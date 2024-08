Cérémonie à Barcelone: le politicien socialiste Salvador Illa prêté serment comme Premier ministre catalan

Le socialiste Salvador Illa a été intronisé président de Catalogne lors d'une cérémonie au palais du gouvernement de Barcelone. "En prenant mes fonctions aujourd'hui, j'hérite des espoirs du peuple catalan", a déclaré le sexagénaire, qui s'est fait connaître en tant que ministre de la Santé espagnole pendant la pandémie de COVID-19. Bien que son parti socialiste soit resté la force la plus importante lors des élections anticipées de mai, il a besoin du soutien du parti séparatiste de gauche ERC et de la coalition de gauche-verte Comuns pour gouverner.

Illa a été élu jeudi par 68 des 135 membres du Parlement régional de Barcelone. Les médias espagnols ont salué son élection comme un nouveau départ pour la région, qui est secouée depuis plus d'une décennie par les demandes d'indépendance. Cependant, il pourrait s'avérer difficile pour le calme et le conciliant Illa de concilier ses politiques pro-espagnoles avec la poussée indépendantiste de l'ERC.

Dans son discours inaugural, Illa a fait écho à ses prédécesseurs séparatistes, déclarant : "Je n'ai aucun doute que tous les précédents présidents ont commencé avec les meilleures intentions pour faire de la Catalogne un meilleur endroit", y compris l'ancien leader régional Carles Puigdemont, qui est toujours recherché.

Puigdemont, qui avait été en exil pendant presque sept ans, est réapparu à Barcelone juste avant l'élection d'Illa. Il a prononcé un discours devant environ 3 500 partisans, réitérant ses arguments pour l'indépendance de la Catalogne, même si cela signifie défier le reste de l'Espagne, avant de disparaître à nouveau.

Plus tard, vendredi soir, il est réapparu sur la plateforme X, déclarant qu'il était retourné en Belgique, où il a passé la plupart de son temps depuis sa fuite en 2017. Il reste inconnu si et quand le mandat d'arrêt pour des charges de enrichissement personnel sera levé, permettant à Puigdemont de retourner librement dans son pays natal. Illa a appelé le système judiciaire espagnol à appliquer rapidement et inconditionnellement la loi d'amnistie pour les séparatistes catalans comme Puigdemont.

