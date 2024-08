Table des matières

Les fortes pluies peuvent tomber presque n'importe où

Les communautés informent sur les zones menacées

Les courts délais d'alerte rendent les actions rapides difficiles

Ne jamais entrer dans le sous-sol inondé

Préparez le sous-sol avant les fortes pluies

Sécurisez la maison contre les refoulements

Qui paie si les fortes pluies causent des dommages

Évitez les litiges avec l'assurance

Préparez les fenêtres du sous-sol

Nettoyez régulièrement les gouttières

Point d'entrée des eaux de pluie : Garage souterrain

Checklist pour la protection contre les fortes pluies

Les fortes pluies peuvent tomber presque n'importe où

Les habitants des rives du Danube ou du Rhin ont déjà été confrontés au problème des inondations. Cependant, même loin de ces grands fleuves, les sous-sols peuvent être inondés en cas de fortes pluies. Il peut pleuvoir très fort en Allemagne et causer des dommages importants. De petits ruisseaux peuvent soudainement se transformer en torrents déchaînés ; mais également les surfaces scellées, une situation en pente ou une dépression peuvent regrouper la pluie en une vague de inondation qui submerge les systèmes de drainage locaux - ou appuie directement sur la maison. Avec le changement climatique, de tels événements météorologiques sont susceptibles de devenir encore plus fréquents dans les années à venir.

Les communautés informent sur les zones menacées

En entrant le nom de votre communauté et "carte de pluies" dans votre navigateur, vous trouverez généralement une carte interactive montrant le parcours de l'eau. Cela vous permet d'estimer combien votre propre maison est menacée. La Rhénanie-du-Nord-Westphalie est un modèle : L'État a compilé toutes les cartes communales sur un site Web, mais les cartes communales sont souvent plus détaillées.

Les courts délais d'alerte rendent les actions rapides difficiles

Contrairement aux inondations fluviales, il est difficile de prévoir où les fortes pluies causeront des inondations. Il est donc important de prendre des précautions à long terme. Là où cela a du sens de placer des sacs de sable devant l'entrée du garage souterrain ou des fenêtres du sous-sol en cas d'urgence, ceux-ci doivent toujours être facilement accessibles. De plus, les points faibles de la maison doivent être identifiés et réparés (voir ci-dessous).

Ne jamais entrer dans le sous-sol inondé

L'envie de sauver rapidement quelque chose ne doit pas être prise à la légère. En mai dernier, un homme est mort à Hausen (près de Wurtzbourg) d'une électrocution lorsqu'il est entré dans son sous-sol inondé. Dès que l'eau atteint les prises électriques ou les appareils, il y a un risque immédiat de mort. Il peut être judicieux de couper l'électricité du sous-sol à titre préventif avant la tempête.

La pression de l'eau peut également être trompeuse : Si l'eau est déjà présente dans le sous-sol, les portes ne peuvent peut-être pas être ouvertes contre la pression de l'eau.

Préparez le sous-sol avant les fortes pluies

Les objets de valeur ne doivent pas être stockés dans le sous-sol. Les prises électriques doivent être situées à l'étage - et aucun multiprise ne doit être suspendu. Les huiles ou les pots de peinture à moitié ouverts peuvent également causer des problèmes si de l'eau pénètre dans le sous-sol. Un sous-sol qui peut être inondé doit être peint ou carrelé de manière étanche, plutôt que tapissé.

Sécurisez la maison contre les refoulements

Lorsqu'il pleut des cordes, les canaux d'égout se remplissent. En général, l'eau de pluie et les eaux usées s'écoulent ensemble dans un système d'égouts. Si celui-ci est surchargé, les eaux usées ne peuvent pas s'écouler, appuient à nouveau dans le sous-sol - et peuvent même sortir des drains plus haut dans la maison. La maison doit donc être correctement sécurisée avec un clapet anti-retour ou une station de relevage. Cela est généralement également exigé par la loi.

Malgré les rapports d'experts en assurance selon lesquels, dans la plupart des maisons qu'ils inspectent, cette protection anti-retour n'est pas suffisante, le refoulement des eaux usées lors de fortes pluies est de loin la cause la plus courante de dommages. Même la meilleure protection est inutile si elle n'est pas entretenue régulièrement. Une cause courante lorsque le clapet ne se ferme pas correctement est les déchets jetés négligemment dans les toilettes. Les serviettes hygiéniques, les couches ou les déchets alimentaires peuvent rester coincés sur le clapet.

Qui paie si les fortes pluies causent des dommages

Les dommages dans le sous-sol sont réglementés par les assureurs habitation et immeubles résidentiels. Le premier pour les meubles et les objets, le second pour le bâtiment. Mais seulement si les dommages dits "élémentaires" sont également assurés. Certains assureurs excluent même les dommages de refoulement dans ce cas, préviennent les centres de consommation. Il est donc préférable de vérifier les petits caractères !

Évitez les problèmes avec l'assurance

Si la maison est inondée, les habitants doivent faire ce qui est possible pour minimiser les dommages - à condition que cela soit sûr (voir ci-dessus). C'est ce que réclament les assureurs. Mais d'abord, il faut documenter les dommages avec des photos et des vidéos, sinon cela pourrait devenir difficile pour le remboursement. Il est également judicieux de documenter l'entretien de la protection anti-retour.

Préparez les fenêtres du sous-sol

Les puits de lumière des sous-sols sont souvent un point faible : Ils n'ont généralement pas de drainage d'eau, une petite mare se forme dans le puits, d'où l'eau appuie contre la vitre. Soit les vitres doivent être résistantes à la pression, soit le puits de lumière est protégé avec des volets ou muré.

Nettoyez régulièrement les gouttières

Les gouttières sont souvent négligées et les feuilles et les mousses s'accumulent. Beaucoup considèrent cela comme sans importance, mais l'eau trouve souvent des moyens d'entrer dans le toit, sur les balcons ou d'autres endroits où elle peut appuyer sur la maison. Parfois, il y a aussi de vieilles canalisations dans les vieilles maisons qui dirigent l'eau de l'extérieur vers le drain de la maison. Si le refoulement fonctionne alors comme prévu, cette eau ne peut pas s'écouler et déborde dans la maison à travers les drains.

Entrée des eaux de pluie dans le garage souterrain

Récemment, le garage souterrain d'un poste de police à Idstein, en Hesse, s'est rempli si rapidement que la porte du garage ne pouvait plus être ouverte. Dans les centres-villes, les nouveaux bâtiments sont de plus en plus équipés de garages souterrains. La rampe d'accès est souvent une entrée pour les fortes pluies, car la petite rigole de collecte à l'entrée n'est pas conçue pour de grandes quantités d'eau. Cela devient dangereux lorsque

Dans le parking souterrain également, il ne faut pas mettre sa vie en danger. Le Centre de Compétence pour les Inondations recommande de ne pas conduire la voiture si le niveau d'eau atteint dix centimètres.

Vérification pour se protéger contre les fortes pluies

тех, qui souhaitent protéger leur maison individuelle contre les fortes pluies, devraient d'abord vérifier le risque à l'aide de cartes municipales (voir ci-dessus). Ensuite, il existe des listes de vérification utiles qui permettent de passer en revue tous les points d'attaque de manière systématique. Particulièrement appropriés sont le livre électronique "Vérification des dommages causés par les tempêtes" (au format PDF) des centres de consommation et les informations du Centre de Compétence pour les Inondations.

