des verres teintés pastel. Des marques comme Ray-Ban et Gucci ont sorti leurs propres versions, offrant aux consommateurs une variété d'options pour assortir leurs tenues.

Pour ceux qui préfèrent un look plus sobre, d'autres options de couleur sont disponibles, comme des verres clairs ou des montures noires classiques, garantissant que chacun peut trouver des lunettes de soleil qui conviennent à leur style unique et à leur personnalité.

