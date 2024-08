Chanson utilisée illégalement dans une campagne électorale - Céline Dion avec une course contre Donald Trump

S'ajoutant à la longue liste de musiciens mécontents de l'utilisation non autorisée de leurs chansons lors d'un événement de campagne de Donald Trump (78), il y a Céline Dion (56). Son compte Instagram officiel a clarifié que Dion n'a aucun lien avec la campagne républicaine : "Aujourd'hui, l'équipe de gestion et la maison de disques de Céline Dion, Sony Music Entertainment Canada Inc., ont pris connaissance de l'utilisation non autorisée de la vidéo, de l'enregistrement, de la performance musicale et de l'apparence de Céline Dion lors d'un événement de campagne Trump et JD Vance dans le Montana, où 'My Heart Will Go On' a été joué."

"Cela n'était pas autorisé de quelque manière que ce soit", a poursuivi le communiqué. Dion a également insisté pour prévenir de telles utilisations à l'avenir. Le post s'est terminé par une pique contre Trump et sa campagne : "Et vraiment, CETTE chanson ?" Dion a chanté "My Heart Will Go On" il y a plus de 25 ans pour accompagner le naufrage du "Titanic", un fait que l'opposition politique sur X a également mis en avant et moqué.

Des conséquences légales possibles ?

L'utilisation par Trump de la musique des artistes sans leur consentement pendant sa campagne pour la Maison Blanche n'est pas nouvelle. Par le passé, Adele (36), les White Stripes, Bruce Springsteen (74), Neil Young (78) et Elton John (77), entre autres, ont publiquement exprimé leur mécontentement et interdit toute autre utilisation.

Cependant, dans le cas de Dion, des conséquences légales plus graves pourraient être imminentes, selon le site américain "Variety". La raison en est que non seulement la chanson a été jouée, mais aussi qu'un vieil enregistrement de Dion interprétant "My Heart Will Go On" a été diffusé sur l'écran vidéo.

Dion a exprimé son mécontentement quant à l'utilisation non autorisée de son tube "My Heart Will Go On" lors d'un événement de campagne Trump et JD Vance, qui était également accompagné d'un vieil enregistrement de sa performance. L'utilisation non autorisée de la musique par des artistes, y compris Dion, lors des événements de campagne de Trump, est un problème récurrent.

