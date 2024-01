Ces croquettes de bœuf japonaises sont si populaires qu'il y a une liste d'attente de 30 ans.

Ce n'est pas une faute de frappe. Trente. années.

Fondé en 1926, Asahiya a vendu des produits carnés de la préfecture de Hyogo - y compris du bœuf de Kobe - pendant des décennies avant d'ajouter des croquettes de bœuf à son rayon dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale.

Mais ce n'est qu'au début des années 2000 que ces boulettes de pommes de terre et de bœuf frites sont devenues une sensation sur Internet, ce qui a entraîné une attente ridiculement longue pour les acheteurs.

Une idée commerciale non rentable

Les très convoitées "Croquettes extrêmes" sont l'un des quatre types de croquettes de bœuf de Kobe disponibles chez Asahiya. Vous ne pouvez pas attendre trois décennies ? Les premières croquettes de bœuf de Kobe du magasin ont une liste d'attente de quatre ans, ce qui est plus agréable.

"Nous avons commencé à vendre nos produits en ligne en 1999", explique Shigeru Nitta, propriétaire d'Asahiya depuis trois générations. "À l'époque, nous avons proposé des croquettes extrêmes à titre d'essai.

Ayant grandi à Hyogo, M. Nitta visite les ranchs locaux et les ventes aux enchères de bœuf avec son père depuis son plus jeune âge.

Il a repris le magasin de son père en 1994, à l'âge de 30 ans.

Après avoir expérimenté le commerce électronique pendant quelques années, il s'est rendu compte que les clients hésitaient à payer une somme importante pour du bœuf de première qualité en ligne.

C'est alors qu'il a pris une décision audacieuse.

"Nous avons vendu des croquettes Extreme au prix de 270 yens (1,8 dollar) par pièce... Le bœuf qu'elles contiennent coûte à lui seul environ 400 JPY (2,7 $) par pièce", explique M. Nitta.

"Nous avons fabriqué des croquettes abordables et savoureuses qui illustrent le concept de notre magasin, dans le but de faire apprécier les croquettes aux clients et d'espérer qu'ils achètent notre bœuf de Kobe après le premier essai."

Pour limiter les pertes financières au début, Asahiya n'a produit que 200 croquettes par semaine dans sa propre cuisine située à côté de son magasin.

"Nous vendons le bœuf élevé par les gens que nous connaissons. Notre magasin ne vend que de la viande produite dans la préfecture de Hyogo, qu'il s'agisse de bœuf de Kobe, de porc de Kobe ou de poulet de Tajima. C'est le style du magasin depuis bien avant que j'en devienne le propriétaire", explique M. Nitta.

En fait, le grand-père de Nitta avait l'habitude de se rendre à Sanda - une autre région célèbre d'élevage de Wagyu à Hyogo - à vélo avec une charrette à bras pour aller chercher lui-même les produits.

"Depuis cette époque, notre magasin a noué des liens avec des producteurs de bœuf locaux, si bien que nous n'avions pas besoin de les faire venir de l'extérieur de la préfecture", ajoute M. Nitta.

Une production accrue mais une popularité grandissante

Le prix modique des Croquettes Extrême est en contradiction avec la qualité des ingrédients. Elles sont fabriquées chaque jour, sans conservateur. Les ingrédients comprennent du bœuf de Kobe femelle de trois ans classé A5 et des pommes de terre provenant d'un ranch local.

Nitta explique qu'il a encouragé le ranch à utiliser du fumier de vache pour cultiver les pommes de terre. Les tiges des pommes de terre seront ensuite données aux vaches, créant ainsi un cycle.

Son concept unique a fini par attirer l'attention des habitants et des médias. Lorsqu'un reportage sur les croquettes d'Asahiya a été publié au début des années 2000, leur popularité est montée en flèche.

"Nous avons cessé de les vendre en 2016 parce que le temps d'attente dépassait les 14 ans. Nous pensions arrêter les commandes, mais nous avons reçu de nombreux appels nous demandant de continuer à les proposer", explique Nitta.

Asahiya a recommencé à accepter des commandes de ces croquettes en 2017, mais a augmenté le prix.

" À l'époque, nous avons porté le prix à 500 JPY (3,4 $) - 540 JPY (3,7 $) avec la taxe à la consommation. Mais depuis que l'exportation de bœuf de Kobe a commencé, les prix du bœuf ont doublé, donc le fait que la production de croquettes soit déficitaire n'a pas changé", explique Nitta.

La production est également passée de 200 croquettes par semaine à 200 croquettes par jour.

"En réalité, les croquettes extrêmes sont devenues bien plus populaires que les autres produits", s'amuse M. Nitta, qui se moque de sa propre idée d'entreprise déficitaire.

"Nous entendons dire que nous devrions embaucher plus de personnel et fabriquer des croquettes plus rapidement, mais je pense qu'aucun propriétaire de magasin n'embauche des employés et ne produit plus pour être plus déficitaire.... Je suis désolé de les faire attendre. Je veux faire des croquettes rapidement et les envoyer le plus tôt possible, mais si je le fais, le magasin fera faillite."

Heureusement, Nitta affirme qu'environ la moitié des personnes qui essaient les croquettes finissent par commander le bœuf de Kobe, et que c'est donc une bonne stratégie de marketing.

La mission de Nitta : Permettre à un plus grand nombre de personnes d'apprécier le bœuf de Kobe

Chaque boîte de Croquettes Extrêmes, qui comprend cinq pièces, se vend 2 700 JPY (18,40 $).

Le magasin envoie régulièrement une lettre d'information aux clients en attente, les informant des dernières estimations de livraison.

Une semaine avant la date de livraison, le magasin confirme à nouveau la livraison aux clients patients.

"Bien entendu, certaines personnes ont changé d'adresse électronique. Pour ces personnes, nous les appelons directement et les informons de la date de livraison. Ils peuvent modifier eux-mêmes leur adresse sur notre site web ou, lorsque nous les appelons, ils peuvent nous le faire savoir", explique M. Nitta.

Les clients qui reçoivent aujourd'hui des croquettes ont passé leur commande il y a une dizaine d'années.

Avoir une liste de 30 ans de commandes non rentables à honorer peut être stressant, d'autant plus que le prix du bœuf de Kobe et de la main-d'œuvre ne cesse d'augmenter.

Mais quelque chose de plus important a encouragé Nitta à continuer.

"Lorsque j'ai commencé à vendre des croquettes sur Internet, j'ai reçu de nombreuses commandes en provenance d'îles isolées. La plupart d'entre elles avaient entendu parler du bœuf de Kobe à la télévision, mais n'en avaient jamais mangé, car elles devaient se rendre dans les villes pour y goûter. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient jamais mangé de bœuf de Kobe.

"C'est pourquoi j'ai continué à proposer des croquettes à titre d'essai afin d'obtenir davantage de commandes de bœuf de Kobe si les clients l'appréciaient. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé, alors je ne me suis pas vraiment soucié de savoir si c'était un déficit", explique Nitta.

L'un des moments les plus mémorables a été la commande d'un patient atteint d'un cancer qui était sur le point d'être opéré alors qu'il attendait ses Croquettes Extrêmes.

"J'ai entendu dire que nos croquettes avaient motivé le patient à se faire opérer. C'est ce qui m'a le plus surpris", déclare Nitta.

Le patient a survécu et a passé plusieurs commandes depuis.

Nitta a reçu un appel du patient qui lui a dit "J'espère vivre longtemps sans réapparition du cancer" après avoir goûté ses croquettes.

"Je m'en souviens encore. J'ai été ému par ce commentaire", déclare Nitta.

En permettant à un plus grand nombre de personnes de déguster du bœuf de Kobe, il espère que la notoriété de ces croquettes contribuera à promouvoir l'industrie locale.

"Je suis reconnaissant. En devenant célèbre, je pense que je peux aider l'ensemble du secteur, et pas seulement mon magasin, en incitant les gens qui ne s'intéressaient pas au bœuf de Kobe à s'y intéresser. Je veux que le plus grand nombre possible de personnes mangent du bœuf de Kobe, et pas seulement dans mon magasin", déclare Nitta.

Asahiya dispose désormais de deux sites : son magasin d'origine à Takasago City et un magasin dans la ville de Kobe. Ses croquettes de bœuf surgelées ne sont expédiées qu'à l'intérieur du pays.

Bien qu'Asahiya soit avant tout une boucherie, M. Nitta indique que les voyageurs peuvent se rendre dans sa boutique de Kobe, où elle vend deux types de snacks à emporter prêts à consommer, les croquettes "Tor Road" et "Kitanozaka", nommées d'après les rues avoisinantes.

"Kitanozaka " utilise du bœuf maigre et est vendu au prix de 360 JPY (2,5 $) l'unité. "Tor Road " utilise de la longe courte et du paleron et coûte 460 JPY (3,1 $).

"Nous faisons vieillir la viande pendant 40 jours et les pommes de terre pendant un mois pour qu'elles soient plus douces", explique Nitta.

Pour ce qui est de l'avenir, le propriétaire, âgé de 58 ans, déclare qu'il envisage de s'agrandir.

"J'aimerais créer un petit espace où les gens pourraient manger un peu, peut-être. Notre magasin de Kobe est un lieu touristique", explique-t-il. "Mais s'il devient un restaurant, les restaurants voisins risquent d'être ennuyés parce que nous leur fournissons aussi de la viande.

Image du haut : Asahiya.

