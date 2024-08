Celui qui pourrait aider Harris à franchir le seuil.

Dans les deux prochaines semaines, les Démocrates examineront les potentiels candidats à la vice-présidence pour Kamala Harris. À la fin, le gouverneur Tim Walz l'emportera sur son collègue Josh Shapiro. Cependant, Shapiro jouera encore un rôle clé dans la campagne - et peut-être pour l'avenir.

Comme s'ils l'avaient planifié ainsi, Kamala Harris a trouvé son colistier pour la vice-présidence trois mois avant l'élection américaine : le gouverneur du Minnesota Tim Walz. Maintenant, elle entamera une tournée de campagne avec lui à travers les États clés qui détermineront la victoire ou la défaite en novembre. L'autre grand favori était le gouverneur de Pennsylvanie Josh Shapiro, qui aurait pu être celui qui propulserait Harris vers la Maison-Blanche.

Scarcement devenue la candidate présumée des Démocrates après le retrait de Biden, les spéculations ont commencé : qui choisira le vice-président sortant comme colistier ? Maintenant, la décision est prise. Les candidats à la vice-présidence sont généralement passés en revue par l'équipe de campagne et les avocats. Qui est un choix stratégique judicieux ? Qui est un bon campagneur ? Qui pourrait avoir des squelettes dans le placard ? Ce processus peut prendre des mois. Harris n'avait moins de deux semaines. Initialement, il y avait six candidats, et à la fin, c'était un duel entre Shapiro et Walz.

Outre les deux, le sénateur de l'Arizona Mark Kelly était également l'un des six. Il aurait été un choix contesté : Kelly est un ancien soldat et astronaute qui prône une ligne dure sur la politique frontalière et les droits de port d'armes - faisant appel aux indépendants et aux électeurs plus conservateurs. L'Arizona est l'un de ces États clés. Cependant, en tant que sénateur, Kelly détient un siège démocrate précieux au Congrès pour au moins quatre années supplémentaires.

Si Harris a choisi son vice-président en fonction de considérations stratégiques, le désigné Walz a un avantage. En deuxième mandat en tant que gouverneur du Minnesota, il aurait peut-être eu un atout dans sa manche : il a fourni à Harris et aux Démocrates une arme pointue pour la campagne. "Ces types sont juste bizarres", a déclaré Walz dans une émission matinale à propos de l'opposition politique, déclenchant une vague sur Internet. L'équipe de campagne de Harris surf sur cette vague. Les Républicains sont maintenant "bizarres".

Des politiciens gauches, des situations étranges, des déclarations tordues : si les Démocrates veulent dépeindre leurs concurrents conservateurs comme inéligibles sans recourir au même discours que les Républicains, ils disent simplement : "C'est bizarre". C'est bizarre. C'est folklorique, pas trop intellectuel, et ça fonctionne. Walz a démontré de l'instinct avec ça, ce qui pourrait être essentiel dans les trois mois à venir.

L'homme du milieu

Bien que Josh Shapiro ne soit pas le vice-président, il sera un campagneur indispensable et gouverneur de Pennsylvanie. Celui qui remporte cet État de l'Est en novembre augmente considérablement ses chances de victoire nationale. Presque toutes les routes vers Washington passent par les votes là-bas. Shapiro a une mission : la Pennsylvanie ne doit pas tomber entre les mains des Républicains.

Le gouverneur a de bonnes cartes pour cette mission. Il a une cote d'approbation de 61 % dans son État natal. Dans un duel hypothétique contre Trump, le gouverneur gagnerait là-bas avec une marge de 10 points de pourcentage, selon les sondages. Un sondage de mai a également montré que Shapiro a des partisans dans practically tous les groupes de population. Même plus d'un tiers des électeurs de Trump et indépendants le voient d'un œil positif.

Le cinquantenaire a gravi les échelons du Parti démocrate au fil des ans. Avant sa gouvernance, en 2016 lorsque Trump a remporté la présidence, il a été élu procureur général de Pennsylvanie. Shapiro a publié un rapport sur les abus dans l'Église catholique et, en 2020, il et son équipe ont rejeté plus de 40 poursuites de Trump contestant la fraude électorale.

Shapiro, un centriste, transmet un message important en Pennsylvanie : l'unité est clé. Le gouverneur travaille étroitement avec les Républicains, qui contrôlent l'une des deux chambres législatives. Sa signature d'un ordre exécutif lors de son premier jour de mandat, éliminant la exigence d'un diplôme universitaire pour les emplois de service public, a été bien accueillie par les travailleurs.

Liens forts avec les syndicats

Shapiro a remporté les élections gouvernatoriales de 2022 avec presque 15 points de pourcentage de plus que le candidat républicain Doug Mastriano, soutenu par Trump. C'est une démonstration claire de la capacité de Shapiro à mobiliser les électeurs en Pennsylvanie. Bien que Mastriano ait été un candidat extrême, prônant une interdiction complète de l'avortement et de nouvelles restrictions de vote, les liens forts de Shapiro avec les syndicats, en particulier dans le secteur de l'énergie, pourraient être un facteur clé pour une victoire potentielle en novembre. Les Républicains ont attaqué Harris pour ses déclarations précédentes sur l'interdiction de la fracturation, mais Shapiro pourrait contre-attaquer, car son État est le deuxième plus grand producteur de gaz naturel aux États-Unis.

Shapiro est également un excellent orateur et connu pour son humour. During his 2022 campaign, which was supported by former President Barack Obama, his impassioned speech about the importance of "true freedom" gained media attention. Despite sounding somewhat clichéd, Shapiro manages to come across as authentic.

Before Biden announced his candidacy, U.S. media outlets had identified Shapiro as one of the most likely Democratic candidates for the 2028 presidential election, based on his poll numbers and background. What happens now, Shapiro already plays a rôle crucial for the Democrats and Harris' bid for the White House, even if he remains governor for now.

For Shapiro, Harris' and Walz's campaign tour's first stop is a home game: a basketball arena in Philadelphia, the largest city in Pennsylvania. Here, he can once again demonstrate his value as a campaigner in his own state, standing alongside Harris and Walz.

