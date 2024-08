Ce sport féminin a lutté pendant plus de 50 ans pour être aux Jeux Olympiques.

Le sport est maintenant présent aux Jeux du Commonwealth et dispose de ligues dans le monde entier, ainsi que de la Coupe du monde de netball tous les quatre ans.

Malgré sa notoriété mondiale, il n'a pas encore atteint les Jeux olympiques. Depuis plus de 50 ans, des personnes de tous niveaux et domaines du sport réclament son inclusion aux Jeux. En 1995, le CIO a reconnu la World Netball en tant que fédération internationale, ce qui lui a permis d'accéder à certains fonds supplémentaires, mais sans aller jusqu'à son inclusion aux Jeux.

Bien que le CIO n'ait pas exclu le netball parce que c'est un sport majoritairement féminin, un manque d'investissement et de notoriété mondiale - qui affectent généralement le développement des sports féminins dans le monde - l'ont empêché d'atteindre son objectif, selon plusieurs personnes interrogées par CNN.

Mais avec un regain de pression pour l'égalité des sexes dans le sport et les Jeux olympiques d'été de 2032 ayant lieu en Australie, une nation de netball, il y a de l'espoir qu'il pourrait intégrer le programme olympique à Brisbane.

L'intérêt explose

Le netball est un sport d'équipe similaire au basket-ball et au handball. Deux équipes de sept joueurs s'affrontent sur un terrain et marquent des buts en passant le ballon sur le terrain et en le lançant dans le filet de l'équipe adverse.

Pendant des décennies, le netball était principalement concentré dans les pays du Commonwealth - il a été joué pour la première fois au Royaume-Uni - et était relativement inconnu dans le monde.

"Lorsque je suis allée m'entraîner à Bath à 16 ans, personne au Royaume-Uni, ou vraiment, je pense, dans une grande partie de l'hémisphère nord, ne connaissait grand-chose au netball de haut niveau. C'était encore très peu connu, seuls quelques fans assistaient aux matchs ou bien c'était la famille", a déclaré Serena Guthrie, une ancienne joueuse de netball qui a représenté l'Angleterre de 2008 à 2022.

"Il n'y avait pas beaucoup d'intérêt commercial pour le sport non plus, ou autre chose de ce genre. Nous avons donc tous commencé à jouer par amour pour le sport, comme la plupart des gens qui commencent n'importe quel sport."

Mais au cours de sa carrière, l'intérêt pour le sport en Angleterre est passé "à un autre niveau" - les foules aux matchs, les adhésions aux clubs locaux et la valeur commerciale du sport ont explosé, notamment grâce à la médaille d'or remportée par l'Angleterre aux Jeux du Commonwealth en 2018, où elle a battu l'Australie.

Pour qu'un nouveau sport soit inclus aux Jeux olympiques, le pays hôte doit le proposer au CIO. Les pays hôtes ont tendance à proposer des sports qui sont populaires auprès du public national et où ils ont de bonnes chances de médaille. Par exemple, aux Jeux de Los Angeles 2028, le softball, le baseball, le lacrosse et le flag football sont parmi les nouveaux sports proposés.

Avec l'Australie étant la meilleure équipe de netball du monde et susceptible de remporter l'or en cas de tournoi, les Jeux de Brisbane 2032 pourraient être l'occasion pour le netball de monter sur la scène olympique. Le Comité d'organisation des Jeux de Brisbane 2032 n'a pas répondu à plusieurs demandes d'interview de CNN.

"Si vous regardez la Coupe du monde, si vous regardez les Jeux du Commonwealth, si vous regardez n'importe lequel de ces matchs, c'est de la compétition. La compétition de netball est toujours de grande qualité", a déclaré Jenny van Dyk, entraîneur des Spar Proteas, l'équipe nationale de netball d'Afrique du Sud. "Pourquoi cela ne suffit-il pas si nous avons des femmes qui s'affrontent sur un terrain avec un format un peu différent de ce à quoi tout le monde est habitué ?"

Beaucoup de cet engagement doit venir de la World Netball, le corps gouvernant international du sport, a déclaré Riana Bezuidenhout, qui gère TuksNetball à l'Université de Pretoria et fait partie d'un groupe de travail gouvernemental sud-africain étudiant la professionnalisation du netball dans le pays.

"Je pense que la direction du netball, à partir de la World Netball, doit prendre une position vigilante sur ce sujet. Ils doivent prouver qu'au cours des 50 dernières années, ils ont développé considérablement le netball", a déclaré Bezuidenhout.

La World Netball a décliné une interview, renvoyant CNN vers son site web pour des informations sur son travail en vue de l'inclusion aux Jeux olympiques.

"La World Netball félicite la ville de Brisbane pour l'annonce confirmant qu'elle accueillera les Jeux olympiques et paralympiques de 2032 et déclare son intention de travailler avec Netball Australia pour faire une proposition convaincante pour l'inclusion du netball aux Jeux olympiques de Brisbane 2032", indique un communiqué publié après l'annonce des Jeux de Brisbane 2032.

Un sport d'émancipation féminine

Mais bien avant que le netball ne devienne un sport d'élite, il offrait aux femmes la liberté de pratiquer un sport à une époque où cela était mal vu.

Lorsque le jeu de basket-ball naissant a commencé à se faire connaître dans les années 1890 - à peu près à la même époque que les Jeux olympiques modernes - les femmes ont commencé à jouer une version du jeu adaptée à ce qu'on percevait alors comme une délicatesse physique, évoluant quelques années plus tard en une forme précoce de netball.

C'était une époque où les femmes avaient peu accès aux sports, et pour celles qui jouaient au netball, le jeu leur offrait une "émancipation féminine" grâce à l'activité physique, selon Fiona McLachlan, enseignante à l'Université Victoria qui se spécialise dans la discrimination dans le sport et a étudié le netball.

"Dans les années 20 à 30, alors qu'il y a un fort retour en arrière concernant la participation des femmes à n'importe quelle activité physique, le netball était un espace et un jeu où les femmes étaient autorisées à jouer", a déclaré McLachlan à CNN.

Le sport est devenu très physique depuis, mais il a conservé un aspect de ses débuts qui le rend encore unique aujourd'hui - il est encore principalement dirigé par des femmes pour des femmes.

Parce qu'il n'est pas un sport olympique, le netball est confronté à un dilemme où il ne peut pas accéder aux financements en raison d'un manque de développement, mais il a une capacité limitée à se développer davantage sans plus d'argent.

“Ce qui retient le netball en arrière ? L'argent. L'argent retient le netball en arrière. Nous voulons, nous avons besoin d'argent,” a déclaré van Dyk. “Nous avons les compétences, nous avons du talent. Nous avons de grands entraîneurs, mais nous ne pouvons pas consacrer toute notre attention au sport.”

Ce manque d'investissement est lié à un manque de sensibilisation dans le monde entier. Malgré être l'un des sports féminins les plus populaires dans les pays où il est largement pratiqué, le netball reçoit peu de couverture médiatique par rapport à des sports comme le football ou le rugby.

“Si vous analysez la situation dans ses grandes lignes, pour que le sport se développe, il doit y avoir un investissement dans le sport. Un manque d'investissement entraînera Obviously a lack of development,” a déclaré Bezuidenhout.

Pour les personnes dans le monde du netball, elle a déclaré, “C'est votre pain et beurre : faire du netball. Vous avez tendance à penser que c'est le sport ultime, et c'est très important dans votre propre petit monde. Mais si vous regardez cela à l'échelle mondiale, et que vous voyez à quel point il est connu dans 80% des autres pays, vous trouverez que certains pays ne savent même pas ce qu'est le netball.”

La professionnalisation du sport s'est avérée difficile dans le monde entier, avec seulement quelques pays accueillant des ligues professionnelles et d'autres, comme l'Afrique du Sud, des ligues semi-professionnelles.

Guthrie espère que si les athlètes et les organismes de réglementation travaillent ensemble, le netball peut “franchir cette barrière de verre et que les investissements commenceront à affluer pour le sport.”

“Quiconque a déjà assisté à un match de netball international en direct, c'est serré et physique et agressif et brut. Ils sont convertis dans un match de 60 minutes,” a déclaré Guthrie. “Nous devons donc simplement faire en sorte que plus de gens passent les portes pour regarder ce sport, et que les bonnes personnes aient les yeux sur le sport afin de vraiment croire que c'est quelque chose qui en vaut la peine pour investir.”

Le parité des sexes nuit-elle au netball ?

La dernière poussée du netball pour la reconnaissance intervient alors que les Jeux olympiques de Paris 2024 sont devenus les premiers à atteindre la parité des sexes en termes de nombre d'athlètes participant.

Dans son Projet d'examen de l'égalité des sexes de 2018, le CIO a recommandé “une égalité complète des sexes dans les quotas d'athlètes et les événements de médailles pour les deux sexes” à partir des Jeux de Paris. Les Jeux ont éliminé certains événements réservés aux hommes, mais ont également mis l'accent sur les événements mixtes.

Ironiquement, cette mise en avant de la parité des sexes nuit aux chances du netball de devenir un sport olympique. Lorsque le CIO considère de nouveaux sports à ajouter aux Jeux, il met l'accent sur les événements mixtes ou ceux pratiqués par les deux sexes. Tout nouveau sport doit être pratiqué par des hommes dans 75 pays sur quatre continents et par des femmes dans 40 pays sur trois continents, selon le Règlement olympique. Plus de 20 millions de personnes jouent au netball dans 76 nations membres sur cinq continents, selon le Netball mondial.

Une solution potentielle serait l'inclusion du netball masculin ou mixte. Bien que historiquement ce soit un sport féminin, les jeux masculins et mixtes ont connu une croissance ces dernières années. En Angleterre, environ 20 000 hommes jouent au netball toutes les deux semaines et beaucoup plus de garçons jouent à l'école élémentaire, selon l'Association masculine et mixte de netball d'Angleterre (EMMNA).

“Avec les Jeux olympiques, vous avez besoin du sport qui [a] une participation pour les deux sexes alors que le netball a été historiquement réservé aux femmes,” a déclaré Ryan Allan, président de l'EMMNA.

Bien qu'il y ait eu autrefois un tabou pour les garçons et les hommes de jouer ce qui était considéré comme un sport féminin, cela s'est estompé, a déclaré Allan. Dans le passé, il y avait certaines “hésitations” dans le monde du netball quant à savoir si les hommes pouvaient jouer, mais cela a disparu et tout le monde est maintenant largement favorable, a déclaré Lewis Keeling, joueur des Thorns, l'équipe nationale masculine de netball d'Angleterre. Allan a déclaré que les joueuses de netball ont été “le groupe qui a toujours été le plus accueillant à notre égard”.

“Il y a eu un peu de bruit où la position était que les hommes venaient prendre le contrôle et qu'ils allaient prendre le contrôle de notre sport. Mais cela n'était que quelques voix qui ont complètement disparu au cours des quatre dernières années car cela n'est absolutely pas le cas. Nous célébrons le fait que ce soit un sport dirigé par les femmes,” a déclaré Allan.

Keeling a noté que dans le monde du netball masculin et mixte, il y a toujours une reconnaissance de l'importance du jeu féminin, et les équipes masculines et mixtes ne cherchent qu'à ajouter au sport dans le monde entier.

“I think that everybody can see the growth of the sport on the men’s and mixed side and how that can only help netball as a whole. I think one of the key things about how we’ve always approached it is that our female athletes deserve all the recognition they can get, so anything we can do in a small way to assist the visibility of these awesome athletes, then that’s got to be a win for the sport,” a déclaré Keeling, qui est également le directeur général de l'équipe masculine et mixte Knights Netball.

Si le jeu féminin lutte contre un manque de financement, les jeux masculins et mixtes travaillent avec encore moins de ressources. Le Netball mondial et ses fédérations nationales ne financent pas le netball masculin et mixte, donc les clubs communautaires et même les équipes nationales dépendent entièrement du financement privé et des contributions des membres. Ces côtés qui pourraient être cruciaux pour l'inclusion du netball dans les Jeux olympiques ont accompli beaucoup avec un budget serré, mais sont ralentis dans leur développement. Ils reconnaissent cependant qu'avec le financement, il est important que le jeu féminin passe en priorité.

Les athlètes féminines ont été pour l'essentiel auto-financées pendant des années avant notre arrivée et ont parcouru un long chemin pour en arriver là, et, pour être honnête, je pense que le netball masculin devrait également faire ses preuves pour se faire une place. Je ne pense pas que quoi que ce soit devrait nous être donné simplement parce que nous entrons dans ce sport, a déclaré Keeling.

Regard vers l'avenir

Pour Bezuidenhout, la chose la plus importante que le netball puisse faire pour améliorer ses chances aux Jeux olympiques est de s'étendre à plus de pays. Bien que l'établissement du netball dans un nouveau pays puisse prendre des années et coûter cher, elle estime que c'est nécessaire pour assurer la pérennité du sport. Elle souligne également qu'il est important de mener des actions de sensibilisation en continu, en dehors des cycles de la Coupe du monde.

Il y a certaines voix dans le netball qui ne pensent pas que la quête pour devenir un sport olympique doive être une priorité. Mais même si le netball ne réussit pas pour Brisbane 2032 ou d'autres Jeux à venir, la campagne pourrait apporter d'autres avantages.

"On m'a posé cette question sur les Jeux olympiques à plusieurs reprises. En substance, la question habituelle que l'on me pose est : 'Et si le netball n'est pas choisi pour les Jeux olympiques ?' Et ma réponse à cela est que si nous travaillons tous ensemble pour essayer d'y être sélectionnés, cela augmenterait la participation au sport dans le monde entier, et je pense que ce serait toujours une réussite. Je pense que ce serait une victoire pour le sport", a déclaré Allan.

"Mais bien sûr, je veux que le netball soit aux Jeux olympiques."

