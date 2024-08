Certaines écoles américaines sont contraintes de faire des coupes à mesure que l'aide à la pandémie prend fin en septembre.

De nombreuses écoles envisagent d'imposer des gelées d'embauche, de réduire les programmes de tutorat ou de proposer moins de programmes sportifs et artistiques. Associé aux baisse d'inscriptions observées dans les écoles publiques K-12, les difficultés budgétaires pourraient également conduire à la fermeture de certaines écoles.

L'aide fédérale contre la pandémie – d'environ 190 milliards de dollars – provenait de trois paquets de dépenses adoptés par le Congrès entre mars 2020 et mars 2021. Les deux premières lois avaient recueilli un soutien bipartisan et avaient été promulguées par l'ancien président Donald Trump. Le dernier et plus important tour de financement provenait du American Rescue Plan Act, qui avait été adopté avec uniquement des votes démocrates pendant l'administration Biden-Harris.

Au total, l'aide contre la pandémie a représenté environ six fois ce que les écoles K-12 reçoivent du gouvernement fédéral en une année normale.

"C'était un afflux sans précédent de fonds fédéraux, donc l'impact seracertainement ressenti par les élèves et les enseignants", a déclaré Robin Lake, directrice du Center on Reinventing Public Education, un organisme de recherche et d'analyse des politiques non partisan. "Mais il sera ressenti plus pour les uns que pour les autres", a-t-elle ajouté.

Les écoles à forte pauvreté sont plus à risque

Toutes les écoles n'ont pas reçu la même quantité d'aide contre la pandémie. Plus d'argent a été attribué aux districts ayant plus de familles à faible revenu – ce qui signifie que ce sont les endroits qui vont connaître les plus importantes chutes de financement cette année. Certains districts aisés n'ont peut-être même pas reçu d'aide fédérale contre la pandémie.

Mais dans les districts à faible revenu, cet argent représentait une part importante des budgets K-12 ces trois dernières années.

En moyenne, cet argent représentait environ 5 % des budgets de l'éducation. Mais dans certains États où il y a plus de districts à faible revenu et moins de dépenses de l'État, le financement était plus important. Par exemple, dans le Mississippi, le dernier tour de financement contre la pandémie représentait Nearly 11 % of education spending, according to the Center on Budget and Policy Priorities.

Les districts scolaires savaient que l'aide contre la pandémie touchait à sa fin et qu'ils devraient utiliser ou allouer cet argent d'ici la fin septembre. Les familles dont les districts scolaires ont bien planifié financièrement pourraient ne pas remarquer beaucoup d'impact sur le budget cette année.

"Mais il est toujours difficile pour les écoles de réduire leur budget, et elles doivent le faire cette année", a déclaré Marguerite Roza, directrice du Edunomics Lab, un centre de recherche sur la politique de financement de l'éducation à l'Université de Georgetown.

Ce qui est sur le billot

Il y avait peu de restrictions sur la façon dont les districts scolaires pouvaient utiliser l'argent fédéral, donc les catégories de dépenses variaient considérablement, des nouveaux enseignants et du personnel aux programmes de tutorat et aux améliorations des bâtiments.

L'argent du premier paquet de secours, qui avait été approuvé lorsque de nombreuses écoles étaient fermées pour l'apprentissage en personne au début de la pandémie, avait été utilisé pour des achats tels que des ordinateurs portables que les élèves pouvaient utiliser chez eux. Lorsque les élèves sont finalement revenus en classe, de nombreux districts ont dépensé de l'argent pour des masques et des produits de nettoyage, ainsi que pour améliorer la ventilation.

Le Congrès a exigé que les écoles utilisent 20 % du dernier tour de financement pour lutter contre les pertes d'apprentissage, notamment des choses comme le tutorat, les journées d'école plus longues ou l'extension de l'année scolaire.

Dans l'ensemble, environ la moitié du financement a été utilisée pour la main-d'œuvre, selon les données recueillies par le Edunomics Lab. Certains districts ont utilisé cet argent pour des primes

Lire aussi: