- Ces facteurs économiques font que les gens choisissent AfD et BSW

L'alliance Sahra Wagenknecht (BSW) des anciens membres de La Gauche n'est même pas âgée d'un an et a réussi à obtenir 6,2 pour cent aux élections européennes, tandis que l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), considérée en partie comme extrémiste, a obtenu 15,9 pour cent au niveau national, allant même jusqu'à dépasser le SPD au pouvoir (13,9 pour cent).

L'AfD a dominé en particulier dans l'est de l'Allemagne. Une étude de l'Institut allemand de recherche économique (DIW) favorable aux travailleurs montre que les partis populistes ont tendance à réussir là où il y a des caractéristiques structurelles négatives.

Revenu et chômage des jeunes

Les facteurs comprennent des revenus plus faibles et un chômage des jeunes élevé. Les chiffres actuels montrent que quatre des cinq districts ayant des taux de chômage des jeunes supérieurs à 10 pour cent se trouvent à l'est (Uckermark, Mansfeld-Sud-Harz, Dessau-Roßlau et Vorpommern-Rügen). Dans tous ces districts, l'AfD a remporté jusqu'à 36 pour cent des voix, tandis que la BSW a obtenu au moins 15 pour cent des voix.

Le revenu disponible des ménages est également un critère pertinent pour le succès électoral des partis populistes, un revenu plus faible augmentant la probabilité de voter pour l'AfD ou la BSW. Alors que Gelsenkirchen, une ville de l'ouest, a le revenu moyen le plus faible (18 886 euros), les ménages de l'est ont un revenu par habitant significativement inférieur en raison des écarts de salaire qui persistent plus de 30 ans après la réunification. Les statistiques de l'Office fédéral de la statistique montrent que l'écart est toujours large, les travailleurs à temps plein de l'est gagnant en moyenne 824 euros de moins que leurs homologues de l'ouest.

Migration et démographie

Il est surprenant que le sujet de la migration joue un rôle dans le choix du parti, mais il est moins influent que les facteurs économiques tels que le chômage et le revenu. "Notre analyse montre que la migration est une explication insuffisante de la force de l'AfD et de la BSW lors des élections européennes de 2024. La démographie, en particulier dans les régions où de nombreux jeunes gens bien éduqués s'en vont, est un facteur beaucoup plus important pour les différents résultats à l'est", déclare le président du DIW, Marcel Fratzscher.

Bien que la population vieillisse dans tout le pays, les chiffres sont particulièrement élevés à l'est. Dans le district de Zeitz, par exemple, 41 pour cent des résidents ont au moins 60 ans.

Différences entre l'est et l'ouest, l'AfD et la BSW

En résumé, la BSW et l'AfD sont particulièrement réussies à l'est, où l'âge moyen est élevé et les niveaux d'éducation sont faibles. Dans l'ouest, elles se débrouillent également bien dans les régions ayant des niveaux de revenu faibles et de nombreux travailleurs industriels dont les emplois sont menacés par l'automatisation.

Bien que des facteurs similaires influencent les résultats électoraux de la BSW et de l'AfD, elles ne sont pas toujours également réussies. Dans les régions ayant des caractéristiques structurelles particulièrement négatives, le vote a tendance à pencher plus vers l'AfD que vers la BSW.

Les investissements dans ces régions peuvent aider à atténuer les facteurs contribuant au succès électoral des deux partis, selon les auteurs. Un exemple est l'usine de puces Intel prévue à Magdebourg.

