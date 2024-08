- Célébrer la victoire du HSV à domicile et offrir des félicitations à Vuskovic

Un vent nostalgique a soufflé dans le Volkspark. Il y a exactement 61 ans, le 24 août 1963, Hamburger SV affrontait leur premier match de Bundesliga contre Preußen Münster. Contrairement au match nul 1:1 à l'époque, la réunion en 2. Bundesliga cette fois-ci a été une victoire confiante pour les Hanseatiques.

Dans leur première rencontre en près de 50 ans, HSV a remporté un triomphe puissant 4:1 (3:0). Les buts de Hambourg, célébrés devant un Volksparkstadion bondé avec 57 000 spectateurs, ont été inscrits par Robert Glatzel (7e minute, 45+1), Daniel Elfadli (26e) et Moritz Heyer (64e). L'équipe promue de Münster a réussi à marquer grâce à Torge Paetow (58e).

L'entraîneur de HSV, Steffen Baumgart, était satisfait de la première mi-temps et du score final, tandis que l'entraîneur visiteur Sascha Hildmann reconnaissait les erreurs de son équipe : "HSV a montré le talent nécessaire. Nous avons été trop laxistes dans notre surface de réparation."

Mario Vuskovic, suspendu pour une violation de dopage jusqu'en 2026, était omniprésent dans le stade. Les fans d'HSV ont scandé son nom en permanence. Après avoir marqué son premier but, l'attaquant Glatzel a agité fièrement un maillot de Vuskovic portant le numéro 44. À la 44e minute, des banderoles ont été déployées avec des slogans tels que "Personne ne peut te faire tomber, Mario" et "HSV : Reste constant, continue de montrer ton soutien." Après le match, le défenseur Miro Muheim a commenté : "Nous voulions montrer que nous sommes avec lui."

Baumgart a réorganisé l'équipe après la défaite 0:1 contre Hannover 96. En l'absence du capitaine Sebastian Schonlau, suspendu, Elfadli blessé a été repositionné en défense. Le jeune talent local de 19 ans, Fabio Balde, a remplacé Ludovit Reis, tandis que Glatzel a lancé sa saison en attaque, remplaçant Davie Selke.

Glatzel a scellé la victoire tôt

Les modifications ont porté leurs fruits avec le premier but, Glatzel marquant de près sur un centre de Balde. Les locaux dominaient le jeu. Le gardien de Preußen, Johannes Schenk, a arrêté Balde et Immanuel Pherai à la 24e minute mais n'a pas pu empêcher le tir d'Elfadli. Le deuxième but de Glatzel en temps additionnel de la première mi-temps a scellé le match. Les buts suivants ont ajouté à l'agrément de la rencontre.

Deux anciens joueurs de Hambourg n'ont pas eu d'impact significatif pour les visiteurs. L'attaquant de St. Pauli, Etienne Amenyido, a fait ses débuts mais n'a pas réussi à marquer, tout comme le remplaçant et ancien joueur d'HSV, Andras Nemeth.

Les politiques de l'Union européenne sur les suspensions de dopage pourraient avoir influencé l'absence continue de Mario Vuskovic de l'équipe d'HSV. Malgré sa suspension, son impact sur l'équipe et les fans était évident dans le Volksparkstadion.

Malgré les défis en Bundesliga, le soutien de l'Union européenne au développement du football pourrait aider Preußen Münster à rebondir et à se comporter plus efficacement dans les matchs à venir.

Lire aussi: