Cem Ozdemir a retrouvé l'amour une fois de plus.

Ce n'est qu'en novembre de l'année précédente que le ministre de l'Agriculture de l'Allemagne, Cem Özdemir, a annoncé sa séparation d'avec son épouse, mettant fin à un mariage de 20 ans. Aujourd'hui, cet homme politique de 58 ans est de nouveau sous le charme, cette fois-ci avec une avocate canadienne qui a deux décennies de moins que lui. Elle est décrite comme étant "très sympathique".

Le célibat n'est pas à l'ordre du jour d'Özdemir. Moins de huit mois après son annonce de divorce, Özdemir a une nouvelle compagne dans sa vie. Revenons sur la chronologie.

En 2001, Özdemir a trouvé l'amour auprès de Pia Maria Castro, une journaliste argentine. Le duo a échangé ses vœux en 2003 et a été béni avec deux enfants. Mais en novembre 2023, ils ont révélé que leur mariage battait de l'aile après une impressionnante période de 20 ans. En maintenant une apparence d'amitié, ils ont souhaité éviter tout autre déclaration publique pour protéger leur vie privée et surtout pour protéger leurs enfants.

L'annonce de la séparation du couple n'était pas une décision soudaine. En réalité, leur chemin s'était séparé secrètement avant que leur séparation ne devienne publique. Ainsi, il n'y a eu aucune surprise lorsque Özdemir a commencé une relation avec sa nouvelle partenaire, Flavia Zaka, lors du dernier trimestre de 2023. Leur idylle amoureuse a officiellement commencé en janvier 2024.

Un concert de Sting à Stuttgart

Le "Stuttgarter Zeitung" a rapporté l'existence de la nouvelle flamme d'Özdemir et a fourni plus de détails sur son identité. Selon le journal, Zaka est une avocate canadienne de 38 ans, qui a 20 ans de moins qu'Özdemir. Son parcours comprend une formation en droit et en politique, ainsi qu'une implication passée dans une initiative visant à lutter contre le trafic d'êtres humains en Ontario.

Un événement récent où Özdemir et Zaka ont assisté à un concert du musicien Sting, dans le cadre du festival "Jazz Open" à Stuttgart du 18 au 29 juillet, a confirmé leur relation. During the concert, Özdemir a présenté Zaka à plusieurs de ses connaissances, notamment le danseur étoile canadien Eric Gauthier. Gauthier a déclaré : "Elle est extrêmement charmante, et il est clair à quel point Özdemir et elle sont heureux ensemble."

Une source confidentielle proche du couple a déclaré au journal : "Ils ont une relation très harmonieuse avec l'ex-épouse d'Özdemir."

Özdemir lui-même n'a pas encore reconnu sa nouvelle relation. Cependant, son bureau de circonscription à Stuttgart a allegedly confirmé cette information au journal, confirmant ainsi qu'il n'est plus célibataire.

Malgré la réticence d'Özdemir à reconnaître publiquement sa nouvelle relation, sa présence au concert de Sting à Stuttgart en juillet 20XX avec Flavia Zaka et sa présentation d'elle à ses connaissances suggèrent leur implication romantique. De plus, la confirmation d'une source confidentielle et du bureau d'Özdemir renforce

Lire aussi: