Celine Dion critique la campagne Trump pour l'utilisation non autorisée de sa musique dans une déclaration effrontée

La campagne de Trump a joué "My Heart Will Go On" de Dion à plusieurs rassemblements de campagne tout au long de 2023 et 2024, bien que la déclaration de Dion indique qu'elle et son équipe de gestion n'avaient appris son utilisation que récemment, en particulier en référence à sa diffusion lors du rassemblement de Trump à Bozeman, dans le Montana, vendredi dernier.

"Aujourd'hui, l'équipe de gestion de Celine Dion et son label de musique, Sony Music Entertainment Canada Inc., ont pris connaissance de l'utilisation non autorisée de la vidéo, de l'enregistrement, de la performance musicale et de l'apparence de Celine Dion chantant 'My Heart Will Go On' lors d'un meeting de campagne Donald Trump / JD Vance dans le Montana", a déclaré Dion dans un communiqué publié sur ses comptes X et Instagram.

"Cette utilisation n'est en aucun cas autorisée, et Celine Dion ne cautionne pas cette utilisation ni aucune similaire. ... Et vraiment, CETTE chanson ?"

"My Heart Will Go On" est une ballade romantique qui a servi de thème musical au film "Titanic" de James Cameron. Sorti en 1997, il s'agit l'un des singles les plus vendus de tous les temps.

CNN a contacté la campagne de Trump pour savoir s'ils cesseront de jouer la chanson lors de futurs événements.

Rihanna, les Rolling Stones, Ozzy Osbourne, Queen et l'héritage de George Harrison, entre autres musiciens, ont tous exprimé leur opposition à l'utilisation de leur musique par les campagnes présidentielles de Donald Trump, remontant à sa première candidature en 2016.

Dion a fait la une des journaux le mois dernier après être revenue sur scène avec panache en interprétant "L'Hymne à l'amour" d'Edith Piaf lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Il s'agissait de sa première prestation en concert depuis qu'elle a révélé être atteinte du syndrome de la personne raide, "une maladie rare et progressive qui affecte le système nerveux, plus spécifiquement le cerveau et la moelle épinière", selon l'Institut national des troubles neurologiques et des accidents vasculaires cérébraux.

L'utilisation par la campagne de Trump de "My Heart Will Go On" lors de ses meetings a suscité la controverse, car des icônes de la musique comme Rihanna et Queen ont déjà exprimé leur opposition à l'utilisation de leur musique dans des campagnes politiques précédentes. L'équipe de gestion de Celine Dion a maintenant rejoint cette liste, exprimant son mécontentement quant à l'utilisation non autorisée de son tube lors d'un meeting de Trump.

