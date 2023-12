Cérémonie du Ballon d'Or : Alexia Putellas entre dans l'histoire, les joueurs du Real Madrid s'offusquent et Mbappé est hué ?

La milieu de terrain de 28 ans a remporté le prix bien qu'elle ait manqué l'Euro 2022 en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur. Elle a dû faire face à une concurrence acharnée de la part de Beth Mead et Lucy Bronze, qui ont toutes deux remporté cette compétition avec l'Angleterre.

"Je suis très heureuse d'être de retour ici", a déclaré Putellas en recevant son prix. "Il y a un an, j'ai pu remporter ce prix et cela m'a poussée à vouloir faire encore mieux.

"Sans mes coéquipiers, cela n'aurait pas été possible. Je tiens également à remercier le personnel technique et l'entraîneur. Et je remercie toutes les personnes impliquées dans le club en dehors du terrain".

Bien que Putellas doive maintenant observer une longue période d'inactivité pour se remettre de sa blessure, elle a joué un rôle essentiel dans le succès du FC Barcelone la saison dernière.

En tant que capitaine, elle a permis au club catalan de remporter le triplé, en marquant 18 buts en championnat et en délivrant 15 passes décisives.

Elle a également été la meilleure buteuse de la Ligue des champions féminine la saison dernière avec 11 buts, mais le Barça a été privé d'un deuxième titre après avoir été battu par l'Olympique Lyonnais Féminin en finale.

L'Anglaise Mead a terminé deuxième, tandis que l'Australienne Sam Kerr, star de Chelsea, a été élue troisième.

Dans le même temps, Karim Benzema a été couronné lauréat du prix masculin après une saison exceptionnelle avec le Real Madrid, recevant le trophée des mains du dernier Français à avoir remporté le prix, Zinedine Zidane, il y a 24 ans.

Le Français a mené son équipe au titre en Liga et a été le meilleur buteur de la Ligue des champions la saison dernière avec 15 buts, dont certains décisifs en phase à élimination directe, pour aider Madrid à remporter sa 14e Coupe d'Europe.

Le Real Madrid mécontent

Si personne ne trouve à redire au fait que Benzema remporte son premier Ballon d'Or, nombre de ses coéquipiers ont sourcillé au sujet de la cérémonie de remise des prix.

Les joueurs du Real Madrid ont été particulièrement perturbés par le fait qu'ils n'ont pas remporté le prix décerné à la meilleure équipe masculine, malgré leurs victoires en Liga, en Supercoupe d'Espagne et en Ligue des champions.

Les Madrilènes ont été élus troisièmes, derrière Liverpool (deuxième) et Manchester City (premier), qui, selon de nombreux supporters, pratiquent un football plus attrayant. Les Blancos ont battu Liverpool en finale de la Ligue des champions.

"Nous avons tous été un peu déconcertés par la victoire de City", a déclaré le gardien de but madrilène Thibaut Courtois à la radio espagnole, contrarié par le fait qu'il ait également terminé septième dans les récompenses individuelles, bien qu'il ait été élu meilleur gardien.

Son coéquipier madrilène Toni Kroos a quant à lui tweeté : "3e meilleure équipe en 2021/22 - heureux @realmadrid ?"

Les prix sont décernés par un groupe restreint de 100 journalistes du monde entier, mais chaque année semble apporter son lot de controverses de la part des fans et des joueurs.

Des huées pour le héros local ?

La cérémonie s'est déroulée à Paris, en France, en présence de joueurs du monde entier.

La star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, a fait une apparition, mais le vainqueur de la Coupe du monde a reçu une réaction mitigée de la part des personnes qui s'étaient rassemblées à l'extérieur du lieu de la cérémonie.

La semaine dernière, des rumeurs ont laissé entendre que le joueur de 23 ans n'était pas heureux au PSG et qu'il cherchait à quitter le club dès le mois de janvier, quelques mois seulement après avoir refusé de signer une prolongation de contrat avec le Real Madrid pour rester à Paris.

Le PSG et Mbappé ont depuis démenti ces spéculations, mais il a tout de même été hué par une partie du public lorsqu'il s'est rendu sur le tapis rouge.

Mbappé, dont on ne s'attendait pas à ce qu'il remporte le prix, s'est classé sixième au classement général.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com