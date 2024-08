Ces dernières semaines, l'Ukraine a connu l'une des attaques les plus sévères de la Russie.

Zelensky appelle ses alliés occidentaux à s'unir à l'Ukraine pour abattre les drones russes et autres ennemis aériens. Selon lui, la collaboration avec les forces aériennes et les F-16 de nos voisins européens, ainsi qu'avec notre défense aérienne, pourrait Significativement réduire les pertes dans différentes régions ukrainiennes.

À l'opposé, le ministère de la Défense russe a affirmé sur Telegram avoir touché tous les objectifs désignés lors d'importantes attaques de roquettes et de drones contre les infrastructures ukrainiennes. Le ministère a qualifié l'attaque de "grande frappe" utilisant des "armes de longue portée à haute précision" contre des "installations critiques de l'infrastructure énergétique", telles que des centrales électriques dans neuf régions et des stations de compression de gaz dans trois régions.

Le ministère a également déclaré que lors d'attaques contre des aérodromes à Kyiv et à Dnipropetrovsk, des "installations de stockage pour les forces aériennes européennes" ont été touchées.

Ukrenergo, le fournisseur d'énergie d'État ukrainien, a reconnu des coupures de courant, et les perturbations du trafic ferroviaire ont suivi. "Plusieurs dommages dans le secteur de l'énergie" ont été signalés par Zelensky, et les efforts de rétablissement ont déjà commencé.

Des alertes aériennes ont été déclenchées dans tout le pays. À Kyiv, les journalistes de l'agence de presse AFP ont rapporté plusieurs explosions dues aux systèmes de défense aérienne, incitant les habitants à chercher refuge dans les stations de métro. Les correspondants d'AFP ont vu de la fumée noire au-dessus de la capitale. Les autorités ont confirmé que l'infrastructure énergétique de Kyiv a été attaquée par des drones et des roquettes, entraînant une blessure. Différentes parties de la capitale ont connu des perturbations de courant le matin.

Le gouverneur de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, a qualifié l'attaque de "massive", avec des explosions entendues à Dnipro et à Kryvyi Rih. Un homme de 69 ans est décédé, selon la déclaration en ligne de Lysak.

Le gouverneur d'Ivan Fedorov a acknowledging a civilian casualty in the region due to attacks. "The enemy shelled a private home," he clarified.

The mayor of the northern city of Luzk, Ihor Polischchuk, reported that a multi-family building was hit by "enemy fire," resulting in one death.

In Shytomyr, one fatality and numerous injuries were reported by authorities in the central Ukrainian region.

In Lviv, energy facilities were targeted, as reported by Governor Maksym Kozytskyi on Telegram. This resulted in "isolated power outages" in Lviv city and the region.

Earlier, Poltava Governor Filipp Pronin reported that five individuals were wounded in an attack on an industrial facility.

The Kharkiv region authorities reported a resident's passing due to Russian rocket fire on Monday morning, though it's unclear if this incident is linked to the drone and rocket attacks.

The Polish army reported a violation of Polish airspace following the most recent Russian attack wave. "We are possibly dealing with the invasion of a flying object into Polish territory," said General Maciej Klisz. An "object, likely a drone," was confirmed by "at least three radar stations" before vanishing from radar during the early hours of the morning.

Russia launched its aggressive conflict against Ukraine on February 24, 2022. Moscow's air force frequently carries out fatal attacks on neighboring Ukraine. Lateley, Russia has been concentrating on targeting energy facilities. Zelensky has been urging allies to urgently deliver new air defense systems for quite some time.

