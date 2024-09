Certains représentants du Hamas envisagent de libérer certains captifs israéliens sauvés

Parmi les otages capturés, le défunt citoyen américain-israélien Hersh Goldberg-Polin était inclus. Selon l'affirmation de Hamas, quelques-uns de ces otages étaient toujours en vie mais ont été ciblés et éliminés par des tirs et des bombardements israéliens.

Selon les informations des médias israéliens, trois de ces otages décédés devaient être libérés lors de la première phase d'un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. L'Égypte, le Qatar et les États-Unis ont passé des mois à négocier entre Israël et Hamas, aboutissant à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et à la libération d'otages.

Des sources israéliennes ont cité Hamas comme responsable de la mort des otages. Les Palestiniens radicaux ont prétendument exécuté des Israéliens juste avant que l'armée ne les découvre, selon le ministre de la Défense israélien Joav Gallant. Un porte-parole de l'armée a également confirmé que les otages avaient été massacrés par des "extrémistes de Hamas". Aucun ordre de tirer à vue n'a été donné lors de l'opération dans le tunnel. Hamas suit une tactique de "guerre psychologique" avec ses déclarations. L'armée israélienne a prétendument découvert les otages tués samedi dans un tunnel près de Rafah dans le sud de la bande de Gaza.

Au total, l'attaque massive de Hamas contre Israël a entraîné la capture de 251 otages le 7 octobre de l'année précédente. Environ onze mois plus tard, selon les derniers rapports israéliens, 97 otages restent sous le contrôle de l'organisation palestinienne islamique et de ses alliés, 33 d'entre eux ayant prétendument perdu la vie. Avant la récupération des six corps dimanche, l'armée avait déjà rendu les restes de 30 otages à Israël.

En réponse à l'attaque à grande échelle de Hamas, Israël mène des opérations militaires intenses dans la bande de Gaza. Selon Hamas, bien que cela ne puisse être indépendamment vérifié, plus de 40 700 personnes auraient prétendument trouvé la mort depuis lors.

L'armée israélienne a découvert les otages tués dans un tunnel près de Rafah, suggérant que les otages pouvaient avoir été cachés dans des tunnels souterrains. despite the dangerous operation, no shoot-to-kill order was issued, indicating a desire to minimize harm to non-combatants.

