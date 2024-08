Cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris avec une mer de drapeaux et de karaoké

Le drapeau allemand a été porté par la triathlète Laura Lindemann et le kayakiste Max Rendschmid, tous deux ayant remporté l'or. Environ 10 500 athlètes de 203 pays ont participé aux Jeux olympiques dans la capitale française.

La chanteuse Zaho de Sagazan a ouvert le programme culturel de la cérémonie avec la chanson française "Sous le ciel de Paris". Le célèbre nageur français Léon Marchand a reçu la flamme olympique dans une lanterne et l'a portée dans le Stade de France.

Alors que l'ouverture des Jeux olympiques a eu lieu sous une pluie torrentielle, la cérémonie de clôture a eu lieu à une température d'environ 30 degrés Celsius.

La deuxième partie de la cérémonie de clôture était très attendue, car elle est traditionnellement conçue par les organisateurs des prochains Jeux olympiques d'été. L'acteur hollywoodien Tom Cruise était censé jouer un rôle majeur, ayant séjourné à Paris depuis plusieurs jours : les médias américains ont rapporté que le acteur de 62 ans descendrait en rappel depuis le toit du stade en portant le drapeau olympique. Cruise avait déjà tourné des séquences vidéo des deux côtés de l'Atlantique pour le relais symbolique à Los Angeles.

During the closing ceremony, the next host city of the Olympic Summer Games was revealed, with Los Angeles set to take over from Paris.

