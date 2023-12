Ces missions scientifiques et d'exploration de 2023 semblent relever de la fiction

Avec la fusée martienne de SpaceX qui s'est transformée en une boule de flammes au-dessus de l'océan (à deux reprises) et un vaisseau spatial qui est passé par la Terre pour déposer des morceaux d'un astéroïde qui pourrait contenir des secrets du système solaire, certains événements semblaient tirés des pages d'un roman de science-fiction.

Ces moments sont survenus alors que l'humanité s'engage dans une nouvelle phase d'exploration du cosmos, à l'aide d'instruments scientifiques au sol et de vaisseaux spatiaux dans les étoiles.

L'effort renouvelé ne vient pas seulement de la NASA et du gouvernement américain, mais aussi de pays tels que l'Inde et la Chine. Les entreprises du secteur privé du monde entier investissent également massivement, ce qui constitue une caractéristique unique de la course à l'espace du XXIe siècle.

Voici un aperçu des plus grands moments de l'histoire de l'espace à partir de 2023.

La fusée la plus puissante jamais construite décolle et explose. Deux fois

Le Starship de SpaceX, le système de fusée et de vaisseau spatial dont le PDG Elon Musk imagine qu'il transportera les premiers humains sur Mars, a fait deux tentatives de vol historiques cette année.

La première, en avril, s'est terminée lorsque le véhicule a commencé à dégringoler hors de contrôle, et SpaceX a été contraint de le détruire.

Lors de la seconde tentative, en novembre, le véhicule de 400 pieds (120 mètres) est allé beaucoup plus loin en vol, réussissant à allumer tous ses moteurs et à atteindre l'espace extra-atmosphérique. Mais le vaisseau spatial Starship et le propulseur ont tous deux explosé.

Les échecs des lancements d'essai n'ont pas été de grands revers pour SpaceX. L'entreprise est connue pour ses échecs cuisants dans les premières phases de développement des fusées.

Mais le succès de Starship est loin d'être assuré.

SpaceX s'efforce de préparer le véhicule à faire atterrir des astronautes sur la lune pour la NASA dès 2025. Et Musk prévoit que Starship posera des bottes sur Mars d'ici à 2029.

Starship reste controversé par certains habitants du sud du Texas, où SpaceX dispose d'un port spatial privé, après que les activités de l'entreprise ont suscité des inquiétudes quant à leur impact sur l'environnement. Entre-temps, Musk - le propriétaire et le visage de SpaceX - s'est retrouvé plongé plus profondément dans une controverse sans rapport avec le projet en 2023.

Atterrissage sur la Lune : Échecs et réussites

Une nouvelle course à la lune est en cours, et les participants sont jusqu'à présent des robots.

La course folle vers la surface lunaire a débuté en avril lorsqu'une société privée japonaise, Ispace, a tenté de faire atterrir le premier véhicule commercial - l'atterrisseur Hakuto-R - sur la lune. Il s'est finalement écrasé.

L'agence spatiale russe, Roscosmos, a suivi avec un autre impact contondant lorsque sa mission Luna-25 s'est écrasée sur la surface de la lune en août.

L'agence spatiale indienne est intervenue quelques jours plus tard avec l'atterrissage réussi de l'engin lunaire Chandrayaan-3 le 23 août.

L'Inde est ainsi devenue le quatrième pays à réussir l'alunissage, après les États-Unis, l'ex-Union soviétique et la Chine. L'Inde est également devenue le premier pays à faire atterrir un engin spatial dans la région du pôle sud de la lune.

Jusqu'à présent, au XXIe siècle, seules la Chine et l'Inde ont réussi des alunissages. (La Russie et les États-Unis ne sont pas retournés sur la Lune depuis les années 1970).

L'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA) dispose également d'un vaisseau spatial qui se dirige vers la surface lunaire et dont la tentative d'alunissage est prévue pour le début de l'année prochaine.

La fuite d'un vaisseau spatial a contraint un astronaute à passer un an dans l'espace

L'astronaute de la NASA Frank Rubio s'attendait à passer six mois dans la Station spatiale internationale.

Mais le vaisseau spatial russe Soyouz qui l'a transporté avec deux cosmonautes jusqu'à l'avant-poste orbital en septembre 2022 a eu une fuite de liquide de refroidissement à la fin de l'année. La Russie a été contrainte d'envoyer un vaisseau de remplacement, ce qui a retardé le retour de Rubio de six mois.

Il est revenu sur la terre ferme en septembre, après avoir passé 371 jours en orbite, soit plus longtemps qu'aucun astronaute américain n'est resté en microgravité.

M. Rubio s'est montré franc au sujet de ce voyage ardu, soulignant qu'il aurait "probablement refusé" la mission s'il avait su qu'il resterait coincé dans l'espace aussi longtemps. Il a toutefois précisé qu'il n'avait passé qu'une journée à pleurer le temps perdu sur Terre avant de se concentrer à nouveau sur la mission.

Faisant désormais partie de l'histoire des voyages spatiaux aux États-Unis, Rubio a également été au centre d'un "scandale" amusant. Au printemps, il a récolté l'une des premières tomates jamais cultivées en orbite. Après l'avoir perdue à bord de la station, il a été soupçonné d'avoir mangé le précieux produit.

Ses collègues l'ont disculpé en décembre, plusieurs mois après son départ, en révélant qu'ils avaient retrouvé la tomate manquante.

Le tourisme spatial passe à la vitesse supérieure

Le monde est rapidement entré dans une ère où un voyage dans l'espace est possible pour tous ceux qui en ont les moyens.

Le tourisme spatial a démarré en 2023 avec la mission Axiom-2, lancée en mai, qui a transporté Peggy Whitson, ancienne astronaute décorée de la NASA, et trois clients vers la Station spatiale internationale. L'équipage comprenait deux astronautes d'Arabie saoudite, qui ont financé leur voyage, ainsi que John Shoffner, un Américain qui a fait fortune dans le secteur des télécommunications internationales.

Il s'agissait de la deuxième mission du secteur privé vers le laboratoire orbital. Des voyages similaires - dont le coût est estimé à environ 55 millions de dollars par siège - sont prévus dans les années à venir.

Parallèlement, Virgin Galactic, l'entreprise de tourisme spatial fondée par le milliardaire britannique Richard Branson, a commencé à proposer des voyages réguliers à la frontière de l'espace pour les riches amateurs de sensations fortes, tenant enfin ses promesses après deux décennies.

En 2023, Virgin Galactic a effectué six voyages à la frontière de l'espace avec son avion spatial suborbital propulsé par une fusée, transportant des employés de la société, des pilotes d'essai et des clients. Ces vols ont coûté environ 450 000 dollars par siège (bien que certains acheteurs de billets précoces aient dépensé moins).

De son côté, Blue Origin, la société de tourisme spatial de Jeff Bezos, vient de remettre sa fusée suborbitale en vol après l'échec, en 2022, d'une fusée sans équipage lors d'une mission scientifique.

La NASA a choisi les astronautes qui iront sur la Lune

Les quatre astronautes qui dirigeront la première mission lunaire avec équipage depuis cinq décennies ont été dévoilés en avril. Le survol lunaire historique Artemis II devrait décoller en novembre 2024.

Les astronautes sont Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch de la NASA et Jeremy Hansen de l'Agence spatiale canadienne.

"C'est bien plus que les quatre noms qui ont été annoncés", a déclaré Victor Glover lors de la cérémonie d'annonce du 3 avril au centre spatial Johnson de la NASA à Houston. "Nous devons célébrer ce moment de l'histoire de l'humanité. ... Il s'agit de la prochaine étape du voyage qui mènera l'humanité sur Mars".

Le survol lunaire Artemis II devrait être le premier voyage avec équipage d'une longue série de missions prévues par la NASA, notamment l'établissement d'un avant-poste permanent sur la Lune où les astronautes pourraient vivre et travailler. À terme, l'agence spatiale espère que ces efforts ouvriront la voie à des missions avec équipage vers Mars.

La NASA publie son premier rapport sur les OVNI

L'agence spatiale américaine est entrée dans l'histoire en mettant sur pied une équipe d'experts chargée d'étudier les phénomènes anormaux non identifiés (PAN), plus communément appelés ovnis. Le groupe a révélé ses premières conclusions dans un rapport publié en septembre.

Le groupe a cherché à déterminer si et comment ces phénomènes mystérieux peuvent être étudiés scientifiquement.

"Récemment, de nombreux témoins crédibles, souvent des aviateurs militaires, ont rapporté avoir vu des objets qu'ils ne reconnaissaient pas au-dessus de l'espace aérien américain", indique le rapport. "La plupart de ces événements ont été expliqués depuis, mais un petit nombre d'entre eux ne peuvent être immédiatement identifiés comme des phénomènes naturels ou d'origine humaine connus.

Le groupe n'a trouvé aucune preuve tangible que les événements inexpliqués proviennent d'une vie extraterrestre intelligente.

Mais le rapport indique que la NASA devrait utiliser des satellites et d'autres instruments - y compris l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique - pour rechercher davantage d'informations sur les phénomènes.

En réponse, la NASA a annoncé la nomination de son premier directeur de la recherche sur les UAP, le chef de l'agence déclarant qu'il s'agissait de la première mesure concrète jamais prise par la NASA pour trouver une explication aux OVNI.

Ces développements interviennent alors que le ministère américain de la défense s'efforce de comprendre le phénomène, le Pentagone recevant des dizaines de rapports d'OVNI chaque semaine.

La livraison spéciale d'OSIRIS-REx

En septembre, une livraison hors du commun a atterri dans le désert de l'Utah, et le contenu de la capsule a offert aux astronomes un puzzle cosmique qu'ils devront reconstituer pendant des années.

Après avoir recueilli avec succès un échantillon du quasi-astéroïde Bennu en 2020, la mission OSIRIS-REx de la NASA a déposé en toute sécurité la capsule contenant les précieuses roches et poussières qu 'elle contenait, alors qu'elle survolait la Terre le 24 septembre. Les scientifiques n'ont pas tardé à se rendre compte que la capsule contenait une quantité de matériaux qui dépassait leurs attentes.

Une analyse préliminaire a révélé que les roches et la poussière contiennent de l'eau et une grande quantité de carbone, ce qui suggère que les astéroïdes pourraient avoir apporté les éléments constitutifs de la vie sur Terre.

Et ce n'est que la première des nombreuses informations qui attendent d'être tirées de l'échantillon d'astéroïde. L'intérieur de la boîte contient "tout un trésor de matériaux extraterrestres", a déclaré Dante Lauretta, chercheur principal d'OSIRIS-REx.

Pendant ce temps, la nouvelle mission OSIRIS-APEX continue de voler dans l'espace, prête à rejoindre l'astéroïde Apophis lorsque celui-ci s'approchera de la Terre en 2029.

Un caillou spatial surprenant

Le petit astéroïde Dinkinesh n'était destiné qu'à tester les systèmes à bord de la sonde Lucy de la NASA, alors que la mission se dirige vers l'étude des essaims d'astéroïdes troyens autour de Jupiter à la fin des années 2020. Mais le caillou spatial était plein de surprises qui continuent d'intriguer les astronomes.

Lucy a survolé Dinkinesh, situé entre les orbites de Mars et de Jupiter, le 1er novembre. Dans les jours qui ont suivi le survol, les images capturées par la sonde ont été renvoyées sur Terre. Elles ont révélé que Dinkinesh est en orbite autour d'un astéroïde plus petit qui est un binaire de contact, c'est-à-dire deux petites roches spatiales qui se touchent l'une l'autre.

"C'est vraiment merveilleux quand la nature nous surprend avec une nouvelle énigme", a déclaré Tom Statler, scientifique du programme Lucy à la NASA, dans un communiqué. "La grande science nous pousse à poser des questions que nous n'aurions jamais cru devoir poser.

Dinkinesh, qui signifie "merveilleux" dans la langue amharique de l'Éthiopie, porte bien son nom.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com