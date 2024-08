- Ces gars qui battent des records de test dans la jungle sont là.

À partir du 15 août, sur RTL+, vous pourrez regarder le premier épisode du summer jungle camp. À partir du 16 août, RTL diffusera également "Ich bin ein Star - Showdown of the Jungle Legends" en prime time. Pour la première fois, des jungle campers expérimentés, et non des nouveaux candidats, s'affronteront pour la victoire. Parmi les candidats, on trouve des stars qui ont une grande expérience dans les fameuses épreuves de la jungle, dont le recordman.

Sarah Knappik

Candidate précédente de "GNTM", Sarah Knappik (37) a participé à la cinquième saison de "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" et a fait une apparition médiatique remarquée. Elle a refusé l'épreuve de la jungle "Raus aus den Mulden" et a abandonné l'épreuve "Ab durch die Wand". Elle est considérée comme la seule "réfractaire à l'épreuve" participant au summer jungle camp. Au total, elle a dû affronter six épreuves lors de sa saison. Après des conflits avec ses camarades de camp qui lui ont conseillé de partir, elle a quitté le camp plus ou moins volontairement.

Georgina Fleur

Candidate précédente du "Bachelor" et influenceuse Georgina Fleur (34) a également semblé polariser le public, étant envoyée à plusieurs épreuves lors de la septième saison. Elle a abandonné l'épreuve de la jungle "Dschungelkloake". Avec un total de sept épreuves, elle figure parmi les principaux candidats ayant réalisé le plus d'épreuves depuis le début du show. Finalement, elle a terminé sixième de la saison.

Elena Miras et Gigi Birofio

Le TV Casanova Gigi Birofio (25) a également été mis au défi. Il a été judicieux de sa part de réussir l'épreuve de la jungle consistant à sauter en parachute, en plus de sept autres épreuves. Lors de la 16ème saison en 2023, il a été couronné prince de la jungle avec la deuxième place.

La star de la télé-réalité Elena Miras (32) a participé à la 14ème saison en 2020 et a dû affronter sept épreuves au total, terminant sixième. Elle a souvent été envoyée à des épreuves avec une camarade de camp...

Danni Büchner

L'émigrée de la télé Danni Büchner (46) a formé un duo avec Miras pour cinq épreuves. Au total, elle a dû réaliser douze épreuves. Elle a abandonné l'épreuve de la jungle "Ge-Fahrstuhl". Elle a finalement terminé troisième. Dans le jungle camp des légendes, elle attend maintenant "de saisir la deuxième chance et de montrer à quel point elle a évolué", déclare-t-elle dans une interview à RTL. "Je pense que maintenant, une Danni complètement différente sera dans le camp des légendes, montrant qui elle est vraiment. [...] J'ai plus de positivité, plus de courage, plus de volonté et plus de force."

Au fait, Büchner détient le record parmi les participants aux épreuves. Le mannequin et actrice Larissa Marolt (32) a réalisé le deuxième plus grand nombre d'épreuves jusqu'à présent. En 2014, elle a participé à dix épreuves. Gisele Oppermann (36) a dû réaliser neuf épreuves en 2019, de même que Helena Fürst en 2016. Cette année, Twenty4Tim (23) a dû affronter huit épreuves.

