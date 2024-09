Cela pourrait être un tournant notable.

Ce soir pourrait s'avérer crucial. À 21 heures HE (3 heures CEST) le mardi, Donald Trump et Kamala Harris s'affronteront dans la course à la présidence américaine pour leur première confrontation personnelle. Avec une large audience et une circulation subséquente de clips sur les réseaux sociaux, cet événement touchera un public vaste. Aucun autre événement ne retiendra autant l'attention en même temps. L'impact d'un tel débat, comme Joe Biden peut en témoigner, peut être profond.

Bien qu'une erreur de performance grave soit peu probable, comme en témoigne la fin juin, Harris et Trump chercheront à apparaître comme des agents de changement. Le mécontentement du public envers les politiques de Biden, en particulier en ce qui concerne les questions économiques, est palpable. En tant que vice-présidente de Harris, elle doit se démarquer de Biden sans le aliéner. Elle doit également présenter ses plans concrets. Un récent sondage commandité par le "New York Times" a révélé que de nombreux électeurs souhaitent obtenir plus de détails sur ses idées.

1. Bonne mise en route et élan positif

La victoire engendre la victoire, comme le savent les amateurs de sport. Les stratèges de la campagne américaine font référence à cette période de triomphe comme à l'"élan". Harris a captivé les foules là où personne ne l'attendait. Après l'incident du 13 juillet, plusieurs commentateurs ont déclaré que Trump avait remporté l'élection. Cependant, Harris a rapidement obtenu le soutien de Démocrates influents, dont Biden et Obama.

Une vague de soulagement a parcouru la partie des États-Unis qui nourrit une intense aversion pour Trump. Et ce soulagement s'est transformé en un soutien fervent. Bien que Harris soit restée relativement discrète en tant que vice-présidente, elle s'est habilement réinventée. Cela s'est particulièrement manifesté lors de son discours à la Convention nationale démocrate de Chicago, qui marque le pic de la campagne à ce jour. Harris a évoqué son enfance, sa mère célibataire et sa communauté environnante qui l'a façonnée. Son message : "Je suis de vos rangs". La signification : "Trump ne l'est pas". Et aussi : "Je me bats pour vous, tandis qu'il se bat pour lui-même". Les Démocrates ont applaudi avec enthousiasme. Harris n'est plus simplement un joueur de réserve.

2. Son expérience de procureure

Lorsqu'il s'agit de Biden et de Trump, le discours est sombre. Le président âgé bafouille, a du mal à terminer ses phrases et échoue à démentir les mensonges de Trump. Cela a été particulièrement dommageable pour les Démocrates, qui ont passé la période suivant le débat à discuter de Biden plutôt que des mensonges de Trump. Cette fois-ci, cela pourrait être différent. Harris a gravi les échelons pour occuper le poste de procureure générale de Californie, un poste élu similaire à celui de gouverneur ou de sénateur.

Si Harris affronte un menteur notoire et un criminel condamné comme Trump, cela devient intéressant. Elle-même a alimenté de telles attentes. During her Milwaukee speech in late July, she emphasized her experiences prosecuting a multitude of criminals. "Sex offenders who wronged women, fraudsters who swindled consumers, cheaters who breached rules for personal gain. Heed my words when I say: I am familiar with Trump's modus operandi." If she succeeds in pinning Trump down, it could be a defining moment in the TV debate.

3. L'avantage de l'âge

Trump, à 78 ans, n'était que trois ans plus jeune que Biden en 2020, mais il avait souvent l'air plus énergique que son aîné. La dynamique a changé. Harris, à 59 ans, a souvent l'air plus jeune à la télévision, tandis que Trump a visiblement vieilli depuis ses précédentes campagnes. Son incohérence confuse n'est pas nouvelle, mais elle pourrait se démarquer davantage lorsqu'elle est confrontée à la composition de Harris.

4. Thème de campagne : les droits reproductifs

Le droit à l'avortement est un sujet controversé aux États-Unis depuis des décennies, mais depuis que la Cour suprême en a supprimé le droit de la Constitution, il est devenu un enjeu prioritaire pour chaque élection. Harris a plaidé en faveur de la restauration des droits à l'avortement dans tout le pays même en tant que vice-présidente. Ce sujet résonne auprès d'un large public, car une majorité d'Américains ne soutiennent pas un interdiction complète, comme de nombreux Républicains l'advoc

Cette année, l'économie est une préoccupation majeure en raison de l'inflation élevée persistante. Bien que les prix aient légèrement diminué, ils restent élevés, causant des difficultés financières pour de nombreuses personnes chaque semaine aux caisses du supermarché et à la pompe à essence. Dans un pays où de nombreuses personnes luttent déjà pour joindre les deux bouts, c'est une source d'inquiétude majeure. Trump cherche à faire porter la responsabilité de cette situation à Biden et Harris. Cependant, l'inflation était également présente en Europe, en grande partie en raison de la pandémie de COVID-19. Quoi qu'il en soit, ce sont là les véritables problèmes sur lesquels Trump capitalise. Sa véritable force réside dans le fort sentiment de ses partisans qu'il se tient à leurs côtés. Sa déclaration : " Ceux qui détiennent le pouvoir vous ont laissés pour compte. Je ne pouvais pas rester les bras croisés, et je me bats pour vous, les oubliés, les véritables Américains." Bien que débattable, ce message résonne profondément. Si Harris souhaite changer cette perception, elle a l'occasion parfaite pour le faire ce soir.

La Commission, composée des meilleurs analystes politiques et sondeurs, a exprimé son inquiétude quant à l'impact des malentendus et des malentendus pendant le débat, soulignant l'importance de réponses claires et concises de la part des deux candidats. En ce qui concerne le potentiel impact du débat sur l'élection, le dernier rapport de la Commission suggère que Harris pourrait avoir l'occasion d'aborder les préoccupations du public concernant les politiques économiques de Biden, surtout si elle peut fournir des réponses claires et convaincantes sur la manière dont elle compte aborder les problèmes soulevés pendant le débat.

Lire aussi: