- Ces étoiles se dépouillent de leurs couvertures

Pour l'édition 2025 du célèbre calendrier Pirelli, le photographe américain Ethan James Green (34 ans) opte pour plus de peau nue et des noms inhabituels.

Sous le thème "Reevaluation et Révélation", Green revient consciemment à "la séduction classique" - notamment pour la redéfinir et la mettre à jour à la lumière du mouvement #MeToo.

Retour Expérimental à "la Séduction Classique"

Dans une interview accordée au "Guardian", le célèbre photographe de mode a déclaré : "Je pense que vous savez que #MeToo a vraiment obligé tout le monde à faire une pause, ce qui est une bonne chose. Et je pense que beaucoup de ce qui est devenu sexy est ce que nous avons commencé à voir sur les réseaux sociaux, généralement via des selfies." Ses séances photo pour le calendrier Pirelli à venir visaient à "repartir de zéro, mais aussi à comprendre comment cela fonctionne aujourd'hui".

Maintenant que Pirelli a publié des impressions initiales des séances terminées et les noms des stars participantes, il est clair que le concept de Green a également influencé le choix des protagonistes. Parmi les portraits figurent des célébrités comme l'actrice américaine Hunter Schafer (25 ans), connue pour son rôle dans la série HBO "Euphoria" et son activisme pour les droits LGBTQ+.

Regards Androgynes de la Mannequin Calvin Klein Jenny Shimizu

La mannequin américaine Jenny Shimizu (57 ans), connue pour son look extrêmement androgyne, se présente également devant l'objectif pour explorer les formes contemporaines de la séduction et de l'identité de genre. Parmi les autres stars féminines du calendrier Pirelli figurent l'actrice Simone Ashley (29 ans, "Bridgerton"), la présentatrice Padma Lakshmi (53 ans, autrefois mariée à l'auteur Salman Rushdie) et l'actrice britannique Jodie Turner-Smith (37 ans).

Elles sont rejointes par des mannequins masculins comme l'acteur britannique de "Star Wars" John Boyega (32 ans), l'acteur et producteur de films français Vincent Cassel (57 ans, "Black Swan") et le photographe Ethan James Green lui-même. Les images officielles du calendrier Pirelli 2025 seront publiées plus tard dans l'année.

