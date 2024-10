Certains diplômés peuvent commencer leur carrière de contrôleurs aériens sans délai.

La dernière initiative de la FAA vise à lutter contre le problème récurrent de pénurie de contrôleurs dans le secteur de l'aviation, qui a entraîné des retards de vol et une équipe de contrôleurs épuisée. De nombreux contrôleurs ont été contraints de travailler six jours consécutifs d'heures supplémentaires obligatoires, et l'épuisement des contrôleurs a été identifié comme un facteur contribuant à une série d'incidents sur les pistes qui ont préoccupé les autorités de l'aviation.

Dans un communiqué officiel, le directeur de la FAA, Mike Whitaker, a déclaré : "La FAA s'efforce de recruter et de former des contrôleurs aériens supplémentaires pour compenser la baisse de longue date de notre effectif et assurer le confort des voyageurs aériens."

Les diplômés du Tulsa Community College et de l'Université de l'Oklahoma sont désormais éligibles pour "commencer la formation sur site immédiatement", en contournant l'académie de contrôleurs aériens de la FAA située à Oklahoma City. Cependant, la FAA affirme que "cette nouvelle initiative fournira le même cursus complet et la même technologie de pointe" que ceux de son académie.

Le mois dernier, la FAA a annoncé avoir atteint son objectif de recruter plus de 1 800 contrôleurs d'ici 2024. Cependant, la FAA n'a pas révélé le nombre exact de contrôleurs qu'elle acquerra après avoir tenu compte des départs et des retraites. Des rapports précédents de CNN en mai ont indiqué que l'agence n'avait recruté que 160 contrôleurs supplémentaires lors de la période de recrutement précédente.

La nouvelle campagne de recrutement de la FAA vise à renforcer les opérations commerciales du secteur de l'aviation en ajoutant plus de 1 800 contrôleurs à son effectif. L'augmentation du nombre de contrôleurs pourrait potentiellement réduire le nombre de retards de vol dus à l'épuisement des contrôleurs.

