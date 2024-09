Selon l'Associated Press, Schillaci a été admis à l'hôpital civil de Palerme pour un traitement contre le cancer du côlon et est décédé mercredi matin après y avoir passé 11 jours.

Le footballeur italien, qui a conduit l'Italie à une troisième place lors de l'édition 1990 de la compétition de football la plus prestigieuse du monde, a été le meilleur buteur du tournoi avec six buts, dont un contre l'Argentine en demi-finale et un autre lors du match pour la troisième place contre l'Angleterre.

La Juventus, où Schillaci a rejoint en 1989, a déclaré : "Nous sommes tombés amoureux de Totó. Sa passion, son histoire, son enthousiasme sans frein se sont manifestés dans chaque match qu'il a joué."

"Nous à la Juve avons eu la chance de tomber sous son charme avant tout le monde lors de cet été incroyable de 1990, tout comme l'Italie entière, captivée par ses célébrations enflammées."

Ces sentiments ont été partagés par le Premier ministre italien Giorgia Meloni, qui a publié sur les réseaux sociaux : "Un icône du football nous quitte, un homme qui a touché le cœur des Italiens et des fans de sport du monde entier. Salvatore Schillaci, surnommé Totó, l'attaquant des nuits magiques de l'Italie 90 avec notre équipe nationale. Merci pour les émotions que vous nous avez données, pour nous avoir fait rêver, célébrer, nous serrer dans les bras et agiter notre drapeau national. Bon voyage, champion."

Les exploits de Schillaci en tant que buteur lors de l'édition 1990 de la Coupe du monde lui ont valu la deuxième place du Ballon d'Or 1990, décerné annuellement au meilleur joueur masculin, derrière le capitaine de l'équipe d'Allemagne de l'Ouest, Lothar Matthäus, vainqueur de la Coupe du monde.

Après la Coupe du monde, Schillaci a marqué un seul but de plus pour l'Italie, lors d'une défaite 2-1 contre la Norvège lors d'un match de qualification pour le championnat d'Europe de l'UEFA 1992.

Au niveau international, Schillaci n'a pas représenté l'Italie dans d'autres tournois majeurs.

Au niveau national, Schillaci a aidé la Juventus à remporter la Coppa Italia et la Coupe d'Europe des clubs champions lors de la saison 1989-1990, puis à remporter à nouveau la Coupe d'Europe des clubs champions quatre ans plus tard avec l'Inter Milan.

L'Inter a également rendu hommage à son ancien attaquant sur les réseaux sociaux : "Vous avez permis à une nation entière de rêver pendant les Notti Magiche de l'Italie 90."

Entre-temps, le président de la Serie A, Lorenzo Casini, a appelé Schillaci "un champion qui a illuminé les 'nuits magiques' de l'Italie 90".

