Ces députés démocrates participent à certaines des batailles électorales les plus difficiles en 2024.

Les sénateurs Sherrod Brown de l'Ohio, Jon Tester du Montana et Jacky Rosen du Nevada ne participeront pas à la réunion de quatre jours, selon leurs bureaux. En revanche, les candidats démocrates dans des courses clés, notamment le sénateur Bob Casey de Pennsylvanie, la représentante Elissa Slotkin du Michigan et la sénatrice Tammy Baldwin du Wisconsin voisin, sont prévus pour apparaître à la réunion.

Brown et Tester représentent des États que Donald Trump a remportés de manière significative en 2016 et 2020, tandis que Rosen représente le Nevada, un État disputé crucial pour les démocrates. L'absence de Brown, Tester et Rosen est significative alors que les démocrates cherchent à préserver leur mince majorité au Sénat, une victoire républicaine dans l'un de ces États pouvant potentiellement faire basculer le contrôle de la Chambre en novembre. Malgré l'avantage de Rosen dans les cercles démocrates, les sondages privés suggèrent que la course est plus serrée que ne l'indiquent les sondages publics.

Les raisons de manquer la conférence démocrate varient. La campagne de Brown a déclaré que lui et son équipe prévoyaient d'être dans l'Ohio depuis des mois, avec une liste de villes où il se rendra à la place. Cependant, Brown a soutenu la vice-présidente Kamala Harris pour la présidence après le retrait du président Joe Biden.

Au Montana, Tester prévoit d'assister à une collecte de fonds à Missoula et à un concert de Pearl Jam à l'Université du Montana cette semaine. Il n'a pas encore soutenu Harris en tant que candidate présidentielle et a choisi de passer août à rencontrer des Montanais et à faire de l'agriculture.

En ce qui concerne le Nevada, la porte-parole de la campagne de Rosen a souligné jeudi qu'elle soutient le tandem Harris-Walz et les a rejoints lors d'un meeting à Las Vegas la semaine précédente. Cependant, sa concentration reste sur sa campagne de réélection, en engageant les électeurs du Nevada pendant la semaine de la convention.

Il n'y a pas de règle unique pour assister aux conventions partisanes, et chaque course politique est unique. Les stratèges argumentent que le temps d'un candidat est son actif le plus précieux, et passer du temps à la DNC signifie moins de temps avec les électeurs indécis.

Mark Longabaugh, un stratège démocrate, a souligné que pour les candidats dans des courses serrées, les avantages d'assister à la DNC sont limités. “Pour certains de ces candidats dans des courses extrêmement compétitives, à quoi bon aller à Chicago pour quelques jours ? Vous n'obtiendrez pas beaucoup de couverture médiatique. Tous ces candidats sont déjà bien avec la collecte de fonds ; ce n'est pas comme s'ils avaient besoin de rencontrer Steven Spielberg pour collecter des fonds”, a-t-il déclaré.

Dave Chase, responsable de campagne pour l'ancienne représentante Tim Ryan à la course sénatoriale, a expliqué que manquer la convention n'était pas une question d'opposition à la vice-présidente. “Je ne pense pas que ce soit vraiment une question d'être avec la vice-présidente ou non. Quelles que soient les nominations, vous avez tendance à voir des gens dans des courses serrées manquer ces événements pour se concentrer sur leurs campagnes”, a-t-il déclaré.

Brown et Tester ont cultivé des images distinctes qui les ont aidés dans des courses difficiles par le passé. Cette année, Tester a mis en avant sa volonté de s'opposer à son parti et d'adopter une approche plus conservatrice. Brown a maintenu son soutien en Ohio avec une image de démocrate populiste qui peut rallier les électeurs malgré une conservatisme croissante. Dans les deux cas, ces sénateurs ont mis en valeur leur indépendance par rapport aux tendances politiques de leur État lors de campagnes passées.

Un ancien chef de cabinet démocrate du Sénat a suggéré que les démocrates qui assistent sont principalement ceux qui ont des opportunités de prise de parole "qu'ils pensent bénéficier à leurs électeurs de base et offrir une exposition supplémentaire aux financements nationaux".

“Je suppose que ceux qui restent chez eux pensent que parler à la DNC ne les bénéficiera pas dans leurs courses et préfèrent passer ces jours à faire campagne dans leur État”, a déclaré l'ancien chef de cabinet. “Même ceux qui assistent, je parie qu'ils ne font qu'un jour.”

Baldwin prévoit de faire une tournée dans la plupart de la semaine, avec une halte à la convention jeudi avant de retourner au Wisconsin pour le reste de la tournée, selon le porte-parole de la campagne Andrew Mamo. Le tandem Harris-Walz organise un meeting à Milwaukee mardi. Mamo a déclaré que Baldwin, qui a soutenu Harris et Walz, ne prévoyait pas d'y assister car elle avait “des engagements préplanifiés dans le nord du Wisconsin”.

L'absence des sénateurs Brown, Tester et Rosen de la conférence démocrate pourrait avoir un impact sur les efforts de leur parti pour maintenir leur majorité au Sénat, ces États étant cruciaux pour les élections de novembre. Malgré le soutien de Brown à la vice-présidente Harris et la participation de Tester à une collecte de fonds et à un concert, ils ont choisi de prioriser leurs États d'origine plutôt que la réunion.

Lire aussi: