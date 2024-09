Ces écouteurs offrent un son agréable sans un ton trop sensible.

Les Nothing Ear (Open) ne sont pas exactement discrets. Heureusement, cela s'applique à plus qu'est-ce qu'un esthétique unique. Le son qu'ils produisent est également loin d'être discret, se jouant directement devant votre oreille plutôt qu'à l'intérieur.

Alors que de nombreuses personnes préfèrent les écouteurs qui créent un joint serré pour une annulation de bruit optimale et des basses, il existe un groupe significatif de personnes qui ne supportent pas les bouchons d'oreille dans leur conduit auditif. En conséquence, les fabricants proposent de plus en plus d'options d'oreille ouverte, comme les Nothing Ear (Open), qui seront disponibles sur le marché pour environ 150 euros à partir d'octobre.

Design attrayant et confort d'utilisation

Les créateurs des "smartphones clignotants" ont opté pour un design qui ne pend pas de l'oreille comme les AirPods 4 d'Apple. Au lieu de cela, les Nothing Ear (Open) s'enroulent autour de l'oreille avec des crochets flexibles, positionnant les grands conducteurs de 14,2 millimètres près du conduit auditif. La technologie supplémentaire est logée dans des modules cylindriques à l'autre extrémité des écouteurs, qui servent également d'équilibrage.

Malgré leur apparence radicalement différente des écouteurs intra-auriculaires de la société, les oreillettes ouvertes Ear (Open) partagent le même esthétique transparente. Ils ne sont Certainly pas discrets, mais ils sont suffisamment stylés pour être montrés.

Le design a l'avantage de vous garder conscient de votre environnement. Depuis les écouteurs sont positionnés devant le conduit auditif au lieu d'y être, ils sont également plus hygiéniques et n'ont généralement pas besoin d'un nettoyage fréquent des cérumen.

Pesant environ 8 grammes chacun, les Ear (Open) sont confortables à porter, à condition de ne pas porter de lunettes. Selon la conception de vos lunettes, elles peuvent appuyer de manière inconfortable. Autrement, les Nothing Ear (Open), qui sont résistants à la poussière et à l'eau jusqu'à IP54, restent en place solidement et sont de bons compagnons d'entraînement.

Contrôle facile avec diverses fonctions

Les Ear (Open) n'ont pas de fonction de détection de port, donc la musique ne s'arrête pas lorsque vous retirez un écouteur. Cependant, vous ne manquerez pas cette fonctionnalité car les Ear (Open) sont faciles à contrôler : il vous suffit de saisir l'étui devant les conducteurs entre votre pouce et votre index et de presser une fois, deux fois, trois fois ou de maintenir plus longtemps. Cela vous permet de régler tout, y compris le volume, sans avoir à saisir votre smartphone.

Vous pouvez personnaliser diverses fonctions, telles que le contrôle du volume et l'activation de l'assistant vocal, dans l'application bien conçue du fabricant. Cela comprend l'option d'activer ChatGPT au lieu de Google Assistant (Gemini), Alexa ou Siri avec une pression longue et de communiquer avec le bot AI via la voix. Cependant, cela nécessite que vous ayez à la fois les Ear (Open) et un téléphone Nothing.

Cela fonctionne bien, mais vous ne pouvez pas accéder à la navigation, envoyer des messages ou passer des appels avec cesetup. Ce n'est pas un problème : vous pouvez attribuer différents assistants à chaque écouteur.

Superbe application avec égaliseur détaillé

Outre le fait de parler à ChatGPT, vous ne perdrez rien avec d'autres smartphones Android ou un iPhone. L'application bien organisée offre un égaliseur qui permet des ajustements simples et avancés.

Venons-en maintenant à la fonction la plus importante : le son. Malgré leur conception ouverte, les Ear (Open) parviennent à produire une quantité décente de basses. L'image sonore globale est impressionnante avec des médiums largement espacés, positionnés avec précision et des aigus clairs. Le son est large et agréablement spatial grâce à la conception.

Bon son, excellente autonomie

Bien qu'ils ne livrent pas les mêmes dynamiques ou la même précision que les intra-auriculaires de haute qualité, les Ear (Open) appartiennent toujours aux meilleurs écouteurs ouverts que nous avons entendus jusqu'à présent. Mais tous les oreilles sont différentes, donc votre expérience peut varier en fonction de la position des conducteurs.

Nothing a bien fait pour protéger le son de l'extérieur, donc les gens autour de vous n'entendront pas votre musique tant qu'ils ne sont pas proches. C'est la même chose pour les appels téléphoniques, où votre propre voix est bien isolée du bruit de fond.

Depuis ils n'ont pas de suppression active du bruit et n'ont pas besoin d'un mode transparence, ils ont une excellente autonomie. Ils durent environ huit heures, avec l'étui de recharge fournissant 22 heures supplémentaires. Si les piles des Ear (Open) sont épuisées, dix minutes dans l'étui vous donneront deux heures de plus d'autonomie. Ils ne peuvent pas être rechargés sans fil.

Conclusion

Si vous recherchez des écouteurs ouverts bien sonores avec un design attrayant et une solide application, vous adorerez les Nothing Ear (Open). Pour environ 150 euros, ils offrent un bon rapport qualité-prix. Pour un peu plus d'argent, vous pouvez trouver des alternatives intéressantes comme les Shokz Openfit et le Huawei FreeClip.

Les Nothing Ear (Open) ne sont pas seulement stylés, avec leur esthétique transparente étant une continuation de la philosophie de conception de la société, mais ils offrent également un ajustement confortable pour de nombreux utilisateurs, grâce à leur design enveloppant et leur positionnement de grands conducteurs près du conduit auditif.

De plus, la conception ouverte des Nothing Ear (Open) permet une meilleure conscience du son et de l'hygiène, car le cérumen ne se retrouve pas coincé à l'intérieur du conduit auditif en raison des écouteurs positionnés devant lui.

