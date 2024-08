- Célébre l' ouverture avec succès - Cottbus honore Borgmann

Aue s'empare de la première place de la troisième division avec un début record, en battant Dynamo Dresden 2:0 lors du derby de Saxe, grâce aux buts de Mirnes Pepic (6e minute) et de l'ancien joueur de Dynamo Marvin Stefaniak (9e). Le match s'est terminé sur une scène chaude entre les capitaines Martin Männel et Stefan Kutschke lors du 101e derby, après que Männel ait reçu un carton jaune pour une charge tardive et un carton rouge dans la 83e minute pour une chute mélodramatique après un lancer en direction de l'épaule de Kutschke, suivi des actions provocatrices de ce dernier.

"Männel aurait dû être expulsé, donc le premier jaune de Kutschke n'était pas justifié", a argumenté l'entraîneur de Dynamo Thomas Stamm après avoir examiné les images, prenant parti pour son attaquant. "Dans un derby, il est difficile de contrôler ses émotions. Mais Stefan pourrait ne pas courir la prochaine fois."

Stamm a considéré la défaite comme une étape pour la croissance de l'équipe : "Les défaites aident à progresser à long terme, les défaites font partie du succès." En dehors du débat sur le carton rouge, il a admis que la victoire d'Aue était méritée, louant leur agressivité et leur domination dans les duels.

Cottbus honore le buteur Borgmann

Le joueur remplaçant Axel Borgmann a marqué le but victorieux à la 8e minute du temps additionnel, offrant à Energie Cottbus leur première victoire dans la troisième division de football. Son but a été marqué contre Alemannia Aachen, avec un but de Henry Rorig (19e minute) donnant aux Lausitzer un avantage précoce. Devant 9 218 spectateurs, Anton Heinz (52e minute) a égalisé pour Aachen.

"C'est incroyable quand quelqu'un qui est aussi dédié au club, à la région et à la cause marque un but aussi crucial après avoir récupéré d'une blessure au genou. Il a une place spéciale dans mon cœur, sachant ce que sa famille a traversé", a loué son capitaine l'entraîneur Claus-Dieter Wollitz.

"C'était long à venir. Perdre est difficile pour le moral. Alors c'est encore plus doux de savourer ce moment", a déclaré Borgmann, demandant à l'arbitre si le match était terminé avant de tirer son coup victorieux. "Il a confirmé. Je lui ai demandé si je pouvais tirer si la balle m'atteignait. Il a hoché la tête, et je l'ai fait."

Hansa Rostock, qui cherche toujours sa première victoire de la saison, a une fois de plus manqué son coup, cette fois à cause d'un but en fin de match. Le match contre Borussia Dortmund II s'est soldé par un match nul 1:1, avec Julian Hettwer (90.+5) offrant l'égalisation à Dortmund, après un but contre son camp de Kjell Arik Wätjen (17.) qui avait donné l'avantage à Hansa. "Nous nageons à contre-courant en ce moment. Nous travaillons dur, nous nous battons et nous donnons tout ce que nous avons. Je ne peux pas prédire combien de temps cela durera, mais nous continuerons à nous battre", a déclaré l'entraîneur Bernd Hollerbach. Le capitaine de Hansa, Franz Pfanne, ancien joueur de Dortmund, a exprimé sa frustration : "Nous avons tout donné dans le match et puis nous l'avons perdu dans les dernières minutes. C'est juste frustrant."

Hollerbach a également critiqué l'arbitre : "Nous avons été privés d'un but clair. Le 2:0 pour Fröhling, où l'offside a été appelée, était ridicule." En cherchant la cause de leur effondrement en fin de match, Pfanne a exprimé sa déception : "En tant qu'équipe expérimentée de troisième division, nous aurions dû maintenir le 1:0, et nous ne l'avons pas fait."

