- Céréales MV en ligne cible

Dernière ligne droite pour la moisson en MV : en raison de la sécheresse, les travaux se poursuivent tard le soir avec l'aide d'éclairages dans de nombreux endroits. "La moisson est dans la phase finale", déclare un porte-parole de l'Association des agriculteurs de MV. Il n'est pas encore possible de donner une estimation fiable du rendement. Selon les régions de MV, les agriculteurs ont signalé des situations climatiques très différentes.

Dans l'ensemble, un rendement total légèrement inférieur est attendu cette année. En Mecklembourg-Poméranie occidentale, environ 526 500 hectares de grains sont cultivés. Selon l'Association des agriculteurs, il s'agit de la cinquième année consécutive où la superficie a diminué. En moyenne, environ 3,7 millions de tonnes de grains sont récoltées chaque année en Mecklembourg-Poméranie occidentale. Environ 75 % des surfaces ont déjà été moissonnées.

Au début de la saison de moisson, les agriculteurs ont lancé une campagne de cartes postales avec un motif de moisson pour obtenir la compréhension de leurs voisins des opérations agricoles. "Afin que l'orge, le seigle, le blé et autres puissent être ramenés en toute sécurité, nos moissonneuses-batteuses et tracteurs travaillent également le week-end et tard le soir. De cette manière, nous produisons des aliments de haute qualité", pouvait-on lire au verso.

