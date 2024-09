- Ces célébrités ont interdit l'utilisation de leurs chansons pour les événements de Donald Trump

Kamala Harris, candidate à l'investiture du Parti démocrate pour la présidence des États-Unis, a eu un compagnon de célébration inattendu à la fin du mois de juillet. Cette personne n'est pas chargée de répartir les sièges ou de coller des affiches de campagne pour Harris. Dans une publicité pour sa campagne récemment dévoilée, Harris demande : "Quel genre de nation voulons-nous habiter ?", et cette personne, Beyoncé, répond : "Liberté, liberté, libère-moi." Ces mots résonnent dans le tube de Beyoncé de 2016, "Freedom", qui a également été entendu lors de plusieurs manifestations Black Lives Matter. L'inclusion d'une telle figure musicale que Beyoncé dans sa campagne renforce indéniablement les chances de Harris.

Les campagnes politiques ont depuis longtemps reconnu le pouvoir de la musique pour susciter des émotions et renforcer les messages. Des géants comme George Washington et Abraham Lincoln ont utilisé des mélodies populaires dans leurs campagnes, et ont même bénéficié du soutien de musiciens comme Frank Sinatra lors de la campagne de John F. Kennedy.

Utilisation controversée de la musique lors d'événements politiques américains

La musique peut susciter des sentiments, amplifier les messages et même stimuler la participation des électeurs. Plusieurs médias américains considèrent le suivi de masse des stars de la pop comme pouvant potentiellement influencer le résultat d'une élection américaine.

Donald Trump, candidat du Parti républicain et rival de Harris, n'est pas non plus aveugle à cela. Lors de ses meetings de campagne, des mélodies familières de artistes connus résonnent dans les haut-parleurs, souvent contre la volonté des artistes. Ses choix passés ont inclus "Start Me Up!", "We Are The Champions" ou encore "Livin' On The Edge".

Conséquemment, des musiciens comme les Rolling Stones, Adele et Neil Young ont intenté des poursuites ou interdit à Trump d'utiliser leur musique lors d'événements de campagne. Un recueil de musiciens influents dont les chansons sont interdites pour Trump peut être trouvé dans cette collection de photographies.

