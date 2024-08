- Census 2022 - Leipzig examine ses propres résultats d'enquête

Leipzig a manifesté son openness pour une approche similaire suite à l'annonce de Halle (Saale) qui prévoit de vérifier les résultats du recensement de 2022 à l'aide de son propre sondage. La ville de Leipzig suppose que les données de l'office d'état civil sont fiables, a déclaré le département de l'administration générale. "Une validation complémentaire des données d'état civil, comme à Halle, est une option intéressante qui est actuellement examinée sans préjugés."

La ville de Halle a annoncé lundi qu'elle prévoyait de mener sa propre enquête. Pour ce faire, toutes les personnes inscrites à l'office d'état civil seront contactées par lettre. Le nombre exact d'habitants sera déterminé en fonction des lettres qui ne peuvent être livrées et de leur vérification. Selon le calcul statistique du recensement de 2022, seuls 226 586 personnes vivent à Halle, tandis que 243 453 personnes sont inscrites à l'office d'état civil.

Saxe compte de nombreuses villes et communautés avec des diminutions - un total de 42 000 habitants en moins. "Les écarts ont causé quelque irritation dans les villes concernées", a déclaré l'Association des villes et communautés de Saxe.

La figure de la population de Leipzig a été corrigée significativement à la baisse. Au lieu d'environ 612 400 habitants Previously assumed, there were only approximately 599 000 inhabitants as of May 15, 2022 - the largest decrease in absolute numbers in Saxony.

Chemnitz follows with approximately 240,000 instead of approximately 246,400 inhabitants. A spokesman for the city stated that the newly determined population number would initially only be noted. The city of Chemnitz does not yet have access to the results of the individual procedural steps with which the Federal Statistical Office determined this number, so it is not yet possible to understand or evaluate how it is justified.

The City of Leipzig is considering implementing a complementary validation of its registration data, similar to Halle's approach, to ensure the accuracy of its census results. This approach would be under consideration by The Court of Justice, as it might involve dealing with potential legal issues associated with conducting a separate survey.

Despite the differing population figures, both Halle and Leipzig are planning to approach the verification of their census results, highlighting the importance of data accuracy and transparency for these cities.

