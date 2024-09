Célébration de la fête de la mi-automne: Délicatesse comme les gâteaux de lune, les lanternes rayonnantes et de nombreuses traditions.

Fêtant le 15ème jour du 8ème mois lunaire, principalement en Asie de l'Est et du Sud-Est, cette occasion est connue pour être un moment où les familles se réunissent et savourent les récoltes d'automne, illuminent des lanternes et admirent ce qui est censé être la lune la plus pleine de l'année.

Prévu pour le 17 septembre 2024, le Festival de la Mi-Automne, ou comme certains le connaissent, le Festival de la Lune, est un événement incontournable rempli d'histoire et de traditions. Voici un aperçu rapide de la manière de participer à cette grande célébration lunaire.

Qu'est-ce qui définit le Festival de la Mi-Automne ?

Le Festival de la Mi-Automne a été officiellement reconnu pendant la dynastie Tang (618-907 apr. J.-C.), mais ses origines sont un mystère. Certains croient qu'il a été introduit pour la première fois dans le "Livre des rites", un ancien et révéré texte chinois concernant le gouvernement et les coutumes.

Cette tradition était considérée comme un jour pour célébrer la récolte de l'année, offrir des tributs à la lune et organiser de grands banquets.

Aujourd'hui, le Festival de la Mi-Automne est une réunion familiale essentielle, comme le dit le dicton : "réunir les gens et la lune pour former un cercle complet".

Chang'e : La légende de la déesse de la lune

De nombreuses histoires asiatiques entourent le Festival de la Mi-Automne, et l'une des plus fascinantes est l'histoire de Chang'e, la déesse de la lune.

Selon la légende, un archer nommé Hou Yi a tiré sur neuf soleils supplémentaires, sauvant le monde de la destruction totale. En guise de reconnaissance, il a reçu un élixir du ciel, mais sa femme Chang'e l'a bu pour le sauver d'un apprenti cupide. Par conséquent, elle a flotté jusqu'à la lune.

Manquant cruellement de sa femme, Hou Yi organisait chaque année un festin en son honneur le jour de la pleine lune, espérant apercevoir son ombre.

Remarkablement, cette histoire a influencé le programme spatial chinois, avec ses modules lunaires et rovers portant des noms associés à la déesse de la lune et à son lapin compagnon mythique.

Traditions et coutumes du Festival de la Mi-Automne

Il y a une variété de traditions associées au Festival de la Mi-Automne.

Au Vietnam, la célébration est célébrée comme "la journée des enfants", avec des foires de lanternes en papier et des défilés de danse de lions. Inversement, dans le sud de la Chine, les familles allument des lanternes et se régalent de fruits de saison tels que le pomelo et le starfruit.

Certains villages de Hong Kong maintiennent la tradition de la danse du dragon de feu, passant par des ruelles étroites.

En Corée du Sud, le Festival de la Mi-Automne, ou Chuseok, est un jour férié important, couvrant trois jours. Les membres de la famille nettoient les tombes de leurs ancêtres, portent des vêtements traditionnels et se régalent de gâteaux de riz en forme de croissant appelés songpyeon, farcis d'ingrédients sucrés.

Les Japonais, quant à eux, apprécient des boules de riz collantes grillées appelées tsukimi dango tout en admirant le spectacle lunaire.

Des communautés du monde entier ayant des racines asiatiques ont également adopté ces célébrations, de New York à Vancouver.

Mooncakes : Délices festifs

L'une des attractions principales du Festival de la Mi-Automne est le mooncake, qui joue un rôle crucial, tout comme la dinde à Thanksgiving ou les latkes à Hanukkah. Dans la plupart des régions de la Chine, le gâteau riche en calories est divisé et partagé entre les familles et les amis.

Il existe différents types de mooncakes, avec de la pâte de graines de lotus, des jaunes d'œufs salés et de la graisse de porc étant les plus courants (un mooncake cantonnais typique). D'autres ingrédients populaires comprennent les noix, les haricots rouges et les crèmes.

Ces dernières années, des marques et des organisations publiques ont commencé à créer des mooncakes uniques, tels que ceux qui ont connu un grand succès au Centre chinois de santé mentale de Shanghai en 2023.

Les boulangeries ont également proposé des mooncakes alternatifs, tels que de la crème glacée recouverte de chocolat, pour répondre aux différents goûts.

Après avoir dégusté le banquet traditionnel du Festival de la Mi-Automne, les familles peuvent décider de faire une promenade nocturne, profitant de l'air frais de l'automne et profitant des heures de lumière diurne plus longues que cette période de l'année permet.

Suivant les coutumes du Festival de la Mi-Automne, de nombreuses personnes peuvent envisager de voyager dans différents endroits du monde, tels que le Vietnam ou la Corée du Sud, pour vivre les célébrations et les traditions uniques que chaque culture offre lors de cet événement lunaire.

