Ces équipes travaillent à l'annulation des condamnations injustifiées, libérant ainsi des innocents de la prison. Les experts estiment qu'elles peuvent faire beaucoup plus

Kenneth Nixon est devenu insensible au moment où il a été reconnu coupable, en septembre 2005, de deux meurtres qu'il n'avait pas commis - une condamnation injustifiée qui a valu à ce père de deux enfants, alors âgé de 19 ans, de passer le reste de sa vie dans une prison du Michigan.

"Je ne comprenais pas comment cela avait pu se produire", a déclaré M. Nixon, aujourd'hui âgé de 37 ans, à CNN. "En tant qu'Américains, on nous apprend à croire que le système fonctionne, qu'il fait ce qu'il faut [...]. Je ne comprenais pas comment il pouvait se tromper à ce point".

Pendant des années, Nixon a passé du temps dans la bibliothèque juridique de la prison, s'éduquant lui-même afin de pouvoir prouver son innocence. Il a fini par solliciter l'aide de la Cooley Law School Innocence Project du Michigan, qui a défendu son cas.

Mais ce sont les efforts d'une équipe au sein même du bureau du procureur qui a travaillé à sa condamnation qui ont finalement blanchi le nom de Nixon : l'unité d'intégrité des condamnations du procureur du comté de Wayne, l'une des plus de cent unités de ce type dans le pays qui réévaluent les affaires et enquêtent sur les allégations d'innocence.

Lorsque ces affirmations sont confirmées, ces unités s'efforcent de faire libérer le prisonnier.

Pour Nixon, ce jour est arrivé 16 ans après sa condamnation injustifiée. Ses avocats ont demandé une révision et, le 18 février 2021, le procureur du comté de Wayne, Kym Worthy, a reconnu que Nixon n'avait pas bénéficié d'un procès équitable. Ses condamnations ont été rejetées, ses peines annulées et les charges abandonnées.

"Je peux me tenir ici et vous dire ceci en toute confiance : Sans l'Unité d'intégrité des condamnations, il y a de fortes chances que je sois mort en prison pour un crime que je n'ai pas commis", a déclaré M. Nixon.

Ces dernières semaines, une série de condamnations injustifiées annulées - dont une dans le comté de Cook (Illinois) et deux dans le comté de Los Angeles (Californie ) - ont été attribuées, en partie, au travail des unités d'intégrité des condamnations (CIU).

Collectivement, ces affaires illustrent l'utilité incontestable des unités d'intégrité des condamnations pour faire face à une réalité qui fait froid dans le dos : Des innocents ont été et seront condamnés et envoyés en prison pour des crimes qu'ils n'ont pas commis.

Selon le National Registry of Exonerations, il y a eu plus de 3 400 disculpations depuis 1989. Le registre définit généralement une disculpation - un sous-ensemble des condamnations injustifiées - comme un cas dans lequel une personne est libérée de toutes les conséquences d'une condamnation pénale grâce à de nouveaux éléments de preuve.

Sur ce total, au moins 729 exonérations - soit environ 20 % - ont été obtenues avec l'aide d'un SDI.

Toutefois, des experts ont déclaré à CNN qu'il y avait encore des progrès à faire. De nombreuses juridictions n'ont pas les moyens de se doter d'un SDI ou n'ont pas les ressources nécessaires pour bien faire leur travail. Certains craignent également que certains SDI n'existent que pour apporter un avantage politique au procureur, que personne n'enquête réellement sur les allégations d'innocence ou que le SDI agisse pour préserver les condamnations plutôt que de les remettre en question.

Cependant, de nombreux SDI font bien leur travail, a déclaré Marissa Bluestine, directrice adjointe du Quattrone Center for the Fair Administration of Justice à la Carey Law School de l'université de Pennsylvanie, qui travaille et consulte les SDI dans tout le pays. Pour ce faire, ils doivent fonctionner de manière indépendante et transparente, a-t-elle déclaré, mais leur mandat ne doit pas se limiter à enquêter sur des affaires anciennes.

Les SDI ne doivent pas seulement être réactifs, mais aussi proactifs, en veillant à ce que les erreurs qui ont conduit à une condamnation injustifiée ne se reproduisent pas.

"Un bon SDI ne se contente pas de regarder en arrière, il regarde aussi en avant", a déclaré Mme Bluestine, "et cherche à savoir où il peut interrompre le processus en amont afin d'empêcher les condamnations injustifiées de se produire en premier lieu".

Les exonérations ne sont pas le seul critère de réussite

Les unités centrales d'enquête sont relativement récentes. Les premiers sont apparus dans les années 2000, selon une liste publiée par le National Registry of Exonerations, une initiative conjointe de l'Université de Californie Irvine, de l'Université du Michigan et de l'Université d'État du Michigan.

Lorsque Jessica Weinstock Paredes, ancienne avocate de la défense, a rejoint le registre en tant que chercheuse en 2019, celui-ci ne comptait que 36 unités. Depuis, la liste s'est allongée et diversifiée, dit-elle : Les SDI sont souvent hébergés au sein d'un bureau de procureur local, mais il existe désormais des SDI dans les bureaux des procureurs généraux des États et, ailleurs, des comités qui effectuent un travail similaire.

Le processus des SDI varie selon les juridictions, ont indiqué les experts. Mais elle commence généralement par une demande d'une personne incarcérée ou de ses avocats pour que l'unité réévalue un cas. Si le SDI décide de le faire, il mènera une nouvelle enquête à partir de la base, en réexaminant les dossiers, en interrogeant les témoins et en réexaminant les preuves.

Parfois, cette enquête incrimine davantage la personne, et parfois elle jette le doute sur sa condamnation, a déclaré M. Bluestine. En général, la situation se situe entre les deux.

En fin de compte, c'est au procureur de décider si les nouveaux éléments de preuve sont suffisants pour le faire changer d'avis sur la condamnation ou pour l'amener à la remettre en question, même s'ils ne prouvent pas nécessairement l'innocence de la personne.

Si c'est le cas, la plupart des États exigent que les avocats de la défense déposent une requête auprès des tribunaux pour obtenir réparation, et le bureau du procureur accepte. En règle générale, une audience a lieu au cours de laquelle un juge détermine si la personne a effectivement droit à ce redressement.

Dans les cas où les personnes sont reconnues innocentes, cela peut conduire à leur libération de prison et, avec un peu de chance, à leur disculpation.

Mais ce n'est pas toujours le cas, a déclaré M. Bluestine, et les disculpations ne sont pas le seul moyen d'évaluer le succès d'un service d'enquête sur les crimes. D'autres types de réparation peuvent être obtenus si le SDI est ouvert à l'idée de traiter les condamnations injustifiées annulées pour des raisons autres que l'innocence d'une personne.

Selon l'Institut national pour la justice, les condamnations injustifiées peuvent également inclure, par exemple, des cas dans lesquels des erreurs de procédure ont violé les droits d'une personne.

"L'unité devrait également être ouverte à d'autres moyens de traiter une condamnation injustifiée, même s'il ne s'agit pas d'une innocence réelle", a déclaré M. Bluestine. "S'il s'agit d'une affaire dans laquelle il y a eu une telle faute de la part de la police ou de l'avocat de la défense que nous n'avons pas confiance dans la condamnation elle-même, l'unité devrait être disposée à s'en occuper également. De même, si l'on estime que la culpabilité d'un accusé est moindre, il faut être prêt à adapter la peine en conséquence, a-t-elle ajouté.

D'autres solutions pourraient consister à commuer la peine, à plaider coupable pour un délit moins grave ou à obtenir du ministère public une libération conditionnelle, une commutation de peine ou une mise en liberté pour des raisons humanitaires.

"Il y a certainement d'autres façons d'agir dans une affaire, même si l'on ne va pas jusqu'à la disculpation", a-t-elle déclaré.

En effet, près de la moitié des unités d'investigation judiciaire recensées par le National Registry of Exonerations n'ont pas encore enregistré d'exonération, mais cela pourrait être dû, en partie, aux critères stricts d'inclusion du registre. Le registre n'inclut pas les condamnations injustifiées annulées pour des raisons qui n'incluent pas la preuve de l'innocence d'une personne, comme une erreur de procédure qui a violé son droit à une procédure régulière.

L'absence de disculpations ne signifie pas qu'un SDI ne cherche pas d'autres voies de recours qui sont valables et importantes, a déclaré Mme Weinstock Paredes. Mais le registre étudie spécifiquement les disculpations, a-t-elle fait remarquer, et le nombre de disculpations produites par un SDI peut être au moins un indicateur pour mesurer la productivité d'un service.

Le temps est quelque chose d'irrécupérable

Certains sont sceptiques à l'égard des unités d'enquête qui ne produisent pas de disculpations, comme Marc Howard, professeur de gouvernement et de droit à l'université de Georgetown et directeur de l'initiative "Prisons et justice". Il n'est pas opposé aux unités centrales d'investigation, qu'il qualifie d'"institution merveilleuse et indispensable".

"Si, ajoute-t-il, ils font réellement le travail pour lequel ils ont été créés.

Il estime que certains BIC sont des "simulacres", créés pour suggérer que les bureaux évaluent les cas sans le faire réellement - une préoccupation partagée par Nixon, l'ex-détenu du comté de Wayne.

"Il existe dans tout le pays des unités d'intégrité des condamnations qui n'existent que de nom. Il s'agit d'un coup de publicité pour le procureur qui a décidé de le mettre en place. Cela paraît bien", a déclaré M. Nixon. "Mais en réalité, personne ne travaille.

Selon M. Howard, cela peut nuire à des personnes innocentes en prison, car l'existence d'un SDI peut donner l'impression que les condamnations sont exactes, même si ce n'est pas le cas.

M. Howard s'est également dit préoccupé par le fait que certains SDI agissent dans le but de préserver les condamnations plutôt que d'envisager véritablement de les annuler, ce qui met en évidence un conflit d'intérêts potentiel : "Ils sont mis en place par l'institution même qui a contribué à la condamnation injustifiée", a-t-il déclaré, ajoutant que cette structure exige que "les gens se surveillent eux-mêmes de manière efficace".

Bluestine a reconnu que "la protection contre les préjugés est une question importante" et qu'il est important qu'un SDI ne soit pas prédisposé à confirmer des condamnations. Un SDI a besoin d'une bonne "orientation", et bien que de nombreux SDI soient composés de procureurs de carrière qui font du bon travail, l'expérience d'un avocat de la défense "est certainement une bonne chose, une chose importante", a-t-elle déclaré.

M. Howard a abondé dans ce sens : Les SDI qui, selon lui, fonctionnent bien comprennent d'anciens avocats de la défense qui sont sceptiques à l'égard des preuves et qui connaissent bien les fautes qui ont contribué à des condamnations injustifiées. Mais il souhaite également que les SDI soient "responsabilisés" en obtenant davantage de ressources et en étant autorisés à fonctionner de manière indépendante au sein du bureau du procureur, sans subir les préjugés de l'institution dans son ensemble.

Cela peut s'avérer particulièrement difficile pour les petites juridictions et les petits bureaux de procureur, qui non seulement manquent de ressources, mais rendent également difficile un examen impartial, car tous les membres du bureau connaissent l'affaire et les procureurs qui y ont travaillé.

Mais lorsqu'ils fonctionnent le mieux, les SDI sont "absolument importants" et contribuent à "rétablir la confiance dans le système", a déclaré M. Nixon, qui est aujourd'hui président de l'Organization of Exonerees, un groupe qui aide les anciens détenus à réintégrer la vie en dehors de la prison, et dont beaucoup, comme M. Nixon, ont bénéficié du travail des SDI.

Ces derniers montrent que les procureurs sont déterminés à faire leur travail correctement et à reconnaître que des erreurs peuvent se produire.

"Mais ils jouent également un rôle dans l'éducation des procureurs sur les facteurs clés qui contribuent aux condamnations injustifiées. "Et c'est important, parce qu'en faisant les choses correctement dès le départ, on évite aux gens de perdre leur temps. Le temps est quelque chose que l'on ne peut pas récupérer.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com