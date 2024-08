- "Ces actes barbares de brutalité sont totalement inacceptables"

Après l'incident horrible de Solingen, où un individu a égorgé trois personnes lors d'une fête de la ville et a gravement blessé au moins cinq autres, les politiciens sont sous le choc.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a exprimé sa stupeur par un message court le samedi, déclarant que "l'incident de Solingen est un événement déchirant qui me laisse dans une profonde tristesse". Un bourreau sans pitié a pris de nombreuses vies. Scholz avait précédemment communiqué avec le maire de Solingen, Tim Kurzbach. "Nous pleurons les victimes et apportons notre soutien à leurs familles." Scholz espère un prompt rétablissement pour les blessés. "Le coupable doit être rapidement arrêté et puni dans toute la rigueur de la loi", a exigé Scholz.

Le vice-chancelier Robert Habeck partage également l'effroi. "Des nouvelles terrifiantes de Solingen", a écrit le ministre de l'Économie sur son compte Instagram. "La violence contre des personnes qui ne faisaient que célébrer est épouvantable." Le politique des Verts a apporté force et réconfort aux proches des défunts. "Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés, et également de la force à ceux qui ont été témoins de cet événement horrible !" Il est rassurant de savoir que la police fait tout son possible pour trouver le coupable le plus rapidement possible.

Baerbock qualifie l'incident de "attaque brutale"

La ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock a exprimé sa consternation par un message court au sujet d'une "attaque brutale" qui l'a profondément choquée. "Mes pensées sont avec les familles et les amis des victimes. Et ma gratitude va aux forces de sécurité qui cherchent sans relâche le coupable."

La ministre de l'Intérieur Nancy Faeser a exprimé des sentiments similaires. "Nous pleurons les personnes qui ont été si cruellement arrachées à ce monde", a écrit la politicienne du SPD sur X. "Mes pensées sont avec les familles des défunts et les blessés graves." Les autorités de sécurité mettront tout en œuvre pour arrêter le coupable et élucider les motivations de l'attaque. La police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a tout le soutien du gouvernement fédéral. "Je suis en contact constant avec le ministre de l'Intérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Herbert Reul et nos autorités de sécurité", a écrit Faeser.

Lindner : "Nous ne pouvons pas rester impuissants"

Le ministre fédéral des Finances Christian Lindner a souligné que le sentiment d'impuissance et de fureur surgit rapidement aux côtés de la douleur pour les victimes de l'attaque de Solingen. "Je ressens cela aussi", a écrit le chef du FDP sur X. "Mais nous ne pouvons pas nous laisser faire. Nous ne sommes pas impuissants, et nous avons besoin d'une action décisive de la police et de l'État de droit."

Le président du CDU Friedrich Merz a également exprimé sa stupeur. "L'attaque de Solingen nous blesse profondément. Cette violence barbare est inacceptable", a écrit Merz le samedi par un message court. "Nous devons nous unir pendant ces heures difficiles pour la Rhénanie-du-Nord-Westphalie." La police fait tout son possible pour capturer rapidement le coupable.

Le président fédéral Frank-Walter Steinmeier a appelé à la responsabilité du coupable. "Le coupable doit être tenu responsable", a expliqué Steinmeier. Il a également appelé la population : "Restons unis - contre la haine et la violence." Concernant l'attaque, il a ajouté : "L'acte épouvantable de Solingen nous stupéfie, il stupéfie notre pays."

Reul a mis en garde contre les spéculations. "Nous ne pouvons rien dire sur la personne et le mobile pour l'instant", a déclaré le politique qui avait visité le lieu du crime pendant la nuit. "Il n'y a simplement pas de faits solides."

Wüst condamne l'attaque de Solingen

Le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Hendrik Wüst a également commenté pendant la nuit. Sur la plateforme "X", il a condamné l'attaque comme "un acte de violence brutale et sans raison". Le deed avait "frappé notre pays en plein cœur".

La Rhénanie-du-Nord-Westphalie est unie dans la stupeur et la douleur. "During these dark hours, people across our country and beyond are with Solingen in their hearts and thoughts", a écrit le politique du CDU. Et : "Un grand merci à tous les services d'urgence et à notre police, qui se battent pour des vies en ces minutes."

