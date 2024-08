Ces électeurs de Pennsylvanie illustrent le défi de Harris

"J'étais jeune lorsque Reagan était en vue, mais je regrette vraiment les années 80," a déclaré Carty. "Je le fais. Je mets maintenant des chansons des années 80 pour retourner aux années 80 plus que jamais. Je ressens vraiment que, de mon vivant, le Parti républicain a changé avec Donald Trump et pas dans un bon sens."

Carty est un avocat qui vit juste de l'autre côté de la ligne de Philadelphie dans le comté suburbain de Montgomery.

"C'était très républicain quand j'étais en train de grandir," a déclaré Carty lors d'une interview dans sa maison de Bala Cynwyd. "Et c'est maintenant démocratique."

Carty regrette le GOP qui l'a attirée à l'âge de 18 ans : un parti défini par des impôts plus bas, moins de réglementation, du respect pour les tribunaux et la Constitution. Elle souhaite que le GOP soutienne des mesures de sécurité raisonnables pour les armes à feu, et laisse les femmes - et non les politiciens ou les juges - prendre des décisions difficiles sur les droits de reproduction.

"Un 'Jamais Trump' républicain," a déclaré Carty. "C'est ainsi que je me décrirais le mieux."

Et pourtant, il y a encore quelques semaines, elle prévoyait de voter pour Trump - et il n'est pas impossible qu'elle le fasse encore.

Elle a soutenu Hillary Clinton en 2016 et Joe Biden en 2020. Alors pourquoi l'ouverture à Trump cette année ? Carty est exaspérée par Biden en ce qui concerne l'inflation, l'immigration et plus encore. Elle a regardé le débat de juin et s'est retrouvée dans une position qu'elle pensait impossible pendant huit ans.

"Quand Biden était sur le ticket, j'allais voter pour Trump," a déclaré Carty. "Maintenant, c'est un choix plus difficile, simplement parce que je ne suis pas un fan de Donald Trump. ... Je veux donner une chance à Kamala Harris parce qu'elle la mérite."

Carty fait partie d'un projet CNN, Partout sur la carte, pour suivre la campagne de 2024 à travers les yeux et les expériences des électeurs qui font partie de groupes de vote clés et qui vivent dans des zones critiques dans les États battus. Ses vues sont révélatrices, d'autant plus qu'elles ont été partagées par d'autres soutiens de l'ancienne gouverneur de Caroline du Sud Nikki Haley et des républicains de Reagan dans notre groupe. La montée en puissance de Harris sur le ticket démocrate secoue la course dans les banlieues pivotantes. Mais la croyance qu'elle est à gauche de Biden crée un dilemme pour les républicains qui ne veulent pas que Trump retourne à la Maison Blanche mais ont des doutes politiques et personnels sur Harris.

"Je veux vraiment en savoir plus," a déclaré Carty. "Je veux entendre Kamala Harris, exactement quoi as-tu fait en tant que vice-présidente ? Pas ce que l'administration a fait en général. ... Quels étaient ses objectifs ? Les a-t-elle atteints ?"

Le fait que Carty ne soit pas prête à s'engager auprès de Harris malgré ses profondes divergences avec Trump et son colistier, le sénateur de l'Ohio JD Vance, est un instantané du défi suburban de la vice-présidente : son chemin vers la victoire est plus clair si elle peut gagner une bonne part de républicains modérés qui ont voté pour Biden parce qu'ils le voyaient comme un centriste ou disagreed with Trump's reaction to the Covid pandemic or were exhausted by his tweets and other chaos – or all of that.

Dégoûtée par Vance mais ravie par Walz

Dans le cas de Carty, Harris pourrait avoir un coup de pouce de colistier de Trump.

"Je ne suis pas une dame à chats," a déclaré Carty, quelques jouets appartenant à sa fille de 5 ans empilés dans le coin de la pièce. "J'étais une dame à chiens sans enfants. Parce que je n'ai rencontré la bonne personne que je suis âgée de plus de 40 ans. Et c'est grâce à Dieu que nous avons naturellement eu un enfant. Alors je pourrais très bien être l'une de ces femmes sans enfants et j'ai trouvé le commentaire insultant et étroit d'esprit," a-t-elle dit, en faisant référence aux remarques de 2021 de Vance.

Carty s'oppose à la conduite de Trump le 6 janvier 2021 et à ses attaques constantes contre les juges et les tribunaux. "Nous devons nous rappeler la Constitution," a-t-elle dit. "Est-ce qu'il promeut vraiment la tranquillité domestique ?"

Et tandis que Vance a été une déception pour Carty, elle est ravie du choix de Harris pour partager le ticket.

"Elle vient de choisir un excellent colistier," a déclaré Carty au sujet du gouverneur du Minnesota Tim Walz. "Alors je vais écouter. Je vais vraiment entendre ce qu'ils ont à dire. ... Alors j'ai une raison. Essentiellement, ne pas voter pour Donald Trump. Il est comme la dernière option."

Alors que Carty a ses réserves et attend avec impatience un débat Trump-Harris, elle remarque un changement clair dans les conversations récentes avec ses amis.

"Definitely I have more friends saying they're leaning toward Harris," a déclaré Carty.

Les républicains "jamais Trump" pas encore convaincus par Harris

Cynthia Sabatini vit dans le comté de Delaware. Comme Carty, elle se souvient quand les banlieues étaient très différentes.

"Ma rue était rock-ribbed républicaine," a déclaré Sabatini lors d'un entretien dans sa maison de Media, en Pennsylvanie. "Maintenant, vous devez agiter un bâton pour trouver le républicain."

Le glissement suburban, au niveau présidentiel en tout cas, a commencé plus tôt que la plupart des républicains ont tendance à se souvenir. George H.W. Bush était le dernier républicain à remporter les comtés suburbains de Philadelphie dans une élection présidentielle - en 1988. Mais l'avantage démocrate est devenu plus marqué ces dernières années, et en 2020, était particulièrement prononcé.

"Je regarde ses meetings de campagne," a déclaré Sabatini au sujet de Trump. "C'est tout à propos de lui. Ce n'est pas à propos du pays."

Les élections serrées sont compliquées, et il est trop simpliste de se concentrer sur un seul sous-groupe. Mais l'un des plusieurs à surveiller, dans les États battus decided by narrow margins, sont les électeurs qui se décrivent, comme Sabatini, comme "jamais Trump".

En 2016, elle a voté pour un sénateur républicain, Susan Collins du Maine. Trump a remporté de justesse la Pennsylvanie cette année-là. En 2020, Sabatini a voté pour Biden car, a-t-elle déclaré, “je ne voulais pas voir Trump élu après le chaos des quatre années précédentes.” Biden a remporté la Pennsylvanie et la Maison Blanche.

“I didn’t vote for him in 2016,” Sabatini a dit de Trump. “I didn’t vote for him in 2020. And I don’t plan to vote for him in 2024.”

La question est, votera-t-elle pour Harris ou castuera-t-elle un autre bulletin de vote écrit ?

“I promised myself I will keep an open mind,” she said.

Sabatini a dit qu’elle a lu des choses qui l’inquiètent au sujet de la vice-présidente.

Elle a mentionné la politique migratoire, et les rapports selon lesquels Harris est dure avec son personnel.

“I have some preconceived notions about her,” she said. “I want to find out for myself if the rap on her, as I read it, is correct.”

Until now, Sabatini a dit que Harris “certainly has injected enthusiasm into the Democratic base and she brings an energy that certainly Biden couldn’t bring to the campaign. ... There’s been, you know, quite a pleasant surprise.”

But Sabatini said she needs to hear more, on economic policy, on immigration and on leadership.

“I am particularly interested in the debates,” she said. “I want to see up close and personal how she answers the questions put to her.”

Joan London is, like Sabatini, currently inclined to write in a Republican she finds acceptable.

“If Donald Trump or JD Vance really says something so outrageously offensive beyond some of the things that he has said, that could drive me to vote for Vice President Harris,” said London, an attorney whose clients include municipal governments in Berks County, a more rural, Republican County just outside Philadelphia’s suburban collar.

“But it is highly unlikely,” London said. “She just doesn’t represent my values and my beliefs about policy.”

London became a Republican at the age of 18, inspired by Reagan. But she switched her registration to independent earlier this year, repulsed by Trump. Just before the switch, she cast a GOP primary vote for Haley.

There was “zero chance” she would vote for Trump anyway. But London said the Vance “cat lady” comments made her even more proud to have left Trump’s GOP.

She is married, no children or pets. Her home is decorated with family photos – her husband, her sister and her niece.

“I’ve led a very full life that way, and to say I don’t have a stake in the future of the country, I had some difficulty with that,” London said of Vance’s comments. “All I could think of Senator Vance is, are you going to tell Condoleezza Rice or Ann Coulter or Elizabeth Dole they are miserable cat ladies? I don’t think so.”

Résignation à voter pour l'alternative à Trump dans une campagne changée

Michael Pesce, lui aussi, a des questions et attend les débats et autres événements de campagne pour voir comment Harris sort de l'ombre de Biden et expose ses propres idées.

Mais Pesce est un républicain de Reagan prêt à s'engager, car son opposition à Trump est inébranlable. Le choix de Vance “a renforcé” sa prise de position sur Trump.

“Il aurait pu choisir quelqu'un qui était plus centriste, mais il a choisi quelqu'un qui est un sycophante, qui est exactement comme lui”, a déclaré Pesce lors d'un entretien à Newtown, faisant partie du comté de Bucks. “Veux-je que JD Vance soit mon président ? C'est plus de la même chose, donc non.”

Lorsque Biden s'est effacé, Pesce a souhaité “plus de débat ouvert au sein du parti démocrate pour savoir qui ils allaient faire Running. Mais c'est ce que c'est.”

“I’m still not going to vote for Trump regardless”, a déclaré Pesce. “I’m not excited about voting for Kamala Harris, but it’s better than the alternative.”

When we first met Pesce three months ago, just after his GOP primary vote for Haley, he said he would support Biden despite reservations about some policies and about his age. After the June debate, Pesce was quick to say he thought Democrats should look for a new candidate.

“No way”, is how he puts Biden’s chances of winning Pennsylvania after his debate performance. “There would have been no way.”

Harris, il believes, has a chance and like the others we visited with, Pesce said the vibe of the campaign has changed completely.

“I think having a younger candidate is going to make a difference”, a déclaré Pesce. “I think the energy she’s brought to the campaign, the fact that she’s a woman and women’s rights are going to be a big deal here in Pennsylvania. And I think that’s kind of where Pennsylvania will go.”

