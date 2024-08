Celui qui peut enfin concocter un message économique efficace pourrait gagner la Maison Blanche

Mais les deux candidats feront de nouvelles tentatives pour convaincre les Américains qu'ils peuvent apporter la prospérité dans les trois prochains jours. L'ancien président Donald Trump essaiera de faire un cas contre le rôle de Kamala Harris dans l'économie Biden mercredi en Caroline du Nord. La vice-présidente poursuivra ses traces de jet jusqu'à l'État pivot crucial vendredi, avec le premier grand discours de politique de sa campagne, que ses conseillers disent fournir des réponses sur la façon de réduire les prix.

L'économie américaine s'est remise plus rapidement de la pandémie de Covid-19 que celles de nombreux autres pays développés. Mais pendant des décennies, de nombreux Américains se sont sentis serrés, et les présidents du 21e siècle ont tous lutté pour faire face aux conséquences politiques de l'inégalité favorisée par la mondialisation.

Trump, qui a trouvé un terrain politique fertile parmi les économies en difficulté en 2016, a passé plus de temps cette année à lancer des insultes, à attiser la haine raciale et à se plaindre de ses griefs personnels qu'à présenter des plans détaillés pour aider les travailleurs. Sa rhétorique - comme l'avertissement d'une Grande Dépression imminente - manque de sérieux. Et sa révision nostalgique de sa gestion économique lors de son premier mandat ignore le fait que sa principale initiative - une énorme réduction d'impôts - a fait beaucoup plus pouravantager les riches que les Américains travailleurs.

Le président Joe Biden a consacré son agenda domestique à rétablir la justice économique et a cherché à relancer la manufacturing et réparer l'infrastructure en ruine du pays. Mais ses grands plans de dépenses ont contribué à l'inflation qui a fait tant de mal aux Américains. Et il a souvent semblé sermonner les électeurs pour ne pas lui donner de crédit pour ses réussites législatives alors qu'ils traversaient des moments difficiles.

Harris a parlé jusqu'à présent uniquement en termes très généraux de la façon dont elle réduirait les prix et convaincrait les Américains qu'une économie relativement saine est sur le point de leur profiter. La vice-présidente surf sur une vague d'euphorie dans son parti et a effacé le déficit de Biden face à Trump dans les sondages. Mais elle doit encore affronter un chemin dangereux.

En tant qu'incumbente effective dans cette course, Harris est vulnérable à tout brusque changement de l'état de l'économie. Trump a immédiatement proclamé un "crash Kamala" après une baisse d'un jour des marchés boursiers la semaine dernière. Il n'a pas été aussi vocal depuis que les marchés ont récupéré la plupart de leurs gains. Mais les signaux économiques contradictoires préparent le terrain pour quelques mois précaires pour la vice-présidente. Mardi seul, la dualité de l'économie que les électeurs connaissent si bien a été soulignée par de nouveaux chiffres montrant que l'indice des prix à la production, une mesure de l'inflation en gros, a ralenti en juillet. Mais en même temps, Home Depot a prévenu que les consommateurs étaient de plus en plus pessimistes.

Les électeurs cherchant plus de clarté sur l'économie pourraient commencer à obtenir des réponses cette semaine car la dynamique de la campagne transformée force Trump et Harris à être spécifiques. Le camp du candidat républicain court pour attacher sa nouvelle adversaire aux échecs perçus de Biden avant que Harris n'ait une chance de se définir elle-même.

"Les Américains travailleurs souffrent à cause des politiques dangereusement libérales de l'administration Harris-Biden", a déclaré un communiqué de campagne de Trump annonçant sa apparition à Asheville, en Caroline du Nord, pour un grand discours sur l'économie mercredi après-midi. "Les prix sont extrêmement élevés, et le coût de la vie a augmenté - laissant ceux qui ont un revenu fixe incertains de savoir comment ils pourront se permettre un niveau de vie de base à l'avenir."

Harris se dépêche de combler l'incertitude sur la façon dont elle gérerait l'économie depuis le Bureau ovale. La vice-présidente a voyagé fréquemment pour soutenir les politiques de l'administration Biden-Harris au cours des quatre dernières années, mais n'a pas encore apposé sa touche personnelle sur la politique. Elle sera aux côtés du président jeudi dans la banlieue du Maryland pour leur première apparition officielle ensemble depuis qu'il a quitté la course, où ils discuteront des étapes qu'ils prennent pour réduire les prix pour le peuple américain. Le lendemain, Harris prononcera un discours important à Raleigh sur ses plans économiques, que sa campagne a dit aborderait la réduction des coûts pour les familles de la classe moyenne et se concentrerait sur "le prix de gouging des corporations".

Dans une conversation décontractée de deux heures avec le magnat de la tech Elon Musk lundi, Trump a tout de même abordé quelques arguments économiques sur l'inflation et la production d'énergie. "Les élections approchent et les gens veulent entendre parler de l'économie et du fait qu'ils ne peuvent pas acheter de denrées alimentaires", a déclaré l'ancien président. Cependant, il n'a pas tardé à dériver et à se vanter de sa réorganisation des nouveaux avions Air Force One et à s'émerveiller du nombre d'auditeurs de leur diffusion en direct. Musk a avancé des arguments plus convaincants sur l'économie que Trump. Et sur le chemin de la campagne, le choix de Trump pour le poste de vice-président, le sénateur JD Vance de l'Ohio, a maintenu une concentration beaucoup plus serrée sur l'économie.

Harris offre de l'empathie avec une dose de populisme

La lune de miel politique de trois semaines de Harris ne montre aucun signe de fin et devrait recevoir un coup de pouce supplémentaire la semaine prochaine lorsque la Convention nationale démocrate aura lieu à Chicago. L'événement sera consacré à renforcer l'image de Harris et à développer son attrait pour les Américains de la classe moyenne - surtout sur les questions économiques. Et elle bénéficiera des efforts des deux orateurs les plus doués de son parti, Bill Clinton et Barack Obama.

Les 42e et 44e présidents pourraient être particulièrement utiles. En 2012, Clinton a prononcé un discours captivant qui a présenté clairement des arguments qu'Obama avait eu du mal à faire lui-même lorsqu'il se présentait pour sa réélection. Obama, qui cherchait à prendre le crédit d'un rebond économique après la Grande Récession tout en craignant d'irriter les électeurs encore loin d'être enchantés par l'état de l'économie, a gracieusement qualifié son prédécesseur démocrate "secrétaire à l'explication des choses".

Les démocrates sont encouragés par certains signes anecdotiques que la remontée de Harris a commencé à atténuer les vulnérabilités démocrates sur l'économie. Dans un sondage CNN publié début juillet, avant le retrait de Biden, l'économie était de loin le sujet le plus important pour les électeurs. Et 51 % d'entre eux faisaient confiance à Trump pour le gérer, contre seulement 32 % pour Biden. Mais dans un nouveau sondage NPR/PBS NewsHour/Marist de la semaine dernière, Harris avait considérablement réduit l'écart, perdant le former président de seulement 3 points sur ce sujet. Un sondage New York Times/Siena College du week-end a également montré qu'elle avait réduit l'écart avec Trump sur l'économie dans les principaux États swings.

Mais avec Trump cherchant une occasion de la définir négativement - surtout sur l'économie - Harris doit agir rapidement.

Tandis que son colistier, le gouverneur du Minnesota Tim Walz, prend plaisir à attaquer Trump - en l'accusant, par exemple, d'avoir fait crash l'économie en malmenant la pandémie de Covid-19 - Harris fait des ajustements stratégiques. Elle a déjà énervé Trump en adoptant son plan pour mettre fin aux taxes fédérales sur les pourboires - une stratégie des deux candidats pour les travailleurs des États battus de Nevada.

Et elle change subtilement de ton.

"Ecoutez, tandis que notre économie se porte bien selon de nombreux critères, les prix pour les choses de tous les jours comme les denrées alimentaires sont encore trop élevés. Vous le savez, et je le sais", a-t-elle déclaré à Phoenix ce week-end, en notant qu'en tant qu'avocate générale de la Californie, elle avait poursuivi des combines de fixation de prix. "Quand je serai présidente, je continuerai ce travail pour faire baisser les prix. Je m'attaquerai aux grandes corporations qui pratiquent l'abus de prix illégal. Je m'attaquerai aux grands propriétaires qui augmentent injustement les loyers pour les familles travailleuses. Je m'attaquerai à Big Pharma et fixerai le coût des médicaments

Lire aussi: