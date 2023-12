Certaines grandes pharmacies prévoient de délivrer des pilules abortives, mais pas dans tous les États.

La FDA a indiqué mardi sur son site web que les pharmacies certifiées pour délivrer la mifépristone, qui peut être utilisée dans le cadre d'un avortement médicamenteux, peuvent le faire directement à une personne disposant d'une ordonnance délivrée par un prescripteur certifié.

Pour la première fois, les pharmacies ambulatoires sont autorisées à délivrer de la mifépristone, a déclaré Lewis Grossman, professeur de droit à l'American University Washington College of Law.

Mais cela ne signifie pas que toutes les pharmacies délivreront le médicament.

"Pour ce qui est de savoir si cela aura un impact dans les États où l'avortement est interdit, je pense que la réponse est probablement non", a déclaré Grossman. "Je ne vois pas d'effet réel dans ce cas.

On ne sait pas encore quelles autres pharmacies chercheront à obtenir la certification, ni quel sera l'impact sur l'accès à l'avortement dans les endroits où il est interdit ou restreint.

"Il n'est pas du tout certain qu'un grand nombre de pharmacies, toutes les pharmacies ou la plupart d'entre elles, ou des pharmacies situées dans des zones plus rurales, ou des pharmacies situées dans des États rouges, le feront de manière à accroître de manière significative l'accès à l'avortement médicamenteux", a déclaré Leah Litman, professeur de droit à l'université du Michigan, dans un courriel envoyé mercredi.

De plus, "les pharmacies de vente par correspondance ont déjà distribué des pilules avec l'autorisation de la FDA", a-t-elle écrit. "La possibilité d'obtenir un avortement médicamenteux existait donc avant cette dernière décision.

Une norme différente

Lors d'une interruption de grossesse par médicaments, la mifépristone est utilisée avec un autre médicament appelé misoprostol pour mettre fin à une grossesse. La mifépristone bloque une hormone appelée progestérone, nécessaire à la poursuite de la grossesse. Le misoprostol peut déjà être distribué par les pharmacies.

Dans un communiqué publié mercredi, Walgreens a déclaré qu'elle "travaillait à l'enregistrement et à la formation nécessaire de ses pharmaciens, et qu'elle évaluait son réseau de pharmacies pour savoir où elle distribuait normalement les produits soumis à des exigences supplémentaires de la FDA, et qu'elle les distribuerait conformément à la législation fédérale et à celle des États".

CVS a déclaré dans un communiqué : "Nous prévoyons de demander une certification pour distribuer la mifépristone là où la loi l'autorise".

Honeybee Health, une pharmacie en ligne qui fournissait et expédiait des médicaments abortifs, a publié mardi sur sa page Facebook vérifiée qu' elle était "officiellement devenue la première pharmacie certifiée pour délivrer des médicaments abortifs".

La pharmacie en ligne ne peut distribuer les pilules que dans les États où cela est autorisé.

"Dès le début de la pandémie, Honeybee Health est rapidement devenue la première pharmacie numérique à fournir et à expédier des médicaments abortifs. Nous sommes fiers de nous associer à la majorité des fournisseurs d'avortement par télémédecine aux États-Unis et de travailler en étroite collaboration avec notre fabricant pour aider à établir les normes élevées requises pour la certification en réponse à l'ajustement du programme REMS par la FDA", indique le post Facebook. REMS fait référence au programme d'évaluation et d'atténuation des risques (Risk Evaluation and Mitigation Strategy) pour la mifépristone.

Mais pour de nombreuses pharmacies, il faudra un certain temps pour examiner et décider de se soumettre ou non au processus de certification - et ce processus risque d'être compliqué.

"La mifépristone n'est pas le type de médicament pour lequel une certification de la pharmacie est normalement requise", a déclaré M. Grossman. "Et ce régime particulier de certification des pharmacies semble beaucoup plus onéreux que ce à quoi on pourrait s'attendre pour un médicament aléatoire ayant un profil de sécurité similaire.

L'American Society of Health-System Pharmacists a déclaré dans un communiqué que "la modification apportée par la FDA n'oblige pas les pharmacies à stocker ou à délivrer la mifépristone et ne remplace pas non plus les lois des États qui limitent la prescription ou la délivrance de ce médicament".

Effet sur l'accès à l'avortement

Des questions subsistent quant à la manière dont les changements pourraient affecter le paysage de l'accès à l'avortement, a déclaré Mme Litman.

"Il n'est pas certain que la dernière décision de la FDA signifie que les États ne pourraient pas appliquer différentes restrictions en matière d'avortement à l'encontre des médecins qui prescrivent des médicaments abortifs, des pharmaciens qui exécutent les ordonnances ou des personnes qui prennent des médicaments abortifs pour provoquer un avortement", a-t-elle déclaré. En outre, il n'est pas certain qu'une personne vivant dans un État appliquant des restrictions à l'avortement puisse utiliser les services de télésanté pour obtenir une ordonnance de mifépristone et se la faire délivrer par la poste.

Dans les endroits où l'avortement était interdit ou fortement limité avant la mise à jour de la FDA, il reste interdit ou limité, a déclaré Elizabeth Nash, associée politique principale pour les questions d'État à l'Institut Guttmacher, une organisation à but non lucratif spécialisée dans la santé génésique.

"La modification apportée par la FDA en autorisant la délivrance en pharmacie signifie qu'il existe davantage d'options d'accès pour les personnes vivant dans des États où l'avortement n'est pas fortement réglementé et où les droits à l'avortement sont protégés. Là où l'avortement a été interdit, l'avortement reste interdit", a déclaré M. Nash.

"Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que si un État a interdit l'avortement, l'avortement médicamenteux n'est pas disponible. Je pense que nous allons voir comment cette tension va se manifester entre l'autorité de la FDA sur les médicaments et les dispositifs et les lois des États", a-t-elle ajouté. "Nous pourrions assister à des procès sur cette même question de l'autorité de la FDA et de la législation des États.

Andrea Miller, présidente du groupe de pression National Institute for Reproductive Health, a salué les changements apportés par la FDA, les qualifiant de "pas en avant important" en termes d'amélioration de l'accès aux médicaments abortifs, mais elle a ajouté qu'il y avait une "réalité malheureuse".

"La triste réalité, c'est qu'il y a actuellement plus d'une douzaine d'États où l'avortement est illégal ou presque, où il est interdit. Et malheureusement, tout comme les gens sont obligés de le faire aujourd'hui, il est probable que certaines personnes vivant dans des États où l'avortement est interdit choisissent de se rendre dans un autre État pour obtenir une interruption de grossesse médicamenteuse", a déclaré Mme Miller.

"Nous ne pensons pas que quiconque doive être contraint de se déplacer de cette manière, et il est certain qu'au fur et à mesure que les choses avancent, de nombreux avocats très intelligents se penchent sur la question de savoir comment ces médicaments seront incorporés dans les pharmacies et les chaînes de pharmacies, et où cela peut se produire - et comment ces différentes dispositions fédérales et étatiques interagissent", a-t-elle ajouté.

La certification de la FDA pour la mifépristone exige des pharmacies qu'elles suivent les expéditions et qu'elles tiennent un registre des prescripteurs, des destinataires et des numéros de lot de chaque médicament délivré. Cela "empêche la création d'un réseau de distribution secondaire pour ce médicament", a déclaré Mme Grossman, par exemple si des personnes dans un État où l'accès est possible envoient le médicament à des personnes dans des États où l'avortement est limité.

Il a demandé : "Un État qui poursuivrait quelqu'un pour détournement aurait-il accès à ces dossiers ? Car si c'est le cas, cela dissuade de fournir le médicament à des personnes dans des États qui l'interdisent."

La question de savoir si les États peuvent appliquer des lois restrictives sur l'avortement à l'encontre des personnes qui "fournissent, facilitent l'accès ou obtiennent un avortement médicamenteux" à une personne dans un autre État ou à l'intérieur d'un État dépend en partie d'une doctrine connue sous le nom de préemption, en vertu de laquelle une loi d'État qui sape le but ou les objectifs de la loi fédérale ne peut pas être appliquée, a déclaré M. Litman.

Dans le climat politique actuel, "il est loin d'être clair" que la Cour suprême des États-Unis dirait que les actions récentes de la FDA "préemptent" les lois des États limitant l'accès à l'avortement médicamenteux, a déclaré M. Litman, ou que les lois des États sont préemptées dans la mesure où elles réglementent l'avortement médicamenteux.

Carma Hassan, de CNN, a contribué à ce rapport.

Source: edition.cnn.com